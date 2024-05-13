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CoolCation: nejkrásnější místa k ochlazení v Rakousku

Wooden dock on a calm mountain lake, village and forested mountain with mist reflected in water
„CoolCation“ je letní dovolená na místech, kde vládne příjemný chlad. Pokud toužíte uniknout vedrům, vydejte se do rakouských Alp nebo k osvěžujícím horským jezerům.

Letní teploty rostou a zatímco někteří lidé se radují, jiní se snaží najít cool prázdninové alternativy v chladnějším prostředí. A slovo „cool“ zde platí doslova – osvěžující zážitky u vody, relaxaci v chladných alpských oblastech, ochlazení v ledovcových jeskyních a venkovní aktivity bez nepříjemného pocení.

Na první pohled je jasné, že Rakousko je pro takovou cool dovolenou, zkráceně „CoolCation“, ideální destinací. Člověk by si skoro mohl myslet, že tento žhavý cestovatelský trend vznikl právě zde, v zemi křišťálově čistých jezer a vodopádů, vysokých hor a alpských pastvin, chladivých lesů a malebných luk. Tady vás osvěžující vánek příjemně ovívá a vaše srdce se vznáší v nádherných přírodních scenériích.

Tipy na CoolCation: tady si udržíte chladnou hlavu

Eisriesenwelt: letní zážitek pod bodem mrazu

Rokle Gragger a kaskádovitý vodopád: osvěžující dotek vody

Koupání v řece: zchlaďte se v nejčistších řekách Evropy

Zážitkový park Hög v Serfaus-Fiss-Ladis: Alpské koupání

Lesní túra v Bregenzerwaldu: nadechněte v přírodě

Trikové fontány v Hellbrunnu: zábavný vodní kulturní klenot

Cool Down Places v Korutanech: Osvěžení mezi jezery a horami

Solný důl: pod horami v teplotě mezi 8 a 12 °C

Rafting a canyoning: akce na ledovcové vodě

Ledový palác: Paddleboarding na ledovcovém jezeře

Výhody CoolCation: pozitivní vlivy na tělo i mysl

Chladnější teploty ulevují krevnímu oběhu, zatímco „zelená“ a „modrá“ příroda napomáhají relaxaci a přispívají ke snížení stresu a zlepšení duševní pohody.

Pohoda pro tělo i mysl

Chladnější teploty ulevují krevnímu oběhu, zatímco „zelená“ a „modrá“ příroda napomáhají relaxaci a přispívají ke snížení stresu a zlepšení duševní pohody.

Čistý horský vzduch

Na chladnějších místech ve vyšších nadmořských výškách se můžete těšit na výjimečně čistý vzduch, daleko od smogu a rozpálených měst.

Dobrodružné aktivity

Paddleboarding na ledovcovém jezeře, plavání v řece a řada dalších osvěžujících aktivit v přírodě dělají z CoolCation mimořádně pestrou dovolenou.

Dobrý spánek

Svěží, chladný horský vzduch přispívá ke klidnému spánku a hluboké relaxaci.

Pomalé cestování

Méně shonu, více vědomých zážitků: zážitky z pobytu v přírodě vybízejí k tomu, abyste si udělali čas a ponořili se do svého okolí.

Přírodní zážitky ve vodních scenériích

Ledovce, horská jezera a vodopády nabízejí velkolepé zážitky v nedotčené přírodě.

Méně hmyzu

Chladnější teploty často znamenají méně komárů a dalšího dotěrného hmyzu - příjemný vedlejší efekt pro milovníky outdoorových aktivit.

CoolCation na horách

Ve vysokých horách, na ledovcích a na vyhlídkových plošinách

Když letní vedra udeří naplno, v Rakousku lidé tradičně směřují do hor. Chladný vánek a úchvatné výhledy vám pročistí hlavu. Ať už se rozhodnete pro pěší túru po některé z mnoha značených stezek, nebo se vyvezete lanovkou a nadýcháte se čerstvého horského vzduchu, léto ve vysokohorských oblastech se vám bude zdát příjemně lehké, vzdušné a skvěle osvěžující.

Osvěžující zážitky na horách

Vyhlídkové plošiny: rozhled na hory a jezera

Wildspitze: s ledovcovým expresem do kavárny vysoko v horách

Piz Buin: vysokohorská túra na nejvyšší vrchol Vorarlberska

Großglocknerskská silnice: autem do 2.369 metrů

Zell am See-Kaprun: horská túra na Schmittenhöhe

CoolCation na koupališti a u alpských jezer

Křišťálově čistá voda, lesy a louky

Když se intenzivně modrá barva setká s osvěžující zelení: rakouská jezera vhodná ke koupání jsou známá svou průzračnou vodou obklopenou lesními a lučními scenériemi. Osvěžení při koupání či pádlování a relaxace jsou zde na denním pořádku. A pokud vás lákají hory, můžete se během túry osvěžit v některém z křišťálově čistých a ledových alpských jezer, i kdybyste si měli smočit jen nohy...

