Das Zuhause am geliebte Land

Der Kaiser scheint Bad Ischl vor allem aufgrund der Umgebung geliebt zu haben. Vielleicht verließ er genau deshalb schon frühmorgens die Stadt, denn am liebsten war er in den Bergen unterwegs und genoss die Stunden, in denen – endlich einmal – niemand etwas von ihm wollte. Dass an den Wänden der Kaiservilla noch heute über tausend Geweihe hängen, hat weniger mit seiner Lust am Abschuss zu tun, sondern wohl vielmehr mit der Möglichkeit von Freiheit, die jeder Jagdausflug für ihn bedeutete.

Die Kaiservilla in Bad Ischl ist ein Gebäude, das in vielen anderen Ländern durchaus als Palast durchgehen würde. Die Einrichtung ist überraschend wohnlich, man hat den Eindruck, die Bewohner:innen der Räume wären am frühen Morgen erst zu einem Ausflug aufgebrochen und kämen demnächst zurück. Auch der Schreibtisch im Arbeitszimmer wirkt, als habe noch am Abend jemand an ihm gearbeitet. Hier verfasste der Kaiser einst das Manifest „An meine Völker!“, mit dem er Serbien den Krieg erklärte, der zur europäischen Katastrophe werden sollte.