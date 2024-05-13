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Anton Bruckner
Život a dílo rakouského skladatele

Svým neobvyklým, ale přesto inovativním přístupem ke skládání Anton Bruckner významně ovlivnil svět klasické hudby.

Narodil se v učitelské rodině v hornorakouském Ansfeldu, kde se Anton Bruckner brzy seznámil s hudbou. Už jako mladý muž si udělal jméno jako virtuózní varhaník – jeho improvizační talent nadchl publikum daleko za hranicemi jeho rodné země.

Přestože byl hudebně brilantní, zůstal Bruckner po celý život outsiderem. Excentrický, skromný, hluboce spojený se svými kořeny – muž z venkova, který mluvil v dialektu, oblékal se jednoduše a nikdy se opravdu nezapojil do vysoké vídeňské společnosti. O to neobvyklejší byl jeho způsob skládání: S velkou vášní se věnoval symfonii – a musel několik desetiletí bojovat o uznání. Vídeňská vysoká kultura měla problémy s jeho stylem, považovala ho za těžkopádný, nepochopitelný, někdy dokonce za megalomanský.

Současně se kolem jeho osoby točily kuriózní anekdoty. Říká se, že trpěl nutkáním počítat – počítal schody a okna – a své partitury čísloval do posledního detailu. Jeho neúspěšné zásnuby z něj udělaly fascinující postavu – někde mezi géniem a podivínem.

A přesto: V pokročilém věku byl oslavován jako symfonik a mnohokrát oceněn. Jeho přístup k skládání – osobitý, vizionářský, hluboce vnímaný – dal nové síly zdánlivě vyčerpané formě symfonie.

Až do dnešního dne je Anton Bruckner považován za jednoho z nejvýznamnějších skladatelů své doby. Hudební hranice, které nikdy neohýbal – a právě díky tomu zanechal trvalý dojem.

Anton Bruckner
Narodil se: 4. září 1824 v Ansfeldenu, Horní Rakousko
Zemřel: 11. října 1896 ve Vídni
Sourozenci:10
Místa, kde působil:Ansfelden, Bad Ischl, St. Florian, Linec, Vídeň a další místa
Skomponoval symfonie:11

„Seven Nation Army“ od White Stripes je celosvětový hit – a již dlouho i fotbalová hymna. Že charakteristické riffy vycházejí z 5. symfonie Antonína Brucknera, ví jen málokdo.

Belgickým fanouškům se podařilo přenést tuto píseň na stadion po vítězství jejich týmu – od té doby Brucknerova melodie patří k zvukovému pozadí evropských fotbalových zápasů. Poslechněte si to sami:

The White Stripes' Seven Nation Army
Anton Bruckners Sinfonie Nr. 5

Hudební ukázky od Antona Brucknera

Raný talent

Anton Bruckner se narodil roku 1824 v Ansfeldenu jako nejstarší z jedenácti dětí. Jeho otec byl vesnický učitel – a jak bylo tehdy běžné, také varhaník v kostele. Díky tomu se Bruckner brzy dostal do kontaktu s hudbou, zejména s duchovní. Naučil se hrát na housle, klavír a varhany a už v deseti letech zaskakoval jako varhaník při bohoslužbách. Po otcově smrti byl ve dvanácti letech přijat do kláštera sv. Floriána, kde žil jako zpěvák v chlapeckém sboru a dostával výuku hry na varhany.

Přestože se vyučil učitelem a pracoval jako varhaník, jeho vášeň vždy patřila hudbě. Improvizoval na varhany, skládal – často po fyzicky náročné práci na poli nebo v lese. Svému hudebnímu vzdělání a rozvoji se věnoval neochvějně a s obrovským úsilím po více než tři desetiletí.

Růst hudební kariéry

Ve 31 letech se odhodlal naplno vstoupit do hudebního života. Roku 1855 úspěšně složil konkurz na místo dómského varhaníka v Linci. V roce 1868 byla v Linci v Redutním sále poprvé uvedena jeho První symfonie – s velkým úspěchem. Ještě téhož roku se přestěhoval do Vídně, kde začal vyučovat hudební teorii a hru na varhany na konzervatoři.

Jeho kariéra se rychle rozvíjela: stal se dvorním varhaníkem císaře, mnoho let učil, neúnavně komponoval a oslňoval jako varhanní virtuos svým improvizačním talentem – v Nancy, Paříži, Bad Ischlu i před desítkami tisíc lidí v Londýně, kde byl oslavován jako „popová hvězda“.

Nepochopený virtuos

Brucknerova vášeň nepatřila varhanám, nýbrž symfoniím. Jenže symfonie byla v té době považována za uzavřenou hudební formu – nedotknutelným standardem byly symfonie Ludwiga van Beethovena.

Dokonce i Vídeňští filharmonikové jeho dlouhé a technicky náročné skladby za jeho života odmítali hrát. Při uvedení jeho Třetí symfonie ve Vídeňském hudebním spolku většina publika během koncertu opustila sál. Ze strachu z vídeňského tisku nechával Anton Bruckner svá díla provádět mimo Vídeň a dokonce osobně žádal císaře Františka Josefa I., aby umlčel svého největšího kritika Eduarda Hanslicka: „Vaše Veličenstvo, zakážou prosím nejmilostivěji tomu Hanslickovi, ať o mně nepíše nic špatného.“

Až ve věku 60 let, pouhých dvanáct let před svou smrtí, se mu podařil vytoužený průlom – se Sedmou symfonií.

Pozdní uznání

Navzdory své neochotě přizpůsobit se většině, toužil Anton Bruckner celý život po uznání – a opakovaně žádal o doporučující dopisy. Teprve téměř v 60 letech se dočkal dlouho vytouženého oficiálního uznání jako profesor a skladatel.

