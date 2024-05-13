Franz Liszt
Život výjimečného hudebníka
Introduction
Franz Liszt se narodil v raidingském Burgenlandu, tehdy součásti Uherského království, jako syn hudebníka ve službách knížete Esterházyho. Už od útlého věku byl podporován v hudbě. Ve věku devíti let vystoupil poprvé na veřejnosti, ve dvanácti letech studoval u Carla Czernyho a Antonia Salieriho ve Vídni. Brzy si v Paříži vysloužil přezdívku „le petit Litz“ – zázračné dítě s neobyčejnou jevištní přítomností.
Liszt se stal superhvězdou 19. století. Jeho expresivní hra, charismatický projev a technická zručnost ovlivnily podobu moderního koncertního umění. Jako skladatel byl průkopníkem – pomocí symfonických básní, virtuózních etud, duchovní hudby a orchestrálních děl neustále posouval hranice hudebního umění. Více než 800 skladeb svědčí o jeho nevyčerpatelné kreativitě, mezi nimiž jsou slavné „Maďarské rapsodie“, Klavírní koncert č. 1, díla s literárními odkazy jako „Faustova symfonie“ nebo „Danteho symfonie“ a rozsáhlé duchovní pozdní dílo.
Liszt nebyl jen hudebním inovátorem, ale také člověkem hlubokého zájmu o kulturu, jazykově nadaným a duchovně založeným. Četl filozofii, korespondoval s literáty jako Victor Hugo, George Sand či Heinrich Heine a několikrát uvažoval o kněžském povolání. Od roku 1865 se veřejně objevoval jako abbé v černém hábitu a věnoval se zejména církevní hudbě, například „Maďarské korunovační mši“. Jeho životní štace zahrnovaly Vídeň, Paříž, Ženevu, Weimar, Řím a Budapešť. Kromě hudby byl jeho osobní život plný afér, skandálů, cest, nemocí, rozchodů i hlubokých přátelství.
Franz Liszt zemřel v roce 1886 v Bayreuthu na zápal plic. Zanechal po sobě mnohem víc než jen hudební odkaz – byl výjimečnou osobností jako umělec, myslitel i člověk. Vizionář, který nejenže revolucionalizoval klavírní hudbu, ale ovlivňuje evropský hudební život dodnes.
Franz Liszt je považován za hudební zázračné dítě: Klavír začal hrát už v šesti letech a v devíti odehrál svůj první veřejný koncert.
Franz Liszt ze všech stran
Po stopách Franze Liszta
Liszt Festival v Raidingu
Hudební zážitek v rodné zemi Liszta: Liszt Festival v Raidingu přináší na scénu mezinárodní hvězdy klasické hudby – přímo v Burgenlandu s výjimečnou atmosférou.
Liszt centrum v Raidingu
Celoroční místo koncertů, matiné a speciálních akcí. Kromě festivalu na jaře a na podzim se zde konají i menší koncertní cykly.
Lisztův dům v Raidingu
Rodný dům Liszta v Burgenlandu je dnes muzeem s multimediálními expozicemi a bohatou hudební historií. Hned vedle se nachází koncertní sál s jedinečnou akustikou.
Die Neudeutsche Schule (Novoněmecká škola)
Novoněmecká škola byla uměleckým směrem, který usiloval o hudební pokrok, inovace a propojení hudby s mimohudebními tématy. Vyvíjela se od poloviny 19. století kolem Franze Liszta ve Weimaru a významně ji ovlivnili skladatelé jako Richard Wagner a Hector Berlioz. Termín zavedl hudební kritik Franz Brendel, který chtěl označit „hudbu budoucnosti“ jako novou epochu po Beethovenovi.
Lisztomanie
Pojem popisuje fenomén 19. století, který proměnil Franze Liszta v první popovou hvězdu hudební historie. Termín „Lisztomanie“ zavedl v roce 1844 Heinrich Heine k popisu extatického nadšení publika: ženy dobývaly pódium, sbíraly Lisztovy prameny vlasů, omdlévaly.
Lisztomanie byla mnohem víc než pouhá obdiv – šlo o masovou euforii, mediální fenomén a výraz kulturní změny. S divokými vlasy, dramatickou gestikulací a propracovanými koncertními inscenacemi Liszt revolučně změnil pojetí koncertu.
Fanouškovské předměty, přeplněné sály a nadšené recenze učinily z Liszta vzor pozdějších idolů – od beatlemanie až po dnešní popkulturu. Liszt sám viděl tuto hysterii kriticky a nazval ji „patologickou“.
Zajímavosti o Franzi Lisztovi
Účes, který nezapomenete
Franz Liszt nebyl jen hudební výjimečností, ale i ikonou vzhledu. Jeho charismatická přítomnost na pódiu ve spojení s výrazným účesem ho proměnila v legendu – dokonce ji pojmenovali podle něj jihoamerický druh opice, lisztovu opičku.
Komet oznamující géniuse
Na podzim roku 1811 přeletěl nad habsburskou monarchií zářivý komet. Věštkyně předpověděla rodině v Raidingu, že se jim narodí výjimečné dítě. Krátce poté se narodil Franz Liszt – mnohostranný talent, který se později zapsal do historie jako skladatel, virtuóz, spisovatel, duchovní a dirigent.
Polibek od Beethovena
Jedna z nejznámějších anekdot o mladém Lisztovi říká, že slavný Ludwig van Beethoven po jednom koncertu uctivě políbil dvanáctiletého zázračného chlapce na čelo – jako symbolický rytířský akt pro jeho budoucí kariéru.
Rodinné vazby na Wagnera
Liszt a jeho kolega skladatel Richard Wagner měli dlouhé a blízké přátelství. Když si však Wagner vzal Lisztovu dceru Cosimu, jejich vztah se trochu ochladil. Přesto zůstal Franz Liszt nejen výjimečným umělcem, ale i Wagnerovým tchánem v hudební historii.
Lisztova oblíbená jídla
Keramička Mia Kostyan vytvořila tři elegantní keramické talíře pro oblíbená jídla skladatele a klavírního virtuóza Franze Liszta: telecí hlava, mozek a salát. Kulturní interpretaci připravil šéfkuchař Alain Weissgerber z restaurace Taubenkobel.