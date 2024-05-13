Red Railjet train travelling through green summer meadow under blue sky.
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Příjezd do Rakouska vlakem
Dovolená bez auta – ekologicky, pohodlně a bez stresu

Pohodlný příjezd vlakem a maximální flexibilita na místě: díky skvěle propojené dopravě se snadno dostanete do hotelu, k jezeru i do hor.

Cestování do Rakouska bez auta je snadné, pohodlné a šetrné k přírodě. Díky dobře propojené železniční a autobusové síti se do rakouských měst i alpských regionů dostanete rychle a bez stresu. Už samotná cesta vlakem je součástí zážitku – míjíte horská panoramata, jezera i malebné vesnice.

Stále více hostů volí vlak nebo autobus jako ekologickou alternativu k autu. Moderní spoje jako Railjet nebo Nightjet propojují evropská města přímo s Rakouskem a umožňují pohodlný příjezd přes den i v noci. Cestování je komfortní, energeticky úsporné a přispívá k ochraně klimatu.

Na místě navazuje chytrá mobilita bez auta: regionální autobusy, skibusy, shuttle služby, e-carsharing, půjčovny kol i karty hosta, se kterými je veřejná doprava často zdarma. Díky tomu je pohyb po regionu jednoduchý – od příjezdu vlakem až k poslednímu kilometru.

Kdo cestuje do Rakouska bez auta, objevuje zemi vědomě a pomaleji. Udržitelná doprava, pohodlí a krásné výhledy jdou ruku v ruce s rakouským životním stylem – klidně, smysluplně a s radostí z cestování.

Aktuality na trasách ÖBB
Aktuální informace o stavbách, uzavírkách tratí a možných změnách jízdního řádu najdete na webových stránkách ÖBB.
Vezměte prosím na vědomí, že tím může dojít k omezením v železniční dopravě, a předem si zkontrolujte své spojení.

S ÖBB do Rakouska: Spojení a služby

V obraze s jízdními řády ÖBB

Cestování snadno a rychle: Ať už jde o jízdní řády vlaků, přestupy nebo noční spoje Nightjet: Díky digitálnímu jízdnímu řádu ÖBB zůstanete vždy mobilní – z města do Alp.

ÖBB Jízdní řády

Aktuální informace o trasách ÖBB

Žádná překvapení na kolejích: ať už se jedná o stavbu nebo provozní poruchu, informace o trasách ÖBB poskytují aktuální údaje o jízdních řádech a spojích.

Informace o trasách

Více Rakouska za méně peněz

S ÖBB Sparschiene můžete pohodlně, ekologicky a za nízkou cenu objevovat rakouská města, hory a jezera – a to zcela bez auta.

ÖBB Sparschiene

Vlakem za zážitky

Kdo cestuje ekologicky vlakem, může z toho těžit hned dvakrát: s ÖBB Plus získáte slevy na volnočasové aktivity, jako jsou termální lázně, plavby lodí nebo kulturní akce.

Nabídky ÖBB Plus

Pět výhodných karet – jeden cíl: chytré cestování

Ať už se jedná o Classic, Jugend, Senior, Family nebo Comfort: s výhodnými kartami můžete využívat mnoho výhod a ušetřit při každém nákupu jízdenek.

ÖBB karta výhod

Bezbariérové cestování s ÖBB

Ať už cestujete na invalidním vozíku nebo s asistenčním psem: ÖBB zajišťuje bezbariérové cestování a poskytuje podporu prostřednictvím služeb na nádražích i ve vlacích.

Bezbariérové cestování

Z Rakouska do Evropy v plné rychlosti

Railjet spojuje nejkrásnější města Rakouska, přímé spoje jsou k dispozici například z Německa a Švýcarska.

Z Rakouska do Evropy

Stylové cestování: ÖBB First a Business Class

Více prostoru, více klidu, více služeb: v první a business třídě ÖBB začíná vaše dovolená již ve vlaku – s osobním komfortem.

ÖBB pohodlné třídy

ÖBB Nightjet nové generace

Od A jako Amsterdam po Z jako Zürich: ÖBB Nightjet spojuje 12 zemí s Rakouskem přes noc – s extra službami, ultramoderním designem a vysokým komfortem na kolejích.