Čistá jezera ke koupání a alpská jezera

Jezera ke koupání: osvěžení na přírodních plážích

Jezero Weissensee: zázrak přírody

Jezero Wörthersee: velkolepost jihu

Prebersee: ochlazení po túře v alpském rašelinném jezeře

Jezero Fuschl: ponořte se do tyrkysové modři

Achensee: osvěžení mezi horami

Formarinsee: ponořte se do velehor

Tappenkarsee: horské jezero mezi alpskými loukami

Jezero Gosau: horská jezera v přírodní rezervaci

Attersee: hory, jezero a kultura

Mondsee a Irrsee: brána do Solné komory

CoolCation na chladnějších místech vysoko nad mořem

Regiony v Alpách

Rakouské Alpy vám poskytnou útočiště v nadmořských výškách od 1.000 do 1.600 metrů. Každý z těchto regionů nabízí jedinečná místa k osvěžení, kde si můžete užít svoji CoolCation: od lesů a alpských jezer přes horské pastviny až po osvěžující ledovcový vzduch, horské potoky a ledové jeskyně.

Nejkrásnější alpské oblasti od 1 000 metrů výše

Serfaus-Fiss-Ladis: Odpočinek u jezera Wolfsee (1.400 m)

Galtür: ledovcový vzduch a horská jezera

Turracher Höhe: alpské pastviny, borové lesy a horská jezera

Tannheimer Tal: údolí s přírodní nádrží k osvěžení

Lungau: lesy, více než 60 horských jezer a alpské pastviny

Seefeld: vodní světy na náhorní plošině

Údolí Rauris: údolí pramenů s místy ke kneippování v přírodě

Ramsau am Dachstein: ledovec Dachstein s jeskyněmi

Ubytování vysoko nad údolím

Dovolená v alpské chatě

Dovolená v Alpách na čistém horském vzduchu a s oblohou plnou hvězd. Ať už rustikální nebo luxusní - chata se stane vaším útočištěm.

Dovolená v alpské chatě
CoolCation s návratem k tradičnímu životnímu stylu

Letní dovolená plná osvěžení mezi jezery, horami a relaxací

Vyjeďte z rozpáleného města do osvěžující přírody, načerpejte novou energii a užijte si čas s rodinou – každý podle svého. V Rakousku je „letní dovolená“ pojmem: nostalgická kombinace odpočinku mezi jezery, horami, přírodou a lehkostí doplněná typickým rakouským životní stylem. Koupání v průzračné vodě, piknik u jezera, túry po alpských pastvinách či společné chvíle s nejbližšími – právě tyto okamžiky dělají letní dovolenou nezapomenutelnou.

Nejkrásnější místa pro letní dovolenou

Wolfgangsee: odpočinek v akvamarínově modré vodě

Kamptal: nostalgie v lázních

Solná komora: kolébka letního osvěžení v 8 regionech

Ausseerland: zelená horská krajina, osvěžující jezera

CoolCation v rakouských městech

Cool ve městě

V létě mohou být města opravdu rozpálená. V Rakousku ale najdete i místa, která díky své poloze nabízejí přirozené osvěžení nebo která našla chytré způsoby, jak i v létě zajistit příjemné teploty. Ochlazení poskytují vodní plochy, stinné parky a stromy přispívají k příjemnému klimatu a dokonce si tu a tam můžete užít i surfařské vlny. Ve vyšších nadmořských výškách vás osvěží svěží vánek. Promyšlená urbanistická řešení vytváří místa, kde se můžete zhluboka nadechnout a cítit se dobře. Rakouská města tak nabízejí ideální podmínky pro slunné a zároveň pohodové léto.

Města ideální pro CoolCation

Salcburk: ochlaďte se ve festivalovém městě

Vychutnejte si osvěžující vzduch v lesích městských hor, užijte si zábavu na surfařské vlně a prozkoumejte četné zelené oázy v okolí Mozartova města.

CoolCation v Salcburku

Innsbruck: v Alpách za 20 minut

Innsbrucká lanovka Nordkette vás vyveze z centra města přímo do hor do výšky 2.300 metrů nad mořem.

CoolCation v Innsbrucku

Bregenz: nadechněte u Pfänderu a Bodamského jezera

Hora Pfänder, kam se snadno dostanete lanovkou, nabízí příjemné ochlazení. Těšte se na turistické stezky a panoramatické výhledy na Bregenz a Bodamské jezero.

CoolCation v Bregenzu

Vídeň: „oázy osvěžení“ v kulturní metropoli

Vídeň patří mezi nejzelenější města na světě! Zelené plochy pokrývají téměř 50 % jejího území, najdete tu rozsáhlé parky a oblíbenou rekreační oblast, Starý Dunaj.

CoolCation ve Vídni

Klagenfurt: vodní radovánky u jezera Wörthersee

Široká škála volnočasových aktivit na přírodní pláži u jezera Wörthersee vám umožní se v oblíbeném východním zálivu osvěžit.

CoolCation v Klagenfurtu
Info o ochraně klimatu

CoolCation: odpovědné cestování

CoolCation představuje více než jen cestování do chladnějších regionů. Může to být i uvědomělá volba pro letní dovolenou se zaměřením na udržitelnost. Příroda hraje klíčovou roli a outdoorové aktivity jako pěší turistika, cyklistika nebo kajakářství šetří životní prostředí, zatímco nižší potřeba klimatizace přispívá ke snížení uhlíkové stopy.

Více informací o udržitelném cestování najdete zde:

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