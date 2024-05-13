Lithograph: Portrait of a young man with a necktie, seated. Signed 'F. Liszt', dated 1838.
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Franz Liszt
Život výjimečného hudebníka

Po stopách multitalentu narozeného v Raidingu, který se zapsal do dějin jako skladatel, virtuos, spisovatel, duchovní a dirigent.

Franz Liszt se narodil v raidingském Burgenlandu, tehdy součásti Uherského království, jako syn hudebníka ve službách knížete Esterházyho. Už od útlého věku byl podporován v hudbě. Ve věku devíti let vystoupil poprvé na veřejnosti, ve dvanácti letech studoval u Carla Czernyho a Antonia Salieriho ve Vídni. Brzy si v Paříži vysloužil přezdívku „le petit Litz“ – zázračné dítě s neobyčejnou jevištní přítomností.

Liszt se stal superhvězdou 19. století. Jeho expresivní hra, charismatický projev a technická zručnost ovlivnily podobu moderního koncertního umění. Jako skladatel byl průkopníkem – pomocí symfonických básní, virtuózních etud, duchovní hudby a orchestrálních děl neustále posouval hranice hudebního umění. Více než 800 skladeb svědčí o jeho nevyčerpatelné kreativitě, mezi nimiž jsou slavné „Maďarské rapsodie“, Klavírní koncert č. 1, díla s literárními odkazy jako „Faustova symfonie“ nebo „Danteho symfonie“ a rozsáhlé duchovní pozdní dílo.

Liszt nebyl jen hudebním inovátorem, ale také člověkem hlubokého zájmu o kulturu, jazykově nadaným a duchovně založeným. Četl filozofii, korespondoval s literáty jako Victor Hugo, George Sand či Heinrich Heine a několikrát uvažoval o kněžském povolání. Od roku 1865 se veřejně objevoval jako abbé v černém hábitu a věnoval se zejména církevní hudbě, například „Maďarské korunovační mši“. Jeho životní štace zahrnovaly Vídeň, Paříž, Ženevu, Weimar, Řím a Budapešť. Kromě hudby byl jeho osobní život plný afér, skandálů, cest, nemocí, rozchodů i hlubokých přátelství.

Franz Liszt zemřel v roce 1886 v Bayreuthu na zápal plic. Zanechal po sobě mnohem víc než jen hudební odkaz – byl výjimečnou osobností jako umělec, myslitel i člověk. Vizionář, který nejenže revolucionalizoval klavírní hudbu, ale ovlivňuje evropský hudební život dodnes.

Franz Liszt
Narodil se:22. 10. 1811 v Raidingu (Rakousko)
Zemřel:31. 7. 1886 v Bayreuthu (Německo)
Známý pro:více než 800 hudebních děl
Éra:Romantismus
Významní současníci:Richard Wagner, Hector Berlioz, Frédéric Chopin, Hans von Bülow, Carl Czerny
Soukromý život:žádné manželství, ale dvě dlouhodobé vztahy a tři děti s hraběnkou Marií d’Agoult
Franz Liszt ke slyšení

Franz Liszt je považován za hudební zázračné dítě: Klavír začal hrát už v šesti letech a v devíti odehrál svůj první veřejný koncert.

Franz Liszt ze všech stran

Po stopách Franze Liszta

Liszt Festival v Raidingu

Hudební zážitek v rodné zemi Liszta: Liszt Festival v Raidingu přináší na scénu mezinárodní hvězdy klasické hudby – přímo v Burgenlandu s výjimečnou atmosférou.

Liszt Festival

Liszt centrum v Raidingu

Celoroční místo koncertů, matiné a speciálních akcí. Kromě festivalu na jaře a na podzim se zde konají i menší koncertní cykly.

Liszt centrum

Lisztův dům v Raidingu

Rodný dům Liszta v Burgenlandu je dnes muzeem s multimediálními expozicemi a bohatou hudební historií. Hned vedle se nachází koncertní sál s jedinečnou akustikou.

Lisztův dům

Pomník Franze Liszta v Eisenstadtu

Pomník z bílého mramoru stojí na Esterházyho náměstí v Eisenstadtu a byl postaven v roce 1936 k 125. výročí narození velkého burgenlandského skladatele.