ÖBB Nightjet

Cestování ve vlastním kupé

Pokud si ceníte soukromí a klidu, rezervujte si soukromé kupé. Zde můžete cestovat nerušeně: exkluzivně v sedadlovém nebo lůžkovém voze Nightjet či EuroNight.

Rezervujte si soukromé kupé

Cestování s malým zavazadlem

Nic není jednoduššího! Stačí si rezervovat přepravu zavazadel a kufry, tašky nebo lyže vám budou doručeny přímo na místo určení, abyste mohli vyrazit na dovolenou.

ÖBB Zavazadlový servis

NOVINKA: Koralmská železnice přináší spojení do Korutan a Štýrska

Zprovoznění nové železniční trati Koralmbahn výrazně zlepšuje cestování vlakem mezi Vídní, Štýrskem a Korutanami. Přináší více spojů i kratší cestovní časy. Díky tomu je jih Rakouska dostupnější než kdy dříve.

Více spojů každý den

  • 26 spojů denně z Vídně do Klagenfurtu

  • 33 spojů denně z Vídně do Grazu

  • 29 spojů denně z Grazu do Klagenfurtu

Výrazně kratší doba jízdy

Nové vlaky ÖBB Railjet xpress zvládnou trasu mezi Grazem a Klagenfurtem za pouhých 41 minut. Výrazně se zkracuje také cesta z Vídně do Korutan: z Vídně do Klagenfurtu nyní dojedete za 3 hodiny a 10 minut, což je o 45 minut rychleji než dříve.

Tipy na cestování s ÖBB

Mezinárodní vlaky Railjet

Railjet spojuje nejkrásnější města Rakouska a sousední země.

Mezinárodní vlaky Railjet

Noční vlaky ÖBB-Nightjet nové generace

Díky doplňkovým vymoženostem a ultramodernímu designu nových vlaků ÖBB Nightjet je cestování pohodlné.

ÖBB-Nightjet

Třída premium

Dovolená s nadstandardními službami a komfortem v první nebo business třídě hned od samého začátku.

Prémiové třídy ve vlacích ÖBB

Cestujte ve svém vlastním kupé

Pokud si ceníte soukromí a klidu, rezervujte si soukromé kupé v sedadlové, lůžkové části nebo ve spací voze.

Zarezerwuj własny przedział

Cestování bez zavazadel

Není nic jednoduššího! Objednejte si přepravu zavazadel u ÖBB a začněte dovolenou v pohodlí.

Zavazadlový servis ÖBB
Lístky pořád u sebe

Výhodněji s aplikací SimplyGo!

Nová funkce aplikace SimplyGo! umožňuje cestovat veřejnou dopravou po Rakousku bez nutnosti kupovat jízdenku předem. Aplikace pomocí GPS automaticky rozpozná absolvované trasy mezi jednotlivými místy a následující den vypočítá nejvýhodnější jízdné. Je ideálním řešením pro všechny, kteří chtějí cestovat vlakem, autobusem, metrem nebo tramvají flexibilně a bez starostí.

Po přihlášení lze využívat širokou síť veřejné dopravy v celém Rakousku, včetně:

  • místních i dálkových vlaků ÖBB,

  • autobusových linek ÖBB na území Rakouska,

  • vybraných regionálních železničních dopravců (např. GKB a GYSEV),

  • regionálních autobusových spojů,

  • městské hromadné dopravy, která akceptuje jízdenky dopravních svazů (např. Wiener Linien, Graz Linien nebo Innsbrucker Verkehrsbetriebe).

Velkou výhodou je, že SimplyGo! automaticky zohledňuje všechny zákaznické karty, slevy a platné jízdenky uložené v účtu ÖBB, takže cestující vždy získá nejvýhodnější dostupné jízdné.

Více informací

Veřejná doprava v Rakousku

Vlakové spoje Westbahn

Westbahn spojuje města a alpské obce: od Vídně přes Salcburk až po Bregenz – se zastávkami v Innsbrucku, Jenbachu a St. Johann im Pongau. A nově: z Vídně do Villachu.

Westbahn

Autobusové spoje Postbus

Rozhodnete-li se pokračovat v cestě vlakem návaznými poštovními autobusy, najdete to správné spojení v dobře rozvinuté síti ÖBB-Postbus po celém Rakousku.

Postbus

Autobusové spoje FlixBus

Flixbus je dobrý způsob cestování po Evropě - a především cenově výhodný, pohodlný a šetrný k životnímu prostředí.