Roku 1886 obdržel Rytířský kříž Řádu Františka Josefa. Císař ho finančně podporoval, umožnil vydání dvou symfonií a udělil mu umělecké stipendium. Roku 1895, již trpící potížemi s chůzí, se Bruckner přestěhoval do bezplatného přízemního bytu v budově Horního Belvederu. Tam až do své smrti pracoval na své 9. symfonii – závěrečná věta zůstala nedokončená.

Anton Bruckner zemřel 11. října 1896 ve věku 72 let na srdeční selhání. Dle svého přání byl pochován pod varhanami klášterního kostela ve sv. Floriánu.

Bruckner je dodnes považován za jednoho z nejvýznamnějších obnovitelů klasické hudby – jeho dílo ovlivnilo i skladatele 20. století.

Po stopách Antona Brucknera

Rodný dům a Muzeum Antona Brucknera

V Brucknerově rodném domě v Ansfeldenu sídlí muzeum s osobními předměty skladatele. Naučná stezka odtud vede až k jeho hrobu ve sv. Floriánu.

Muzeum Antona Brucknera

Brucknerovy varhany v klášteře St. Florian

Anton Bruckner zde strávil třináct formativních let jako zpěváček, učitel a varhaník. Jeho přání se splnilo: byl pochován přímo pod klášterními varhanami.

Brucknerovy varhany

Brucknerovo schodiště a původní varhany v Linci

Původní varhany, na které Bruckner hrál, se nacházejí ve staré linceké katedrále. Dodnes se zde konají koncerty. K varhanám vede 58 schodů – Brucknerstiege.

Pamětní místo

Soukromá univerzita Antona Brucknera v Linci

Univerzita založená roku 1823 jako pěvecká škola dnes nabízí bohatý program koncertů, divadla a tance – a nese jméno slavného skladatele.

Soukromá univerzita Brucknera

Brucknerhaus v Linci

Moderní koncertní sál na břehu Dunaje vyniká akustikou i architekturou. Sídlí zde Brucknerův orchestr a koná se zde prestižní Mezinárodní Brucknerův festival.

Brucknerhaus

Císařská dvorní kaple (Hofmusikkapelle) ve Vídni

Úspěch Brucknerovy mše v roce 1867 v císařské kapli posílil jeho pověst – a vedl přímo k objednávce jeho slavné f-mollové mše.

Hofmusikkapelle

Kustodenstöckl v Belvederu

Císař František Josef I. poskytl Brucknerovi bezplatný přízemní byt v Belvederu, kde skladatel strávil posledních 15 měsíců života.

Belvedere

Karlskirche ve Vídni

Brucknerovo tělo bylo vystaveno ve slavné vídeňské Karlskirche. Odtud byl jeho sarkofág převezen vlakem do sv. Floriánu, kde byl podle přání pohřben pod varhanami.

Karlskirche

Zajímavosti o Antonu Brucknerovi

Anton Bruckner ...

  1. … běžně pil tři litry piva denně.

  2. … miloval uzené maso s knedlíky.

  3. … byl jedním ze tří zpěváčků ve sv. Floriánu – dnes je jich více než čtyřicet.

  4. … měl deset sourozenců, dospělosti se dožili jen čtyři.

  5. … sklízel více potlesku v Lipsku a Mnichově než doma v Rakousku.

  6. … svůj poslední z mnoha žádostí o ruku učinil ve věku 72 let.

  7. … má v Rakousku přes 60 ulic, náměstí a cest pojmenovaných po svém jménu.

  8. … roku 1880 navštívil Švýcarsko – byla to jeho jediná dovolená v životě.

… a láska

Brucknerovy neúspěšné žádosti o ruku výrazně mladších žen byly často předmětem klepů. Devětkrát dostal košem.

Legendární je jeho odzbrojující reakce během jedné večeře, když si dáma posteskla, že se kvůli němu upravila. Bruckner jí prý odpověděl: „Aber, mein liabes Fräuln, wegen meiner hätten s’ do(ch) überhaupt nix anziagn brauchen!“ („Ale, slečinko, kvůli mně jste se přece vůbec nemusela oblíkat!“)

… a císař

Císař František Josef I. podporoval Antona Brucknera nejen jako skladatele, ale i jako člověka: financoval vydání jeho 3. a 8. symfonie a udělil mu umělecké stipendium.

Když se Brucknerův zdravotní stav zhoršil, poskytl mu císař v roce 1895 bezplatně přízemní byt v přístavbě Horního Belvederu – útočiště, v němž skladatel prožil posledních 15 měsíců svého života.

Události

Mezinárodní Brucknerův festival Linz 2025

Brucknerovy dny v Sankt Florianu

FAQs - Nejčastější dotazy

Anton Bruckner se narodil 4. září 1824 v Ansfeldenu u Lince a zemřel 11. října 1896 ve svém bytě v zámku Belvedere ve Vídni.

  • Symfonie č. 4 Es dur „Romantická“: Symfonické mistrovské dílo, které odráží Brucknerův osobitý styl a lásku k přírodě.

  • Symfonie č. 8 c moll: Monumentální symfonie proslulá svou dramatickou silou a hloubkou výrazu.

  • Symfonie č. 7 E dur: Epicky krásné dílo, které mnozí považují za vrchol Brucknerovy tvorby.

  • Symfonie č. 9 d moll (nedokončená): Nedokončená symfonie, která ukazuje Brucknerovu hudební vizi a hluboký cit. Anton Bruckner zemřel na srdeční chorobu, než ji stačil dokončit.

Hudební ukázky od Antona Brucknera

Brucknerovi bylo 38 let, když složil svou první symfonii c moll.

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