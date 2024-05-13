Winding Großglockner High Alpine Road with serpentine curves, mountain hut and snow-capped peaks in the background.
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Vstupní a celní předpisy v Rakousku
Veškeré informace o cestovních dokladech, celních předpisech a domácích zvířatech

Aby nic nestálo v cestě pohodovému příjezdu, projděte si zde nejdůležitější informace o celních předpisech, formalitách na hranicích a cestování se zvířaty.
Cestovní pas a doklady totožnosti

Cestování bez hranic: Vstupní doklady

I když v schengenském prostoru většinou neprobíhají hraniční kontroly, musí cestující mít vždy u sebe platný cestovní doklad. Při namátkových kontrolách slouží jako doklad totožnosti – bez ohledu na to, zda cestujete vlakem, autem nebo letadlem.

I děti potřebují vlastní pas nebo občanský průkaz – zápisy do dokladu rodičů již nejsou povoleny.

Požadované vstupní doklady
Celní předpisy v Rakousku: Co byste měli vědět

Pro cestující v rámci Evropské unie platí zjednodušená celní pravidla. Kdo cestuje v rámci EU, překračuje hranici většinou bez celní kontroly. Náhodné kontroly jsou možné kdykoli. Při přímém letu mezi členskými státy EU stačí na letišti použít výstup pro cestující z EU.

Jiná situace nastává, pokud cesta začala mimo EU. Pokud v některé zemi EU pouze přistáváte nebo využíváte tranzitní zónu, platí pro vás předpisy pro cestující ze třetích zemí. V takovém případě mohou být relevantní celní předpisy a bezcelní limity – zejména u tabáku, alkoholu, luxusního zboží nebo dárků.

Volný pohyb po EU
Orientační množství alkoholu a tabáku

Vstup ze zemí EU: přehled bezcelních limitů

Tabákové výrobky nebo alkoholické nápoje jsou osvobozeny od cla pouze pro vlastní potřebu. Při překročení následujících orientačních množství je nutné věrohodně prokázat, že zboží je určeno pro vlastní potřebu:

Tabákové výrobky:

  • Cigarety: 800 kusů

  • Doutníčky (max.3 g/Stück): 400 kusů

  • Doutníky: 200 kusů

  • Cigaretový tabák: 1 kg

Alkoholické nápoje:

  • Lihoviny: 10 litrů

  • Alkoholické nápoje jiné než pivo, šumivé víno nebo víno s obsahem alkoholu do 22 % obj.: 20 litrů

  • Víno (z toho max. 60 litrů šumivého vína): 90 litrů

  • Pivo: 110 litrů

Důležité informace: Při přímých cestách v rámci EU již není možné nakupovat v duty-free obchodech.

Bezcelní limity ze států EU
Vstupní podmínky a povinnost vodítka

S psem, kočkou nebo fretkou do Rakouska

Na jednu osobu je povoleno přepravovat maximálně pět zvířat.

  • Každé zvíře musí být označeno mikročipem. Tetování provedená před 3. červencem 2011 zůstávají uznána, pokud jsou jasně čitelná.

  • Pro občany EU: Pro každé zvíře je vyžadován pas pro zvířata (Pet Passport). Součástí je platné očkování proti vzteklině nebo přeočkování. Očkování je platné 21 dní po základní imunizaci, pokud je pravidelně obnovováno.

Další informace o vstupu a opětovném vstupu s domácími zvířaty do Rakouska, očkování proti vzteklině a předpisech pro štěňata najdete na stránkách ministerstva.

Vodítko a náhubek

Povinnost vodítka či náhubku v Rakousku stanovují obce. Právní situace se proto liší v jednotlivých spolkových zemích a obcích. Většinou platí následující základní pravidla:

Povinnost vodítka nebo náhubku pro psy:

  • mimo oplocené nebo uzavřené pozemky v obytných oblastech

  • v zeleni

  • na určitých místech, například ve veřejné dopravě

  • Zákaz vstupu se psy na dětská hřiště

  • Povinnost odstraňovat psí exkrementy

Z těchto předpisů jsou vyňati asistenční psi a služební psi ve službě, jakož i psi ve vyznačených psích zónách.

Vzhledem k rozdílným předpisům doporučujeme se informovat přímo na místě vašeho pobytu.

European Travel Information and Authorisation System - ETIAS

Co je ETIAS?

Cestovní povolení ETIAS je vstupní podmínkou pro občany bez vízové povinnosti cestující do 30 evropských zemí.

Kdo musí požádat o cestovní povolení ETIAS?

Státní příslušníci následujících zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti, musí požádat o cestovní povolení ETIAS:

Albánie, Antigua a Barbuda, Argentina, Austrálie, Bahamy, Barbados, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Brunej, Kanada, Chile, Kolumbie, Kostarika, Dominika, Salvador, Gruzie, Grenada, Guatemala, Honduras, Hongkong, Izrael, Japonsko, Kiribati, Kosovo, Macao, Malajsie, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mexiko, Mikronésie, Moldavsko, Černá Hora, Nový Zéland, Nikaragua, Severní Makedonie, Nauru, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Sv. Kitts a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Samoa, Srbsko (s výjimkou držitelů srbských pasů vydaných Srbským koordinačním ředitelstvím (srbsky: Koordinaciona uprava)), Seychely, Singapur, Šalamounovy ostrovy, Jižní Korea, Tchaj-wan, Východní Timor, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.

Další informace o požadavcích, žádosti, nákladech, době platnosti atd.

Otázky a odpovědi k příjezdu do Rakouska s domácími zvířaty

  • Na jednu osobu je povoleno maximálně pět zvířat.

  • Každé zvíře musí být označeno mikročipem. Tetování provedené před 3. červencem 2011 je však stále platné, pokud je jasně čitelné.

  • Každé zvíře musí být vybaveno pasem zvířete v zájmovém chovu vydaným veterinárním lékařem pověřeným příslušným orgánem. V něm musí být rovněž uvedeno, že dotyčné zvíře má platné očkování proti vzteklině a případně platné posilovací očkování.

Ano, děti potřebují vlastní cestovní pas  – zápis v cestovním pase rodičů není platný.

Zde naleznete detailní informace k množstevním limitům osvobozeným od cla při příjezdu ze státu v EU nebo ze státu mimo EU.

Občané členských států EU, států EHP, Švýcarska a řady dalších zemí (např. Austrálie, Izraele, Japonska, Kanady, Nového Zélandu, Spojených států atd.) nepotřebují ke vstupu do Rakouska vízum. Všechny ostatní státní příslušnosti potřebují schengenské vízum pro pobyt do 90 dnů.

Po vstupu Schengenské dohody v platnost mohou občané třetích zemí, kteří potřebují vízum, vstoupit do Rakouska také na základě schengenského víza, aniž by potřebovali další rakouské vízum.

Občané, kteří mají povolení k pobytu v některém schengenském státě, mohou cestovat do kteréhokoli jiného schengenského státu a pobývat tam až 90 dní.

Občané EU, EHP a Švýcarska mohou do země vstupovat bez omezení.

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