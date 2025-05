Der Almkäse vom Karwendel

Bergkäse gibt es auf vielen Almen, aber der Enger Ahornkönig ist eine eigene Kreation von der Agrargemeinschaft Eng Alm. Es ist ein leichter cremiger Käse, der nicht so würzig ist. Er heißt Ahornkönig, weil die Milchkühe hier auf dem großen Ahornboden grasen.

Aus dieser Milch und nach alten überlieferten Rezepten stellt Käser Edi Radinger zahlreiche Käsesorten – vom Enger Bergkäse über den Emmentaler Engtaler bis hin zum Enger Tilsiter – her.

In der Schaukäserei könnt ihr den Senner:innen bei der Käseherstellung zusehen. In einem großen Kupferkessel werden in der Käserei jährlich ca. 1.600 Käselaibe hergestellt und im angrenzenden Bauernladen dann auch gleich zum Verkauf angeboten.