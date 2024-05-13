Three hikers on a ridge path with green meadow, dramatic rock faces and blue sky in background.
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Wilder Kaiser v Tyrolsku
Horská dobrodružství v Kitzbühelských Alpách

Mohutné vrcholky, bujné lesy a křišťálově čisté vodní plochy: Region Wilder Kaiser v Tyrolsku je rájem pro milovníky přírody.

Wilder Kaiser se svými impozantními vrcholky majestátně tyčí nad okolní krajinou. Na jihu ohraničený mírnými svahy Kitzbühelských Alp, rozprostírá se v jeho náručí přírodní rezervace o rozloze přes 100 čtverečních kilometrů. Je to útočiště biologické rozmanitosti, které nabízí nedotčený životní prostor typickým obyvatelům Alp, jako jsou orel skalní, plch velký nebo kamzík.

V regionu Wilder Kaiser si na své přijdou nejen milovníci přírody: v létě zaručují výlety na horských kolech podél bouřlivých vodních toků a lezecká dobrodružství na strmých skalních stěnách sportovní zážitky. V zimě láká více než 275 kilometrů sjezdovek v pětihvězdičkovém lyžařském areálu nejvyšší třídy. Lahůdky jako vydatný Kaiserschmarren potěší chuťové buňky po celý rok – v náručí pohoří Kaisergebirge se každý cítí jako král nebo královna.

Rychlé informace o regionu Wilder Kaiser
Nadmořská výška: 2.344 m n. m
Turistické trasy: 274
Lyžařské sjezdovky:275 km
Lyžařské chaty: 80
Nejvyšší vrchol:Ellmauer Halt (2.344 m)
Příjezd
Události

Karta hosta Wilder Kaiser Guest Card se vydává zdarma při příjezdu do rezervovaného ubytování a platí po celou dobu pobytu.

Všechny perspektivy regionu Wilder Kaiser

Top místa, aktivity & události

Rodinná dovolená: Užijte si společnou dovolenou

7 světů horských dobrodružství: Hravě objevujte přírodu

Horské sporty: Hory, které musíte zažít

Přírodní rezervace Wilder Kaiser: Zážitky v přírodě

Lyžařská oblast SkiWelt Wilder Kaiser Brixental

Lanovky: v každém ročním období

Aktivity v regionu Wilder Kaiser

Túry

Letní turistika s průvodcem

Zimní turistika s průvodcem: Procházka krajinou s průvodcem

Kaiserkrone Pětidenní túra: 60 km, 4 000 výškových metrů

Regionální recepty

Tyrolské špekové knedlíky

S tímto receptem budou knedlíky chutnat jako tyrolský originál. Tipp: malé tyrolské knedlíčky se podávají s hovězí polévkou, větší s teplým kysaným zelím nebo salátem.

Chuť na knedlíky?

Sýrové knedlíky - Kaspressknödel

Jako lahůdku pro chuťové buňky doporučujeme Kaspressknödel z kössenských kuchyňských pokladů.

Dobrou chuť!

Preclíková polévka

Preclíková polévka je typickým receptem z tyrolského regionu Wildschönau. Ve skutečnosti se nejedná o polévku, i když tak bývá označována.

Ale není to polévka...

Jedinečná místa k pobytu

Bio-Hotel Stanglwirt v Goingu

Hotel Kaiserblick v Ellmau

Hotel & Premium Chalets - Hochfilzer v Söllu

Kaiserlodge v Scheffau

Kaiserhof v Ellmau

Příroda pro každého

Udržitelnost v regionu Wilder Kaiser

Dechberoucí horské vrcholy a udržitelný život - obojí je ve Wilder Kaiser srdeční záležitostí. Ti, kdo zde tráví dovolenou, zažívají tyrolskou pohostinnost z její nejmodernější stránky: cestující vlakem jsou osobně přivezeni k ubytování a pro pohodové poznávací výlety jsou k dispozici elektrokola. Zatímco křišťálově čistá voda z hor vyrábí čistou elektřinu, hostitelé své hosty rozmazlují lahodnými bioprodukty z regionu.

Ale to nejlepší na tom je: působivý horský svět je otevřený opravdu všem. Díky promyšleným bezbariérovým stezkám a zařízením si zdejší majestátní přírodu mohou zamilovat mladí i staří, rodiny i lidé s postižením.

