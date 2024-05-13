Vídeňští filharmonici
Světoznámý orchestr s tradicí
Introduction
Orchestr se zrodil v roce 1842 "Velkým koncertem", který se hrál pod názvem "Filharmonická akademie". Před tímto vystoupením neexistoval ve Vídni žádný koncertní orchestr složený výhradně z profesionálních hudebníků, ačkoli byla velká touha po symfonických vystoupeních. Výsledkem bylo, že pro každé představení muselo být vytvořeno nové těleso. Od té doby se hudebníci orchestru rekrutují ze souboru Vídeňské státní opery, který se dodnes nezměnil.
Orchestr vystupuje jako operní i koncertní orchestr a těší publikum po celém světě, ať už ve Vídeňské opeře, v Musikvereinu nebo na mezinárodních pódiích. V letních měsících vystupuje Vídeňská filharmonie také na akcích pod širým nebem, například na Salcburském festivalu, a přináší tak hudbu do nevšedního prostředí.
Málokterý jiný orchestr je tak úzce a trvale spjat s historií a tradicí evropské klasické hudby jako Vídeňská filharmonie. Od svého založení zanechal orchestr ve světě hudby výraznou stopu. Dodnes je to právě "vídeňský zvuk", který interpreti a dirigenti zdůrazňují jako výjimečný kvalitativní rys orchestru. Vídeňská filharmonie je však víc než jen orchestr - ztělesňuje vídeňský postoj k životu.
Novoroční koncert Vídeňských filharmoniků každoročně osloví více než 50 milionů posluchačů po celém světě a je živě vysílán ve více než 90 zemích.
Introduction
"Hudba a flétna tu byly vždycky." Karin Bonelliová se doslova narodila do hudby v hornorakouské Solné komoře. Oba její rodiče, bratr Bonelliové a její strýc jsou flétnisté. První lekce dostala Bonelliová od své matky v osmi letech. Později pokračovala ve studiu na konzervatoři v Linci. Další studia následovala ve Vídni, Mnichově a Lyonu. A pak, ve 23 letech, přišel velký skok v její kariéře: Karin Bonelli byla jako první žena přijata do dechové sekce Vídeňských filharmoniků.
V tomto rozhovoru jsme se chtěli dozvědět více o této mladé umělkyni a o tom, jaké to je být členkou filharmonie a věnovat se této hudební tradici. V čem je tento léty prověřený orchestr tak kouzelný a kde Karin Bonelli nachází osobní harmonii, klid a sílu pro svou profesi. Po skončení rozhovoru nám pohotově prozradila, kde se jí někdy nedostává sil. "Wachauské meruňkové knedlíky!" zněla odpověď.
Karin Bonelliová odhaluje...
... Co se skrývá za fascinujícím zvukovým stylem, který publikum tak miluje?
Je to víc než jen nástroje - ale ve skutečnosti to hraje hlavní roli, jak vysvětluje Karin Bonelli. Flétnistka popisuje vibrace, které tvoří zvláštní poslechový zážitek, jako "mísící se, kulatý, teplý zvuk".
Tento zvuk je hluboce zakořeněn v hudebním povědomí vídeňské tradice a v orchestru se předává z generace na generaci.
Způsob stavby nástrojů pochází z 18. století, z éry vídeňského klasicismu. Vídeňská filharmonie se považuje za dědice kulturního dědictví této doby a z velké části nepodlehla novým vlivům 19. století. Zůstala věrná zvukovým koncepcím doby Mozarta, Haydna a Beethovena. Například vídeňské dechové nástroje se od ostatních nástrojů v mezinárodních symfonických orchestrech liší způsobem hry - zejména vídeňský hoboj a vídeňský lesní roh.
Kouzlo živého vystoupení: kde zažít Vídeňské filharmonikyŽádné dva sály nejsou z hlediska akustiky a prostředí stejné. Každé hudební představení má však jedno společné: kouzlo živého vystoupení. To platí pro koncerty ve "Zlatém sále" Musikvereinu i v moderním Wolkenturmu v zámeckém parku v Grafeneggu.
Vídeňská státní opera
Vídeňský filharmonický orchestr je složen ze členů orchestru Vídeňské státní opery a doprovází velkolepé inscenace.
Festival v Grafeneggu
Při zahájení letní scény hraje v Grafeneggu Vídeňská filharmonie. Festival je známý svým špičkovým programem.
Letní noční koncert v Schönbrunnu
Vrchol každoročního hudebního kalendáře a atmosférický podvečer na začátku léta s Vídeňskými filharmoniky.
Ples Vídeňských filharmoniků
Vídeňská filharmonie, jeden z nejslavnějších orchestrů na světě, vás zve k tanci do "Zlatého sálu" Musikvereinu.
Muzeum Vídeňských filharmoniků
Muzeum Vídeňských filharmoniků v Domě hudby představuje fascinující historii světoznámého orchestru. Interaktivní zvukové muzeum, otevřené v roce 2000, poskytuje hluboký vhled do hudební historie Vídně a jedinečného spojení orchestru s vídeňským klasicismem. V prvním patře mohou návštěvníci objevit historické dokumenty, fotografie a exponáty spojené se skladateli, jako jsou Bruckner, Brahms a Mahler.
Jedním z vrcholů je kinosál, kde se promítají ukázky z novoročních a letních nočních koncertů. Kromě historických poznatků nabízí Dům hudby také interaktivní výstavy o fyzice zvuku a historii hudby. Možná byste chtěli virtuálně dirigovat Vídeňské filharmoniky.
Novoroční koncert Vídeňské filharmonie
Novoroční koncert ve vídeňském Musikvereinu je prvním místem, kam mnoho lidí chodí oslavit Nový rok. I mezi špičkovými světovými dirigenty je považováno za čest dirigovat každoroční Novoroční koncert ve Vídni. Ve Vídni, městě hudby, sídlí také jeden z nejlepších orchestrů na světě, Vídeňská filharmonie. "Velký sál" vídeňského Musikvereinu je nejkrásnějším vídeňským koncertním sálem a je považován za skutečný zázrak i z hlediska zvuku. Vrcholným číslem novoročního koncertu je strhující Radeckého pochod, při němž dirigent obratně vede tleskání publika a vytváří tak mimořádně veselou atmosféru.
Vzhledem k velkému zájmu o vstupenky na Novoroční koncert jsou tyto na začátku roku exkluzivně slosovány prostřednictvím webových stránek Vídeňské filharmonie. To zaručuje, že hosté z celého světa mají stejnou šanci vyhrát vstupenky na koncert. Registrace pro účast ve slosování vstupenek se sbírají od ledna do února.