Stacked baked pastry pockets with herbs on white plate, fork and glass of milk beside it.
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Zillertalské taštičky (Zillertaler Krapfen)

  • Vegetariánské
  • Klasické
  • Hlavní jídla

Tradiční specialita z tyrolského Zillertalu. Plněné smažené taštičky s pikantní sýrovou náplní.

Příprava

  • Doba přípravy: 40 min
  • 5 koblih
Krok 1

Brambory dáme vařit.

Krok 2

Pro přípravu těsta rozpustíme máslo v horkém mléce, teplé mléko pak nalijeme na mouku a vypracujeme pevné a hladké těsto. Těsto zabalíme do potravinové fólie a necháme odpočinout.

Krok 3

Na náplň oloupáme uvařené brambory a propasírujeme je přes síto. Vmícháme nadrobno nakrájenou cibuli, pažitku, tvaroh a sýr a smícháme s trochou mléka, aby vznikla hustá směs. Vše dochutíme solí.

Krok 4

Z těsta vytvarujeme váleček (o průměru asi 5 cm), pak z něj odkrajujeme plátky a na pomoučeném vále je vyválíme na tenké a kulaté pláty. Středy plátů těsta pokryjeme náplní a přeložíme k sobě. Okraje mírně navlhčíme vodou a dobře přitiskneme. Poté taštičky usmažíme na rozpáleném přepuštěném másle dozlatova.

Přísady

Suroviny na těsto
Suroviny na náplň

Věděli jste, že ...?

Šedý sýr ("Graukas") je tyrolská specialita? Skládá se z tvarohu a odstředěného nebo kysaného mléka. Šedý sýr prakticky neobsahuje tuk a postupným zráním nabývá na ostrosti. Zieger je syrovátkový sýr. Alternativou k šedému sýru a Ziegeru jsou mladý Harzer a ricotta.

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