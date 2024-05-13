Příjezd do Rakouska vlakem
Dovolená bez auta – ekologicky, pohodlně a bez stresu
Introduction
Cestování do Rakouska bez auta je snadné, pohodlné a šetrné k přírodě. Díky dobře propojené železniční a autobusové síti se do rakouských měst i alpských regionů dostanete rychle a bez stresu. Už samotná cesta vlakem je součástí zážitku – míjíte horská panoramata, jezera i malebné vesnice.
Stále více hostů volí vlak nebo autobus jako ekologickou alternativu k autu. Moderní spoje jako Railjet nebo Nightjet propojují evropská města přímo s Rakouskem a umožňují pohodlný příjezd přes den i v noci. Cestování je komfortní, energeticky úsporné a přispívá k ochraně klimatu.
Na místě navazuje chytrá mobilita bez auta: regionální autobusy, skibusy, shuttle služby, e-carsharing, půjčovny kol i karty hosta, se kterými je veřejná doprava často zdarma. Díky tomu je pohyb po regionu jednoduchý – od příjezdu vlakem až k poslednímu kilometru.
Kdo cestuje do Rakouska bez auta, objevuje zemi vědomě a pomaleji. Udržitelná doprava, pohodlí a krásné výhledy jdou ruku v ruce s rakouským životním stylem – klidně, smysluplně a s radostí z cestování.
Aktuality na trasách ÖBB
Aktuální informace o stavbách, uzavírkách tratí a možných změnách jízdního řádu najdete na webových stránkách ÖBB.
Vezměte prosím na vědomí, že tím může dojít k omezením v železniční dopravě, a předem si zkontrolujte své spojení.
S ÖBB do Rakouska: Spojení a služby
V obraze s jízdními řády ÖBB
Cestování snadno a rychle: Ať už jde o jízdní řády vlaků, přestupy nebo noční spoje Nightjet: Díky digitálnímu jízdnímu řádu ÖBB zůstanete vždy mobilní – z města do Alp.
Aktuální informace o trasách ÖBB
Žádná překvapení na kolejích: ať už se jedná o stavbu nebo provozní poruchu, informace o trasách ÖBB poskytují aktuální údaje o jízdních řádech a spojích.
Více Rakouska za méně peněz
S ÖBB Sparschiene můžete pohodlně, ekologicky a za nízkou cenu objevovat rakouská města, hory a jezera – a to zcela bez auta.
Vlakem za zážitky
Kdo cestuje ekologicky vlakem, může z toho těžit hned dvakrát: s ÖBB Plus získáte slevy na volnočasové aktivity, jako jsou termální lázně, plavby lodí nebo kulturní akce.
Pět výhodných karet – jeden cíl: chytré cestování
Ať už se jedná o Classic, Jugend, Senior, Family nebo Comfort: s výhodnými kartami můžete využívat mnoho výhod a ušetřit při každém nákupu jízdenek.
Bezbariérové cestování s ÖBB
Ať už cestujete na invalidním vozíku nebo s asistenčním psem: ÖBB zajišťuje bezbariérové cestování a poskytuje podporu prostřednictvím služeb na nádražích i ve vlacích.
Z Rakouska do Evropy v plné rychlosti
Railjet spojuje nejkrásnější města Rakouska, přímé spoje jsou k dispozici například z Německa a Švýcarska.
Stylové cestování: ÖBB First a Business Class
Více prostoru, více klidu, více služeb: v první a business třídě ÖBB začíná vaše dovolená již ve vlaku – s osobním komfortem.
ÖBB Nightjet nové generace
Od A jako Amsterdam po Z jako Zürich: ÖBB Nightjet spojuje 12 zemí s Rakouskem přes noc – s extra službami, ultramoderním designem a vysokým komfortem na kolejích.
Cestování ve vlastním kupé
Pokud si ceníte soukromí a klidu, rezervujte si soukromé kupé. Zde můžete cestovat nerušeně: exkluzivně v sedadlovém nebo lůžkovém voze Nightjet či EuroNight.
NOVINKA: Koralmská železnice přináší spojení do Korutan a Štýrska
Zprovoznění nové železniční trati Koralmbahn výrazně zlepšuje cestování vlakem mezi Vídní, Štýrskem a Korutanami. Přináší více spojů i kratší cestovní časy. Díky tomu je jih Rakouska dostupnější než kdy dříve.
Více spojů každý den
26 spojů denně z Vídně do Klagenfurtu
33 spojů denně z Vídně do Grazu
29 spojů denně z Grazu do Klagenfurtu
Výrazně kratší doba jízdy
Nové vlaky ÖBB Railjet xpress zvládnou trasu mezi Grazem a Klagenfurtem za pouhých 41 minut. Výrazně se zkracuje také cesta z Vídně do Korutan: z Vídně do Klagenfurtu nyní dojedete za 3 hodiny a 10 minut, což je o 45 minut rychleji než dříve.
Tipy na cestování s ÖBB
Noční vlaky ÖBB-Nightjet nové generace
Díky doplňkovým vymoženostem a ultramodernímu designu nových vlaků ÖBB Nightjet je cestování pohodlné.
Třída premium
Dovolená s nadstandardními službami a komfortem v první nebo business třídě hned od samého začátku.
Cestujte ve svém vlastním kupé
Pokud si ceníte soukromí a klidu, rezervujte si soukromé kupé v sedadlové, lůžkové části nebo ve spací voze.
Výhodněji s aplikací SimplyGo!
Nová funkce aplikace SimplyGo! umožňuje cestovat veřejnou dopravou po Rakousku bez nutnosti kupovat jízdenku předem. Aplikace pomocí GPS automaticky rozpozná absolvované trasy mezi jednotlivými místy a následující den vypočítá nejvýhodnější jízdné. Je ideálním řešením pro všechny, kteří chtějí cestovat vlakem, autobusem, metrem nebo tramvají flexibilně a bez starostí.
Po přihlášení lze využívat širokou síť veřejné dopravy v celém Rakousku, včetně:
místních i dálkových vlaků ÖBB,
autobusových linek ÖBB na území Rakouska,
vybraných regionálních železničních dopravců (např. GKB a GYSEV),
regionálních autobusových spojů,
městské hromadné dopravy, která akceptuje jízdenky dopravních svazů (např. Wiener Linien, Graz Linien nebo Innsbrucker Verkehrsbetriebe).
Velkou výhodou je, že SimplyGo! automaticky zohledňuje všechny zákaznické karty, slevy a platné jízdenky uložené v účtu ÖBB, takže cestující vždy získá nejvýhodnější dostupné jízdné.
Veřejná doprava v Rakousku
Vlakové spoje Westbahn
Westbahn spojuje města a alpské obce: od Vídně přes Salcburk až po Bregenz – se zastávkami v Innsbrucku, Jenbachu a St. Johann im Pongau. A nově: z Vídně do Villachu.
Autobusové spoje Postbus
Rozhodnete-li se pokračovat v cestě vlakem návaznými poštovními autobusy, najdete to správné spojení v dobře rozvinuté síti ÖBB-Postbus po celém Rakousku.