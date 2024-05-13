Čerti Krampus v regionu Gastein

Vánoční dvanáctidenní v Rakousku
Mystické zimní tradice

Krampus, Perchty, barborky i bylinné vykuřování: mezi Vánocemi a Novým rokem ožívají v Rakousku tajemné zimní rituály, které neodmyslitelně patří k místním tradicím.

Zatímco postava Mikuláše jasně vychází z historického svatého Mikuláše z Myry, původ krampusovské tradice zůstává z velké části zahalený tajemstvím. Podle některých teorií sahají její kořeny až ke Keltům, kteří se pomocí masek, rohů a zvířecích kůží snažili symbolicky postavit zimě, podobně jako při pochodech Percht.

Bad Hofgasteinský archivář a znalec lidových tradic Horst Wierer uvádí, že první zmínku o zvycích připomínajících Krampuse lze nalézt už u církevního učitele Augustina kolem roku 400 n. l. Ten popisuje, že mladí lidé v době kolem svátku Zjevení Páně pobíhali ulicemi odění do kůží a hlasitě křičeli.

V mnoha částech Rakouska je tradice Karmpusů živá dodnes. Slaví se 5. prosince, tedy v předvečer svátku svatého Mikuláše. Jedna z nejpůvodnějších podob reje Krampusů se koná v Gasteinském údolí. Každý Krampus z přibližně stovky místních skupin nosí ručně vyřezanou masku z borovice limby. Rohy a kožešiny pocházejí z kozlů a beranů. Stejně jako jinde je Krampus Mikulášovým doprovodem. V Gasteinu však nepředstavuje zlo, ale právě naopak: zlo zahání.

Magické vánoční dvanáctidenní

Přehled nejdůležitějších zvyků vánočního dvanáctidenní

  • Barborky 4. prosince

  • Krampuslauf (průvod Krampusů) 5. prosince

  • Mikuláš 6. prosince

  • Vykuřování domu a stájí

  • Věštění v Tomášskou noc (20./21. prosince)

  • Věšení jmelí

  • Zákaz praní na přelomu roku

Mystické Rakousko

Krampus, Mikuláš a "hodné děti"

V období Vánoc se v Rakousku neslaví jen narození Ježíška, ale dodržují se také různé pohanské zimní tradice. Některé z nich mohou být na první pohled opravdu děsivé.

Když herec Christoph Waltz v roce 2014 v americké talk show Jimmyho Fallona popisoval postavu Krampuse, publikum jen nevěřícně zíralo. Zámoří tehdy poprvé slyšelo, že během poklidného adventu v Rakousku obchází maskovaná bytost v kožešinách, která dětem vyhrožuje metlou, a že krampusovské průvody jsou dodnes velmi oblíbené.

Ve skutečnosti to ale tak dramatické není. Krampus totiž doprovází oblíbeného Mikuláše, který 6. prosince obdarovává „hodné děti“ sladkostmi a oříšky.

Krampusové v Rakousku: bytosti vánočního dvanáctidenní

V noci kolem 5. prosince ožívají dávné mýty. Během krampusovských průvodů procházejí rakouskými ulicemi postavy v kožešinách, s kravskými zvony a děsivými maskami – zimní zvyk, který symbolizuje prastarý boj světla s temnotou.

Klagenfurt

Mostviertel

Salcbursko

Gasteinertal

Solná komora

Graz

Tyrolsko

Od naslouchání po věštění budoucnosti

Tradice vánočního dvanáctidenní

Zvyky spojené s vánočním dvanáctidenním mají tajemnou, až mystickou atmosféru. Tyto noci mezi Vánocemi a 6. lednem, jejich počet se podle regionu liší od tří až po dvanáct, byly odjakživa považovány za čas plný znamení. V některých oblastech dokonce tradice začínají už o Tomášské noci, tedy v nejdelší noci roku z 20. na 21. prosince, kdy se lidé věnují takzvanému „věštění“ neboli losování.

Tento zvyk vychází z dialektového slova pro „naslouchat“. Lidé se v tuto noc vydávali na odlehlá místa, často k cestním křížům, a pozorně poslouchali zvuky okolí, aby se z nich pokusili vyčíst budoucnost. Výklad ale není jednoduchý: pokud člověk zaslechl radostný zpěv, znamenalo to blížící se svatbu, zatímco zvuk pily měl ohlašovat úmrtí v rodině.

Jmelí a barborky

Kdo se bojí "divokého reje"?

