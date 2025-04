V Rakousku je mnoho měst, ale malá města jsou něčím výjimečná. Není divu, vždyť tato staletí stará města jsou pečlivě udržována.

Pokud máte náladu na pomalejší tempo, vydejte se hledat rakouská malá historická města. Jsou rozeseta po celé zemi jako vzácné drahokamy. Města jako Bludenz ve Vorarlbersku, Bad Ischl v Horním Rakousku a Hallein v Salcbursku se s návštěvníky dělí o svou historii, pohostinnost a romantickou atmosféru.

Tajné stezky v malých historických městech

Celkem pět vybraných tras vede po 16 malých historických městech v Rakousku: buď do útulných uliček města Schärding, nebo do více než tisíc let starého města Steyr v Horním Rakousku - kde historická podoba náměstí patří k nejzachovalejším městským lokalitám v německy mluvícím světě. Nebo do lázeňského města Baden, které je proslulé svými biedermeierovými stavbami z 19. století.

V malých historických městech se snoubí romantická atmosféra s živým a rozmanitým kulturním životem. Od tradičních festivalů až po moderní umělecké projekty - minulost se zde propojuje se současností. Tato okouzlující místa vybízejí k zastavení, obdivování detailů a vychutnávání jedinečnosti každého okamžiku - vše můžete, nic nemusíte.