Highway bridge spanning forested Alpine landscape with snow-capped peaks under blue sky
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Příjezd do Rakouska autem a na motocyklu
Vše o dálničních známkách, mýtném, dopravních předpisech, rychlostních limitech a povinné výbavě.

Díky vynikající silniční síti a rozmanité krajině je Rakousko ideální zemí pro objevování při cestách autem nebo na motorce.

Od mírných kopcovitých krajin až po spektakulární alpské průsmyky – Rakousko se dá perfektně objevovat po silnici. Kdo cestuje autem nebo na motorce, zažije rozmanitost na každé trase. Země disponuje hustou a dobře udržovanou silniční sítí. Dálnice a rychlostní silnice jsou zpoplatněné, proto potřebujete dálniční známku a na některých úsecích je třeba zaplatit další mýtné.

Do Rakouska dorazila i elektromobilita: více než 30 000 veřejných dobíjecích stanic zajišťuje ekologickou svobodu. Cesta Rakouskem se tak stává skutečným zážitkem plným pohybu, objevování a lehkosti.

Dálnice Brenner Autobahn A13: most Luegbrücke je průjezdný s omezením

Z důvodu bezpečnosti provozu a odlehčení mostu Luegbrücke bude provoz od 1. ledna 2025 veden v obou směrech v jednom jízdním pruhu.
Pro zamezení dlouhým kolonám a zdržením ve dnech s vysokou intenzitou dopravy budou dočasně zřízeny dva jízdní pruhy pomocí speciálního vedení dopravy.

Více informací najdete na stránkách ÖAMTC a ASFINAG.

Přehled nejdůležitějších dopravních předpisů

Pravidla silničního provozu a dopravní značky v Rakousku v zásadě odpovídají pravidlům v ostatních evropských zemích.

Pozor: Na všech dálnicích a silnicích pro motorová vozidla (rychlostních silnicích) v Rakousku je povinnost platit mýtné!

Řidičské průkazy ze všech zemí Evropského hospodářského prostoru a členů EU jsou v Rakousku časově uznávané neomezeně a nemusí být tedy přepisovány. Řidičské průkazy vydané v zemích mimo Evropský hospodářský prostor jsou platné 12 měsíců od příjezdu do Rakouska, pokud majitel/ka dosáhl/a 18. roku života.

Pozor: Pokud není řidičský průkaz v německém jazyce, platí pouze ve spojení s mezinárodním řidičským průkazem nebo s překladem.

Dálniční známka, mýtné a GO-Box
Pásy, povinnost nosit helmu a alkohol

Bezpečnostní předpisy na rakouských silnicích

Ať už jedete autem, motocyklem nebo obytným vozem – některé pravidla zajišťují bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

Bezpečnostní pás je povinný. Stejně jako správná dětská sedačka, odpovídající věku a velikosti, pro všechny děti do 14 let, které jsou menší než 135 cm. Každé dítě potřebuje své vlastní sedadlo.

Telefonování je povoleno, pokud je použito handsfree zařízení, které lze ovládat jednou rukou a které nenarušuje řízení. Motocyklisté musí nosit přilbu a jezdit i ve dne s rozsvícenými potkávacími světly. Stejně jako u osobních automobilů je povinná i dálniční známka.

Motocyklisté musí nosit přilbu a jezdit i během dne s rozsvícenými potkávacími světly. Stejně jako u osobních automobilů je povinná i dálniční známka.

Ve všech motorových vozidlech musí být k dispozici lékárnička. Kromě toho musí být ve všech víceproudých motorových vozidlech k dispozici výstražný trojúhelník a vesta.

Na silnicích mimo obce je při poruše nebo nehodě povinné nosit výstražnou vestu. Doporučuje se mít výstražnou vestu připravenou pro každou spolucestující osobu.

Zákonem povolená tolerance alkoholu je 0,5 promile, pro držitele zkušebního řidičského průkazu a řidiče nákladních vozidel a autobusů 0,1 promile. Kdo řídí auto pod vlivem alkoholu nebo drog, musí počítat s vysokými pokutami a odebráním řidičského průkazu.

Co musíte mít v autě v Rakousku

Chování v dopravních zácpách

Ihned po vzniku dopravní zácpy musí být vytvořen prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy (tzv. záchranářská ulička), aby v případě vážné nehody byl zajištěn rychlý příjezd zasahujících jednotek. Nezávisle na počtu jízdních pruhů musí být tento prostor utvořen mezi jízdním pruhem nejvíce vlevo a vedlejším jízdním pruhem napravo. Při nerespektování a zdržování vozů zásahových jednotek hrozí vysoké pokuty.

Více informací najdete zde.

Záchranářská uličkaJak se zařadit
Co dělat?

Porucha a nehoda v Rakousku

Pokud dojde na rakouských silnicích k poruše Vašeho auta či nehodě, je třeba zachovat klid a jednat rozvážně.

