Wilder Kaiser v Tyrolsku
Horská dobrodružství v Kitzbühelských Alpách
Introduction
Wilder Kaiser se svými impozantními vrcholky majestátně tyčí nad okolní krajinou. Na jihu ohraničený mírnými svahy Kitzbühelských Alp, rozprostírá se v jeho náručí přírodní rezervace o rozloze přes 100 čtverečních kilometrů. Je to útočiště biologické rozmanitosti, které nabízí nedotčený životní prostor typickým obyvatelům Alp, jako jsou orel skalní, plch velký nebo kamzík.
V regionu Wilder Kaiser si na své přijdou nejen milovníci přírody: v létě zaručují výlety na horských kolech podél bouřlivých vodních toků a lezecká dobrodružství na strmých skalních stěnách sportovní zážitky. V zimě láká více než 275 kilometrů sjezdovek v pětihvězdičkovém lyžařském areálu nejvyšší třídy. Lahůdky jako vydatný Kaiserschmarren potěší chuťové buňky po celý rok – v náručí pohoří Kaisergebirge se každý cítí jako král nebo královna.
Karta hosta Wilder Kaiser Guest Card se vydává zdarma při příjezdu do rezervovaného ubytování a platí po celou dobu pobytu.
Všechny perspektivy regionu Wilder Kaiser
Top místa, aktivity & události
Túry
Regionální recepty
Tyrolské špekové knedlíky
S tímto receptem budou knedlíky chutnat jako tyrolský originál. Tipp: malé tyrolské knedlíčky se podávají s hovězí polévkou, větší s teplým kysaným zelím nebo salátem.
Sýrové knedlíky - Kaspressknödel
Jako lahůdku pro chuťové buňky doporučujeme Kaspressknödel z kössenských kuchyňských pokladů.
Jedinečná místa k pobytu
Udržitelnost v regionu Wilder Kaiser
Dechberoucí horské vrcholy a udržitelný život - obojí je ve Wilder Kaiser srdeční záležitostí. Ti, kdo zde tráví dovolenou, zažívají tyrolskou pohostinnost z její nejmodernější stránky: cestující vlakem jsou osobně přivezeni k ubytování a pro pohodové poznávací výlety jsou k dispozici elektrokola. Zatímco křišťálově čistá voda z hor vyrábí čistou elektřinu, hostitelé své hosty rozmazlují lahodnými bioprodukty z regionu.
Ale to nejlepší na tom je: působivý horský svět je otevřený opravdu všem. Díky promyšleným bezbariérovým stezkám a zařízením si zdejší majestátní přírodu mohou zamilovat mladí i staří, rodiny i lidé s postižením.