Pomník Franze Liszta
Spoluzakladatel hudebního hnutí

Die Neudeutsche Schule (Novoněmecká škola)

Novoněmecká škola byla uměleckým směrem, který usiloval o hudební pokrok, inovace a propojení hudby s mimohudebními tématy. Vyvíjela se od poloviny 19. století kolem Franze Liszta ve Weimaru a významně ji ovlivnili skladatelé jako Richard Wagner a Hector Berlioz. Termín zavedl hudební kritik Franz Brendel, který chtěl označit „hudbu budoucnosti“ jako novou epochu po Beethovenovi.

První popová hvězda

Lisztomanie 

Pojem popisuje fenomén 19. století, který proměnil Franze Liszta v první popovou hvězdu hudební historie. Termín „Lisztomanie“ zavedl v roce 1844 Heinrich Heine k popisu extatického nadšení publika: ženy dobývaly pódium, sbíraly Lisztovy prameny vlasů, omdlévaly.

Lisztomanie byla mnohem víc než pouhá obdiv – šlo o masovou euforii, mediální fenomén a výraz kulturní změny. S divokými vlasy, dramatickou gestikulací a propracovanými koncertními inscenacemi Liszt revolučně změnil pojetí koncertu.

Fanouškovské předměty, přeplněné sály a nadšené recenze učinily z Liszta vzor pozdějších idolů – od beatlemanie až po dnešní popkulturu. Liszt sám viděl tuto hysterii kriticky a nazval ji „patologickou“.

Zajímavosti o Franzi Lisztovi

Účes, který nezapomenete

Franz Liszt nebyl jen hudební výjimečností, ale i ikonou vzhledu. Jeho charismatická přítomnost na pódiu ve spojení s výrazným účesem ho proměnila v legendu – dokonce ji pojmenovali podle něj jihoamerický druh opice, lisztovu opičku.

Komet oznamující géniuse

Na podzim roku 1811 přeletěl nad habsburskou monarchií zářivý komet. Věštkyně předpověděla rodině v Raidingu, že se jim narodí výjimečné dítě. Krátce poté se narodil Franz Liszt – mnohostranný talent, který se později zapsal do historie jako skladatel, virtuóz, spisovatel, duchovní a dirigent.

Polibek od Beethovena

Jedna z nejznámějších anekdot o mladém Lisztovi říká, že slavný Ludwig van Beethoven po jednom koncertu uctivě políbil dvanáctiletého zázračného chlapce na čelo – jako symbolický rytířský akt pro jeho budoucí kariéru.

Rodinné vazby na Wagnera

Liszt a jeho kolega skladatel Richard Wagner měli dlouhé a blízké přátelství. Když si však Wagner vzal Lisztovu dceru Cosimu, jejich vztah se trochu ochladil. Přesto zůstal Franz Liszt nejen výjimečným umělcem, ale i Wagnerovým tchánem v hudební historii.

Nová interpretace a inscenace

Lisztova oblíbená jídla

Keramička Mia Kostyan vytvořila tři elegantní keramické talíře pro oblíbená jídla skladatele a klavírního virtuóza Franze Liszta: telecí hlava, mozek a salát. Kulturní interpretaci připravil šéfkuchař Alain Weissgerber z restaurace Taubenkobel.

Restaurace Taubenkogel

FAQs

K nejznámějším skladbám Franze Liszta patří:

  • Uherské rapsodie (1846–1885), zejména č. 2 v cis moll

  • Liebesträume (1850), obzvlášť populární Liebestraum č. 3 v As dur

  • La Campanella (1838), etuda ze sbírky Grandes Études de Paganini

Slavný rakouský skladatel Franz Liszt se narodil 22. října 1811 v Raidingu a zemřel 31. července 1886 v německém Bayreuthu na zápal plic.

Franz Liszt nikdy nebyl oficiálně ženatý. Měl však dvě důležité a dlouholeté vztahy:

  • S hraběnkou Marií d’Agoult žil v letech 1835–1844 v tzv. „divokém manželství“. Z jejich vztahu vzešly tři děti, mimo jiné Cosima – pozdější manželka Richarda Wagnera.

  • Později jej pojilo úzké pouto s ruskou kněžnou Carolyne zu Sayn-Wittgenstein. Plánovali sňatek, ale přestože Carolyne nakonec dosáhla rozvodu s prvním manželem, papež svatbu na poslední chvíli zrušil. Liszt tedy zůstal úředně svobodný.

Liszt je považován za jednoho z největších klavírních virtuózů všech dob. Posunul klavírní techniku na dosud nevídanou úroveň, zavedl nové herní postupy a inspiroval celé generace pianistů. Jeho skladby jsou technicky mimořádně náročné a dodnes představují vrchol klavírní literatury.

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