Bezbariérová dovolenáMobilně na místě

Nejčastější dotazy

Oblast Wilder Kaiser spojuje ochranu přírody s šetrnou turistikou. Rozsáhlá chráněná oblast nabízí kromě charakteristických horských scenérií také širokou škálu aktivit ve všech ročních obdobích - od pěších túr a horolezeckých tras až po sjezdové lyžování.

  • Na Ellmau se obzvlášť zřetelně odráží měnící se doba: zatímco tradiční horská vesnice si zachovala svůj původní ráz, v horském středisku se KaiserBad a Ellmi's Magic World moderní zařízení pro volný čas rodin.

  • Going se záměrně rozhodlo pro klidnější zástavbu. Vesnice je určena především hostům, kteří hledají klid a pohodu a chtějí zažít přírodu přímo na svém prahu. Dobře rozvinutá síť turistických stezek otevírá okolní horský svět.

  • Scheffau se zaměřuje na rodinnou turistiku s KaiserWelt. Obec zároveň slouží jako důležitá vstupní brána do regionu Přírodní rezervace Kaiser Mountains přírodní rezervace, která je vhodná zejména pro jednodenní pěší túry.

  • Na Söll Čarodějnická voda "Hexenwasser" se snoubí regionální zvyky se současnou interpretací: zařízení hravou formou zprostředkovává poznatky o vodě a místních tradicích. Obec se také etablovala jako místo setkávání turistů a milovníků zimních sportů.

Oblast Wilder Kaiser se nachází na východě spolkové země Tyrolsko asi hodinu cesty od měst Innsbrucku, Salcburku a Mnichova. Region se rozkládá mezi městy Kufstein a St. Johann in Tirol a zahrnuje čtyři rekreační střediska Ellmau, Going, Scheffau a Söll které leží na úpatí impozantních hor. Na Kaiser Mountains k nimž patří pohoří Wilder Kaiser, je známé svými výraznými vrcholy a nabízí mnoho příležitostí pro outdoorové aktivity, jako je pěší turistika a lyžování.

Wilder Kaiser - majestátní horský masiv v Tyrolských Alpách - okouzluje své návštěvníky v každém ročním období. V létě vede nespočet turistických stezek přes voňavé alpské louky ke skrytým horským jezerům, jako je např. křišťálově čisté jezero Hintersteiner See. Zatímco rodiny si užívají interaktivní stanice v Ellmiho kouzelném světě nebo v Čarodějnické vodě "Hexenwasser" mohou dobrodruzi zdolávat drsné skalní stěny nebo si užít pohled z ptačí perspektivy při paraglidingu.

Zimní horský svět se promění v ráj pro lyžaře a snowboardisty. Na SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental láká na 270 kilometrů sjezdovek, zatímco Běžkaři kloužou zasněženými lesy na upravených tratích. Ti, kteří dávají přednost klidnějšímu tempu, mohou region prozkoumat na kolech Na sněžnicích na sněžnicích Zimní turistika nebo si vyzkoušet tradiční Curlingu.

Zážitky z přírody doplňuje autentická tyrolská kuchyně v rustikálních horských chatách - obzvláště atmosférická je horská snídaně s panoramatickým výhledem na hory.

V oblasti Wilder Kaiser se natáčel známý televizní seriál "Der Bergdoktor". Ve čtyřech císařských vesnicích Ellmau Going, Scheffau a Söll se nachází mnoho známých filmových míst Místa natáčení jako je statek rodiny Gruberů, ordinace horského lékaře, hostinec Wilder Kaiser a jezero Hintersteiner See.

Region Wilder Kaiser je po celý rok ideální pro rodiny s dětmi. V létě na vás čekají zábavní parky jako Ellmi’s Zauberwelt nebo Hexenwasser, nenáročné túry s kočárky, zajímavé tematické stezky a rodinné výlety s průvodcem. V zimě se o bezstarostnou dovolenou postarají lyžařské školy s hlídáním dětí, sjezdovky pro začátečníky, sáňkařské dráhy vhodné pro rodiny, zimní turistické trasy a možnosti bruslení.

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