Nejprve zapněte výstražná světla a zastavte vozidlo pokud možno na okraji silnice. Před vystoupením z vozidla si bezpodmínečně oblečte výstražnou vestu – je to povinné. Při špatné viditelnosti nebo na nepřehledných silnicích by měl být v dostatečné vzdálenosti umístěn výstražný trojúhelník.

Pokud vozidlo není schopné jízdy, pomůže odtahová služba ARBÖ Pannen- und Abschleppdienstnebo Nothilfe des ÖAMTC 24 hodin denně – pro členy motoklubu zdarma, pro všechny ostatní za poplatek.

Po nehodě platí: poskytněte první pomoc a přivolejte záchrannou službu. Na dálnicích se každých 1,5 km nacházejí nouzové sloupky, pomocí kterých lze přivolat pomoc.

V případě věcné škody je nutné, aby si účastníci vyměnili údaje, v případě zranění osob je nutné v každém případě uvědomit policii.

Informace pro účastníky nehody

Přehled nejdůležitějších tísňových čísel

Tísňová čísla v Rakousku

  • Hasiči: 122

  • Policie: 133

  • Záchranná služba: 144

Další tísňová čísla

Evropská tísňová linka a horská záchranná služba

  • Evropské tísňové číslo:: 112

  • Horská služba: 140

Nouzové volání v případě poruchy v Rakousku

  • ÖAMTC: 120

  • ARBÖ: 123

Povolená maximální rychlost

Za optimálních dopravních podmínek a pokud není dopravním značením stanoveno jinak, platí v Rakousku následující rychlostní limity:

Pro automobily, motocykly a obytné vozy do hmotnosti 3,5 t

  • v obci: 50 km/h

  • silnice mimo obec: 100km/h

  • silnice pro motorová vozidla (rychlostní silnice): 100 km/h resp. 130 km/h – prosím dbejte na příslušné omezení rychlosti.

  • dálnice: 130 km/h

Další omezení rychlosti, např. pro vozidla nad 3,5 t, auta s přívěsy nebo mopedauta (čtyřkolky), naleznete v ÖAMTC.

Zimní výbava pro osobní vozidla

V období od 1. listopadu do 15. dubna platí v Rakousku povinnost užívání zimního vybavení. Motorové vozidlo musí být vybaveno na všech čtyřech kolech zimními pneumatikami nebo sněhovými řetězy alespoň na dvě kola hnací nápravy.

Zimní pneumatiky platí v Rakousku jako zimní vybavení pouze tehdy, pokud je na nich vyražen nápis „M+S“ a hloubka vzorku je větší jak 4 mm. To platí i pro celoroční pneumatiky a pneumatiky s hroty.

Sněhové řetězy jsou povoleny jen tehdy, pokud je vozovka zcela nebo téměř zcela pokrytá sněhem či ledem. Povinnost je vozit s sebou není, ale doporučuje se to při cestách do vysokohorských oblastí. Pokud je vyznačeno dopravní značení „povinné sněhové řetězy“, musí být nasazeny na hnací kola. Před cestou je proto dobré ověřit si počasí a aktuální dopravní informace.

Buďte vždy dobře informováni

Aktuální dopravní zpravodajství

Dopravní informace z celého Rakouska i z hlavních dopravních spojení ze sousedních států jsou hlášeny každou půlhodinu na rádiu Hitradio Ö3. V případě akutních nebezpečných situací – např. řidič jedoucí v protisměru – se uskuteční přerušení rádiového programu a hlášení se automaticky propojí s ostatními rádiovými stanicemi ORF. Po celý den je možné podávat hlášení o dopravní situaci na telefonní číslo 0800 600 601 nebo na telefonní zkratku *300 (zdarma po celém Rakousku)

Frekvence Hitradio Ö3

Veškeré informace najdete také online přes Ö3-dopravní servis nebo hlášení dopravní situace ASFINAG. Autoklub ÖAMTC nabízí navíc prognózy provozu, kalendář dopravních zácp a další užitečné informace.

Ö3-VerkehrsserviceASFINAG Verkehrsmeldungen

Čerpací stanice v Rakousku

Na čerpacích stanicích v Rakousku je nabízen bezolovnatý benzín Normal s 91 oktany, Euro-Super (bezolovnatý benzín s 95 oktany), Super Plus (bezolovnatý benzín s 98 oktany) i motorová nafta (Diesel). Prodej olovnatého benzínu je v Rakousku zakázán, pro motorová vozidla bez katalyzátoru je na čerpacích stanicích možno zakoupit aditivum. V rezervním kanystru je možno převážet dodatečných 10 litrů bez poplatků. Aktuální ceny pohonných hmot, nabíjecí stanice a další tipy najdete na stránkách ÖAMTC.

