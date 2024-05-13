Příjezd do Rakouska autem a na motocyklu
Vše o dálničních známkách, mýtném, dopravních předpisech, rychlostních limitech a povinné výbavě.
Introduction
Od mírných kopcovitých krajin až po spektakulární alpské průsmyky – Rakousko se dá perfektně objevovat po silnici. Kdo cestuje autem nebo na motorce, zažije rozmanitost na každé trase. Země disponuje hustou a dobře udržovanou silniční sítí. Dálnice a rychlostní silnice jsou zpoplatněné, proto potřebujete dálniční známku a na některých úsecích je třeba zaplatit další mýtné.
Do Rakouska dorazila i elektromobilita: více než 30 000 veřejných dobíjecích stanic zajišťuje ekologickou svobodu. Cesta Rakouskem se tak stává skutečným zážitkem plným pohybu, objevování a lehkosti.
Dálnice Brenner Autobahn A13: most Luegbrücke je průjezdný s omezením
Z důvodu bezpečnosti provozu a odlehčení mostu Luegbrücke bude provoz od 1. ledna 2025 veden v obou směrech v jednom jízdním pruhu.
Pro zamezení dlouhým kolonám a zdržením ve dnech s vysokou intenzitou dopravy budou dočasně zřízeny dva jízdní pruhy pomocí speciálního vedení dopravy.
Přehled nejdůležitějších dopravních předpisů
Pravidla silničního provozu a dopravní značky v Rakousku v zásadě odpovídají pravidlům v ostatních evropských zemích.
Pozor: Na všech dálnicích a silnicích pro motorová vozidla (rychlostních silnicích) v Rakousku je povinnost platit mýtné!
Řidičské průkazy ze všech zemí Evropského hospodářského prostoru a členů EU jsou v Rakousku časově uznávané neomezeně a nemusí být tedy přepisovány. Řidičské průkazy vydané v zemích mimo Evropský hospodářský prostor jsou platné 12 měsíců od příjezdu do Rakouska, pokud majitel/ka dosáhl/a 18. roku života.
Pozor: Pokud není řidičský průkaz v německém jazyce, platí pouze ve spojení s mezinárodním řidičským průkazem nebo s překladem.
Bezpečnostní předpisy na rakouských silnicích
Ať už jedete autem, motocyklem nebo obytným vozem – některé pravidla zajišťují bezpečnost všech účastníků silničního provozu.
Bezpečnostní pás je povinný. Stejně jako správná dětská sedačka, odpovídající věku a velikosti, pro všechny děti do 14 let, které jsou menší než 135 cm. Každé dítě potřebuje své vlastní sedadlo.
Telefonování je povoleno, pokud je použito handsfree zařízení, které lze ovládat jednou rukou a které nenarušuje řízení. Motocyklisté musí nosit přilbu a jezdit i ve dne s rozsvícenými potkávacími světly. Stejně jako u osobních automobilů je povinná i dálniční známka.
Motocyklisté musí nosit přilbu a jezdit i během dne s rozsvícenými potkávacími světly. Stejně jako u osobních automobilů je povinná i dálniční známka.
Ve všech motorových vozidlech musí být k dispozici lékárnička. Kromě toho musí být ve všech víceproudých motorových vozidlech k dispozici výstražný trojúhelník a vesta.
Na silnicích mimo obce je při poruše nebo nehodě povinné nosit výstražnou vestu. Doporučuje se mít výstražnou vestu připravenou pro každou spolucestující osobu.
Zákonem povolená tolerance alkoholu je 0,5 promile, pro držitele zkušebního řidičského průkazu a řidiče nákladních vozidel a autobusů 0,1 promile. Kdo řídí auto pod vlivem alkoholu nebo drog, musí počítat s vysokými pokutami a odebráním řidičského průkazu.
Chování v dopravních zácpách
Ihned po vzniku dopravní zácpy musí být vytvořen prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy (tzv. záchranářská ulička), aby v případě vážné nehody byl zajištěn rychlý příjezd zasahujících jednotek. Nezávisle na počtu jízdních pruhů musí být tento prostor utvořen mezi jízdním pruhem nejvíce vlevo a vedlejším jízdním pruhem napravo. Při nerespektování a zdržování vozů zásahových jednotek hrozí vysoké pokuty.
Více informací najdete zde.
Porucha a nehoda v Rakousku
Pokud dojde na rakouských silnicích k poruše Vašeho auta či nehodě, je třeba zachovat klid a jednat rozvážně.
Nejprve zapněte výstražná světla a zastavte vozidlo pokud možno na okraji silnice. Před vystoupením z vozidla si bezpodmínečně oblečte výstražnou vestu – je to povinné. Při špatné viditelnosti nebo na nepřehledných silnicích by měl být v dostatečné vzdálenosti umístěn výstražný trojúhelník.
Pokud vozidlo není schopné jízdy, pomůže odtahová služba ARBÖ Pannen- und Abschleppdienst nebo Nothilfe des ÖAMTC 24 hodin denně – pro členy motoklubu zdarma, pro všechny ostatní za poplatek.
Po nehodě platí: poskytněte první pomoc a přivolejte záchrannou službu. Na dálnicích se každých 1,5 km nacházejí nouzové sloupky, pomocí kterých lze přivolat pomoc.