FlixBus

Udržitelná doprava v letních prázdninových regionech

Od regionálních autobusových linek přes sdílení automobilů až po karty hosta s veřejnou dopravu v ceně: v rakouských prázdninových regionech se můžete pohybovat udržitelným způsobem.

Nastupte, objevujte a ušetřete v údolí Pitztal

Udržitelná doprava v oblasti Katschberg Lieser-Maltatal

Flexibilní mobilita se službou Salzkammergut Shuttle

Kolem Weissensee: bez auta k jezeru, loukám a výhledům

V Mostviertelu vlakem, na kole a železnicí Mariazellerbahn

Bez auta i bariér v pohoří Wilder Kaiser

Udržitelná mobilita s E-LOIS, W3-Shuttle atd. ve Werfenwengu

Kolem Neziderského jezera

Díky kartě hosta údolím Kleinwalsertal

Po Grazu tramvají, autobusem, lanovkou či Fluxem

Flexibilní doprava v NP Vysoké Taury se shuttly a eLINERy

Uvědoměle v Kitzbühelských Alpách

Přijet, přestoupit a nadechnout se v regionu Pyhrn-Priel

Informace a tipy pro příjezd a dopravu na místě

Do Rakouska vede řada přímých vlakových spojů – pohodlných, šetrných k životnímu prostředí a často rychlejších, než byste čekali.

Z České republiky se přímým spojením dostanete do Lince, Vídně, Grazu a od prosince 2025 také do Korutan (Klagenfurt, Pörtschach am Wörthersee a Villach)

Využít můžete také přeshraniční spojení z Horního Dvořiště, Českých Velenic, Znojma a Břeclavi.

V mnoha rakouských regionech je cesta z nádraží velmi snadná. Mnohá místa nabízejí kyvadlové autobusy, skibusy nebo regionální autobusové spoje, které vás dovezou přímo k hotelům, apartmánům a lanovkám.

S kartou hosta můžete často cestovat dokonce zdarma – mnoho karet zahrnuje využití veřejné dopravy v místě dovolené. Tak můžete začít svou dovolenou pohodlně, bez stresu a šetrně k životnímu prostředí.

Tip: některé ubytovací zařízení vás dokonce vyzvednou přímo na nádraží – stačí se zeptat vašeho ubytovatele.

Cesta přímým vlakem z Prahy do Vídně trvá přibližně 4 hodiny, z Brna do Vídně pak asi 1,5 hodiny. V Linci budete z Prahy cca za 3,5 hodiny, z Českých Budějovic za 2,5 hodiny.

Pokud se chystáte vlakem do Korutan, zabere Vaše cesta z Prahy až 8 hodin.

Mezi udržitelné regiony, které mají propracovaný program mobility, patří

Burgenland

Korutany

Dolní Rakousko

Horní Rakousko

Salcbursko

Štýrsko

Tyrolsko

Vorarlbersko

Ano, obojí je možné.

Pro jízdní kola potřebujete samostatnou rezervaci, kterou můžete provést přímo při nákupu jízdenky online nebo v aplikaci ÖBB. Psi cestují s vlastní jízdenkou a malá zvířata v přepravní kleci dokonce zdarma.

Pokud se chystáte na dovolenou, můžete ušetřit spoustu emisí, stresu a peněz tím, že budete cestovat do své destinace a zpět s ÖBB. Například s kartou Vorteilscard, která vám poskytne až 50% slevu na jakoukoli standardní jízdenku ÖBB. Vorteilscard je k dispozici v těchto variantách:

  • ÖBB Vorteilscard 66/Classic – pro všechny (online)

  • ÖBB Vorteilscard Jugend – pro všechny do 26 let

  • ÖBB Vorteilscard Family – pro cesty s dětmi

  • ÖBB Vorteilscard Senior:in – pro všechny starší 65 let

Plánujete se vydat na dlouhou cestu? Vyrazte nočním vlakem ÖBB Nightjet. Pouhá jedna noc Vás bude dělit od vaší cílové destinace. Navíc, pokud provedete rezervaci v dostatečném předstihu, pořídíte lístky díky Sparschiene za zvýhodněnou cenu.

Vlakem do Rakouska Po pohodlné cestě vlakem pokračujete díky chytré mobilitě na místo do hotelu výletnímu cíli. Odlehčení pro člověka i životní prostředí od samého začátku.

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