Vánoční dvanáctidenní bývalo v minulosti považováno za mimořádně nebezpečné období. Vycházelo to z germánských mýtů, podle nichž se v těchto nocích objevuje také „Divoký hon“ – družina démonických bytostí, která se žene noční oblohou a přináší neštěstí. V mnoha regionech Rakouska dodnes přetrvává starý zimní zvyk, že se mezi Vánocemi a Novým rokem nesmí věšet prádlo. Podle pověry by se do něj Divoký hon mohl zachytit.

Neméně obávaná je i „Habergoaß“, koze podobný démon, který se objevuje při pochodech Percht v Salcbursku. Tradičně je zobrazován s velkým košem na zádech – a říká se, že do něj rád odnáší neposlušné děti.

Větvičky pro štěstí

Zimní období však není jen o strašidelných pověrách. Patří k němu i krásné pohanské tradice, které dodnes přinášejí naději a štěstí. Jmelí, známé například jako součást kouzelného nápoje v komiksech o Asterixovi, bylo už v germánské mytologii symbolem štěstí. Proto se o Vánocích zavěšují větvičky jmelí do dveří. Páry se pod nimi líbají, aby si zajistily štěstí v lásce.

Čtvrtého prosince, na svátek svaté Barbory, se podle tradice řežou větvičky ovocných stromů, nejčastěji třešní, a vkládají se do vázy. Pokud „barborky“ na Štědrý den rozkvetou, je to dobré znamení a přináší do nového roku štěstí.

Voňavý zimní zvyk

Vykuřování zla kadidlem

Původ vánočního dvanáctidenního se pravděpodobně odvozuje od kouře. Vykuřování totiž patří – zejména na venkově – dodnes k nejrozšířenějším pohanským zimním zvykům. Alespoň jednu noc mezi Vánocemi a svátkem Tří králů se v domech i stájích tradičně vykuřuje, nejčastěji kadidlem, aby byli lidé i zvířata chráněni před zlými silami dvanáctidenního.

Podle pověry mohou zvířata o půlnoci promluvit lidskou řečí a prozradit budoucnost. Ačkoli to zní lákavě, naslouchat jim se prý nesmí – kdo by jejich řeči vyslechl, toho by čekala smrt. Aby se předešlo neštěstí, nevykuřovalo se jen domy, ale v minulosti se také polykala tzv. „polykací obrázky“ – malé papírky, často s vyobrazením Panny Marie, které měly chránit před zlými silami.

Kdo se chce do magie a mýtů vánočního dvanáctidenního ponořit ještě hlouběji, může se zúčastnit některé z atmosférických komentovaných prohlídek v Hallu v Tyrolsku. Zde se dozvíte více o původu i rituálech tohoto fascinujícího zimního tradování.

Informace o ochraně klimatu

Proč jsou tradice a zvyky udržitelné?

Pěstování zvyků a tradic v Rakousku úzce souvisí s udržitelností. Mnohé tradiční zvyky, jako je vyhánění dobytka na pastviny, regionální slavnosti nebo místní řemesla, odrážejí hluboký respekt k přírodě a jejím zdrojům. Pomáhají posilovat povědomí o ochraně životního prostředí i porozumění místní flóře a fauně.

Zvyky však podporují i společenskou udržitelnost. Tradiční slavnosti, jako je stavění máje, velikonoční obyčeje nebo vánoční rituály, posilují soudržnost komunity a společnou péči o region. Součástí udržitelnosti je také nehmotné kulturní dědictví – tradiční rituály, zvyky a řemesla, která se předávají z generace na generaci.

Hosté, kteří se s těmito tradicemi setkají, mají možnost nahlédnout do autentické rakouské kultury – a zároveň přispívají k posilování místní identity.

FAQs

Vánoční dvanáctidenní jsou mystické noci mezi 21. prosincem a 6. lednem. Podle regionu se jejich počet pohybuje mezi třemi a dvanácti nocemi. Název je odvozen od vykuřování, jednoho z nejstarších zimních zvyků v Rakousku. V tomto období se vykuřují domy a stáje, aby se lidé a zvířata ochránila před zlými duchy.

K nejznámějším zvykům vánočního dvanáctidenní v Rakousku patří vykuřování domu a stájí, řezání „barborek“, tradiční věštění zvané Losen, Krampuslauf a také legendy o Divokém honu.

Zvlášť působivé jsou Krampusläufe, jedny z nejznámějších zimních zvyků v Rakousku , které můžete zažít především v Salcbursku a Tyrolsku. Neméně zajímavé jsou i prohlídky věnované vánočnímu dvanáctidenní a rituálům, jako je vykuřování. Například v historických uličkách města Hall in Tirol je při těchto obřadech cítit skutečně mystickou atmosféru.

