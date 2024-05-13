Zillertalské taštičky (Zillertaler Krapfen)
- Vegetariánské
- Klasické
- Hlavní jídla
Tradiční specialita z tyrolského Zillertalu. Plněné smažené taštičky s pikantní sýrovou náplní.
Příprava
- Doba přípravy: 40 min
- 5 koblih
Brambory dáme vařit.
Pro přípravu těsta rozpustíme máslo v horkém mléce, teplé mléko pak nalijeme na mouku a vypracujeme pevné a hladké těsto. Těsto zabalíme do potravinové fólie a necháme odpočinout.
Na náplň oloupáme uvařené brambory a propasírujeme je přes síto. Vmícháme nadrobno nakrájenou cibuli, pažitku, tvaroh a sýr a smícháme s trochou mléka, aby vznikla hustá směs. Vše dochutíme solí.
Z těsta vytvarujeme váleček (o průměru asi 5 cm), pak z něj odkrajujeme plátky a na pomoučeném vále je vyválíme na tenké a kulaté pláty. Středy plátů těsta pokryjeme náplní a přeložíme k sobě. Okraje mírně navlhčíme vodou a dobře přitiskneme. Poté taštičky usmažíme na rozpáleném přepuštěném másle dozlatova.
Přísady
Věděli jste, že ...?
Šedý sýr ("Graukas") je tyrolská specialita? Skládá se z tvarohu a odstředěného nebo kysaného mléka. Šedý sýr prakticky neobsahuje tuk a postupným zráním nabývá na ostrosti. Zieger je syrovátkový sýr. Alternativou k šedému sýru a Ziegeru jsou mladý Harzer a ricotta.