Síť čerpacích stanicTankujte výhodně
Informace o parkovacích zónách

Parkování v Rakousku

Délka parkování v parkovacích zónách je rozdílný a je vždy napsaný na začátku zóny. Dopravní značky se nemusí opakovat na každé křižovatce.

Zastavení a parkování v Rakousku

E-Mobilita v Rakousku

Zde najdete přehled čerpacích stanic e-paliv v Rakousku:

Na motocyklu napříč Rakouskem

Od přívětivé krajiny kolem jezer, přes majestátní alpské průsmyky až k malebným kopcovitým oblastem – Rakousko slibuje rozmanitost kulturních a přírodních zážitků. Objevujte panoramatické trasy, gastronomické tipy pro zasvěcené a památky ze sedla svého motocyklu.

MoHo

V rakouských motorkářských hotelích na vás čekají po jízdě plné zatáček útulné pokoje, výhledy na horská panoramata a zasvěcené tipy místních na další vyjížďku.

Motorkářské hotely v Rakousku

Austria Classic Tour

Trasa Austria Classic Tour provede motorkáře a motorkářky půvabnými vesničkami, historickými městy i malebnými alpskými průsmyky – ryzí svoboda na dvou kolech.

KHS Austria Classic Tour

Bezpečnostní předpisy pro motocyklisty:

V Rakousku platí povinnost nosit helmu, svítit během dne, na dálnicích a rychlostních silnicích mít dálniční známku a v kufru lékárničku.

Bezpečně na silnicích

Povinnost mít dálniční známku pro motocykly v Rakousku

V Rakousku platí povinnost mít dálniční známku – také pro motocykly. Na úsecích s mýtným se k tomu připočítává mýtné.

Dálniční známka a mýtné

Tématické a panoramatické silnice

Na motorce po rakouských tematických a panoramatických silnicích: kde se každá zatáčka mění v výhled a vítr ve vlasech chutná po svobodě.

Výhledy z auta

FAQ

Sněhové řetězy jsou povoleny pouze tehdy, když je silnice zcela nebo téměř zcela pokryta sněhem nebo ledem. Mít s sebou sněhové řetězy není povinné, ale při jízdě ve vysokohorských oblastech je to naléhavě doporučeno. Pokud je užití sněhových řetězů nařízeno příkazovou dopravní značkou „Sněhové řetězy“, musí být tyto nasazeny na kola hnací nápravy u všech motorových vozidel. Obecně platí v Rakousku v období od 1. listopadu do 15. dubna povinnost užívání zimního vybavení. Motorové vozidlo musí být vybaveno na všech čtyřech kolech zimními pneumatikami nebo sněhovými řetězy alespoň na dvě kola hnací nápravy.

Používání bezpečnostních pásů je v Rakousku povinné. Děti mladší 14 let, které měří méně jak 135 cm, mohou být převáženy pouze v odpovídající dětské sedačce. Použití odpovídající sedačky se však doporučuje, dokud děti nedosáhnou výšky 150 cm.

V autech a kombi (i v takzvaných „minibusech“) smí být na jednom místě k sezení přepravováno pouze jedno dítě, přičemž musí být řádně zajištěno podle svého stáří a velikosti.

Aby v případě vážné nehody byl zajištěn rychlý příjezd zasahujících jednotek, jakmile dojde k dopravní zácpě, musí být předem vytvořen záchranný pruh. Nezávisle na počtu jízdních pruhů musí být tento prostor utvořen mezi jízdním pruhem nejvíce vlevo a vedlejším jízdním pruhem napravo. Při nerespektování a zdržování vozů zásahových jednotek hrozí vysoké pokuty.

Aktuální dopravní informace o rakouských dálnicích najdete na webu ASFINAG, kde jsou k dispozici živé přehledy o dopravě, stavu vozovek, zácpách i stavebních pracích.

ASFINAG navíc nabízí přehled tras s aktuálními podmínkami, což může být velmi užitečné při plánování cesty.

Frekvence Hitradio Ö3

Aby byla bezpečnost na silnicích zajištěna, platí jasná omezení rychlosti, pokud dopravní značky nestanoví jinak:

  • 50 km/h ve městě

  • 100 km/h mimo město

  • 100 km/h na rychlostních silnicích

  • 130 km/h na dálnici

Evropské tísňové číslo: 112

Tísňová čísla v Rakousku:

Hasiči: 122

Policie: 133

Záchranná služba: 144

Asistenční služby v Rakousku:

ÖAMTC: 120

ARBÖ: 123

Horská služba: 140

Rakouské motorkářské hotely jsou zaměřené speciálně na potřeby motocyklistů, nabízejí odpovídající parkování a samozřejmě také tipy na vyjížďky.

Trasa Austria Classic Tour provede motorkáře a motorkářky v několika etapách půvabnými vesničkami, historickými městy i malebnými alpskými průsmyky po celém Rakousku.

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