V případě věcné škody je nutné, aby si účastníci vyměnili údaje, v případě zranění osob je nutné v každém případě uvědomit policii.
Přehled nejdůležitějších tísňových čísel
Tísňová čísla v Rakousku
Hasiči: 122
Policie: 133
Záchranná služba: 144
Evropská tísňová linka a horská záchranná služba
Evropské tísňové číslo:: 112
Horská služba: 140
Nouzové volání v případě poruchy v Rakousku
ÖAMTC: 120
ARBÖ: 123
Povolená maximální rychlost
Za optimálních dopravních podmínek a pokud není dopravním značením stanoveno jinak, platí v Rakousku následující rychlostní limity:
Pro automobily, motocykly a obytné vozy do hmotnosti 3,5 t
v obci: 50 km/h
silnice mimo obec: 100km/h
silnice pro motorová vozidla (rychlostní silnice): 100 km/h resp. 130 km/h – prosím dbejte na příslušné omezení rychlosti.
dálnice: 130 km/h
Další omezení rychlosti, např. pro vozidla nad 3,5 t, auta s přívěsy nebo mopedauta (čtyřkolky), naleznete v ÖAMTC.
Zimní výbava pro osobní vozidla
V období od 1. listopadu do 15. dubna platí v Rakousku povinnost užívání zimního vybavení. Motorové vozidlo musí být vybaveno na všech čtyřech kolech zimními pneumatikami nebo sněhovými řetězy alespoň na dvě kola hnací nápravy.
Zimní pneumatiky platí v Rakousku jako zimní vybavení pouze tehdy, pokud je na nich vyražen nápis „M+S“ a hloubka vzorku je větší jak 4 mm. To platí i pro celoroční pneumatiky a pneumatiky s hroty.
Sněhové řetězy jsou povoleny jen tehdy, pokud je vozovka zcela nebo téměř zcela pokrytá sněhem či ledem. Povinnost je vozit s sebou není, ale doporučuje se to při cestách do vysokohorských oblastí. Pokud je vyznačeno dopravní značení „povinné sněhové řetězy“, musí být nasazeny na hnací kola. Před cestou je proto dobré ověřit si počasí a aktuální dopravní informace.
Aktuální dopravní zpravodajství
Dopravní informace z celého Rakouska i z hlavních dopravních spojení ze sousedních států jsou hlášeny každou půlhodinu na rádiu Hitradio Ö3. V případě akutních nebezpečných situací – např. řidič jedoucí v protisměru – se uskuteční přerušení rádiového programu a hlášení se automaticky propojí s ostatními rádiovými stanicemi ORF. Po celý den je možné podávat hlášení o dopravní situaci na telefonní číslo 0800 600 601 nebo na telefonní zkratku *300 (zdarma po celém Rakousku)
Frekvence Hitradio Ö3
Veškeré informace najdete také online přes Ö3-dopravní servis nebo hlášení dopravní situace ASFINAG. Autoklub ÖAMTC nabízí navíc prognózy provozu, kalendář dopravních zácp a další užitečné informace.
Čerpací stanice v Rakousku
Na čerpacích stanicích v Rakousku je nabízen bezolovnatý benzín Normal s 91 oktany, Euro-Super (bezolovnatý benzín s 95 oktany), Super Plus (bezolovnatý benzín s 98 oktany) i motorová nafta (Diesel). Prodej olovnatého benzínu je v Rakousku zakázán, pro motorová vozidla bez katalyzátoru je na čerpacích stanicích možno zakoupit aditivum. V rezervním kanystru je možno převážet dodatečných 10 litrů bez poplatků. Aktuální ceny pohonných hmot, nabíjecí stanice a další tipy najdete na stránkách ÖAMTC.
Parkování v Rakousku
Délka parkování v parkovacích zónách je rozdílný a je vždy napsaný na začátku zóny. Dopravní značky se nemusí opakovat na každé křižovatce.
E-Mobilita v Rakousku
Zde najdete přehled čerpacích stanic e-paliv v Rakousku:
Na motocyklu napříč RakouskemOd přívětivé krajiny kolem jezer, přes majestátní alpské průsmyky až k malebným kopcovitým oblastem – Rakousko slibuje rozmanitost kulturních a přírodních zážitků. Objevujte panoramatické trasy, gastronomické tipy pro zasvěcené a památky ze sedla svého motocyklu.
MoHo
V rakouských motorkářských hotelích na vás čekají po jízdě plné zatáček útulné pokoje, výhledy na horská panoramata a zasvěcené tipy místních na další vyjížďku.
Austria Classic Tour
Trasa Austria Classic Tour provede motorkáře a motorkářky půvabnými vesničkami, historickými městy i malebnými alpskými průsmyky – ryzí svoboda na dvou kolech.
Bezpečnostní předpisy pro motocyklisty:
V Rakousku platí povinnost nosit helmu, svítit během dne, na dálnicích a rychlostních silnicích mít dálniční známku a v kufru lékárničku.
Povinnost mít dálniční známku pro motocykly v Rakousku
V Rakousku platí povinnost mít dálniční známku – také pro motocykly. Na úsecích s mýtným se k tomu připočítává mýtné.