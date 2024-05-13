Vstupní a celní předpisy v Rakousku
Veškeré informace o cestovních dokladech, celních předpisech a domácích zvířatech
Introduction
Cestování bez hranic: Vstupní doklady
I když v schengenském prostoru většinou neprobíhají hraniční kontroly, musí cestující mít vždy u sebe platný cestovní doklad. Při namátkových kontrolách slouží jako doklad totožnosti – bez ohledu na to, zda cestujete vlakem, autem nebo letadlem.
I děti potřebují vlastní pas nebo občanský průkaz – zápisy do dokladu rodičů již nejsou povoleny.
Introduction
Pro cestující v rámci Evropské unie platí zjednodušená celní pravidla. Kdo cestuje v rámci EU, překračuje hranici většinou bez celní kontroly. Náhodné kontroly jsou možné kdykoli. Při přímém letu mezi členskými státy EU stačí na letišti použít výstup pro cestující z EU.
Jiná situace nastává, pokud cesta začala mimo EU. Pokud v některé zemi EU pouze přistáváte nebo využíváte tranzitní zónu, platí pro vás předpisy pro cestující ze třetích zemí. V takovém případě mohou být relevantní celní předpisy a bezcelní limity – zejména u tabáku, alkoholu, luxusního zboží nebo dárků.
Vstup ze zemí EU: přehled bezcelních limitů
Tabákové výrobky nebo alkoholické nápoje jsou osvobozeny od cla pouze pro vlastní potřebu. Při překročení následujících orientačních množství je nutné věrohodně prokázat, že zboží je určeno pro vlastní potřebu:
Tabákové výrobky:
Cigarety: 800 kusů
Doutníčky (max.3 g/Stück): 400 kusů
Doutníky: 200 kusů
Cigaretový tabák: 1 kg
Alkoholické nápoje:
Lihoviny: 10 litrů
Alkoholické nápoje jiné než pivo, šumivé víno nebo víno s obsahem alkoholu do 22 % obj.: 20 litrů
Víno (z toho max. 60 litrů šumivého vína): 90 litrů
Pivo: 110 litrů
Důležité informace: Při přímých cestách v rámci EU již není možné nakupovat v duty-free obchodech.
S psem, kočkou nebo fretkou do Rakouska
Na jednu osobu je povoleno přepravovat maximálně pět zvířat.
Každé zvíře musí být označeno mikročipem. Tetování provedená před 3. červencem 2011 zůstávají uznána, pokud jsou jasně čitelná.
Pro občany EU: Pro každé zvíře je vyžadován pas pro zvířata (Pet Passport). Součástí je platné očkování proti vzteklině nebo přeočkování. Očkování je platné 21 dní po základní imunizaci, pokud je pravidelně obnovováno.
Další informace o vstupu a opětovném vstupu s domácími zvířaty do Rakouska, očkování proti vzteklině a předpisech pro štěňata najdete na stránkách ministerstva.
Vodítko a náhubek
Povinnost vodítka či náhubku v Rakousku stanovují obce. Právní situace se proto liší v jednotlivých spolkových zemích a obcích. Většinou platí následující základní pravidla:
Povinnost vodítka nebo náhubku pro psy:
mimo oplocené nebo uzavřené pozemky v obytných oblastech
v zeleni
na určitých místech, například ve veřejné dopravě
Zákaz vstupu se psy na dětská hřiště
Povinnost odstraňovat psí exkrementy
Z těchto předpisů jsou vyňati asistenční psi a služební psi ve službě, jakož i psi ve vyznačených psích zónách.
Vzhledem k rozdílným předpisům doporučujeme se informovat přímo na místě vašeho pobytu.
Introduction
Co je ETIAS?
Cestovní povolení ETIAS je vstupní podmínkou pro občany bez vízové povinnosti cestující do 30 evropských zemí.
Kdo musí požádat o cestovní povolení ETIAS?
Státní příslušníci následujících zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti, musí požádat o cestovní povolení ETIAS:
Albánie, Antigua a Barbuda, Argentina, Austrálie, Bahamy, Barbados, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Brunej, Kanada, Chile, Kolumbie, Kostarika, Dominika, Salvador, Gruzie, Grenada, Guatemala, Honduras, Hongkong, Izrael, Japonsko, Kiribati, Kosovo, Macao, Malajsie, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mexiko, Mikronésie, Moldavsko, Černá Hora, Nový Zéland, Nikaragua, Severní Makedonie, Nauru, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Sv. Kitts a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Samoa, Srbsko (s výjimkou držitelů srbských pasů vydaných Srbským koordinačním ředitelstvím (srbsky: Koordinaciona uprava)), Seychely, Singapur, Šalamounovy ostrovy, Jižní Korea, Tchaj-wan, Východní Timor, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.
Další informace o požadavcích, žádosti, nákladech, době platnosti atd.