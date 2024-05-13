Painting of Ludwig van Beethoven in a golden frame on a marble wall, with a nameplate below.
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Ludwig van Beethoven
Život mezi rebelií, tichostí a géniem

Po výběru Vídně jako svého domova strávil Beethoven většinu života v tomto městě umění a kultury. Na mnoha místech je cítit jeho přítomnost.

Ludwig van Beethoven, narozený v roce 1770 v Bonnu, byl považován za završitele vídeňské klasiky a zároveň za průkopníka romantismu. Již jako mladý muž se v roce 1792 přestěhoval do Vídně, kde žil až do své smrti v roce 1827. Jeho hudba procházela dramatickými změnami své doby: Francouzskou revolucí, Napoleonem a restaurací. Beethovenových devět symfonií, přičemž zejména pátá s její charakteristickou úvodní motivem a devátá s Schillerovou „Ódou na radost“, jsou dnes součástí globálního kulturního dědictví.

Jeho život však byl plný protikladů – geniální, svéhlavý, často osamělý. Brzy přišel o sluch a proti tichu komponoval. Beethoven chtěl svou hudbou „sloužit trpící lidskosti“ – a vytvořil dílo, které až do dnešních dní hluboce dojímá.

Některé byty, v nichž tento umělec strávil část svého života, jsou dnes otevřeny pro návštěvníky a poskytují náhled do života a díla této velké osobnosti. Ale i mnoho dalších míst – především ve Vídni, ale také v okolí Vídeňského lesa, v Badenu a v Kremsu – připomíná Ludwiga van Beethovena, světově známého vídeňského občana.

Ludwig van Beethoven
narozen:17. prosince 1770 v Bonnu, Německo
zemřel: 26. března 1827 ve Vídni
povolání:skladatel, klavírista
období:klasicismus, průkopník romantismu
slavná díla:9. symfonie (Óda na radost), 5. symfonie (Osudová), Fidelio, Missa solemnis

Beethovenovy stopy a duch

Beethovenova Vídeň a jeho bydliště

Dům Pasqualatiho

Ludwig van Beethoven našel ve Vídni nejen místo k životu, ale i zdroj nekonečné inspirace. Dvě z jeho někdejších rezidencí jsou dnes přístupné veřejnosti a ukrývají vzácné památky z jeho života.

Jednou z nich je Pasqualatiho dům v centru Vídně na rohu ulic Mölkerbastei a Schreyvogelgasse. Beethoven zde žil téměř osm let. Majitelem domu byl Johann Baptist svobodný pán von Pasqualati, velký mecenáš Beethovena. Právě zde vznikla jeho jediná opera Fidelio a zřejmě také slavná klavírní skladba Pro Elišku.

Bývalý Beethovenův byt je dnes součástí Wien Museum a nabízí návštěvníkům autentický zážitek. V pěti různých místnostech se lze ponořit do Beethovenova světa a blíže poznat jeho dílo i osobnost.

Beethovenova Vídeň a jeho bydliště

Heiligenstadt jako místo pohody

Další zastávkou po Beethovenových vídeňských stopách je Beethovenovo muzeum na adrese Probusgasse 6. V době Beethovenova pobytu byla tato část dnešního 19. vídeňského obvodu ještě předměstím s lázeňským zařízením, kde doufal najít úlevu od stále zhoršující se ztráty sluchu.

Muzeum na ploše přes 250 m² představuje Beethovenův život ve formě šesti kapitol: příjezd, odpočinek, tvorba, výdělek, provedení a odkaz. Každá z nich přibližuje jinou stránku mistra i podobu jeho tehdejšího bydlení. Právě zde napsal v roce 1802 slavný Heiligenstadtský testament – zoufalý a hluboce osobní dopis svým bratrům, který však nikdy neodeslal. V těchto místnostech také dokončil svou 3. symfonii – Eroicu, a později zde pracoval na svém největším díle: 9. symfonii.

Objevte Beethovenova bydliště

Beethovenův dům Pasqualatihaus

Dům na adrese Mölkerbastei 8 využíval Beethoven nejdéle jako své vídeňské bydliště. V původních místnostech jsou k vidění svědectví a exponáty z jeho uměleckého života.

Beethovenův dům Pasqualatihaus

Beethovenův dům na Pfarrplatz

Obytné prostory a exponáty přibližují Beethovenova ducha v jeho heiligenstadtském domě, jen pár kroků od vinařského šenku Mayer am Pfarrplatz.

Beethovenův dům na Pfarrplatz

Beethovenovo muzeum v Heiligenstadtu

Beethovenovu životu jste nejblíže v jeho bydlišti v Heiligenstadtu – v autentických místnostech, kde skutečně žil.

Beethovenovo muzeum

Beethovenův dům v Krems

V roce 1820 koupil Beethovenův bratr statek, na němž skladatel pobýval v roce 1826. Soukromé muzeum ukazuje dochované „vzpomínkové místnosti“.

Beethovenův dům v Krems

Beethovenův dům v Mödlingu

Pamětní místo v Hafnerhausu připomíná skladatele, který zde strávil dvě letní sezóny. Obytné a pracovní prostory jsou vybaveny originálními exponáty.

Beethovenův dům v Mödlingu

Beethovenův hrob na Vídeňském centrálním hřbitově

Beethoven byl roku 1827 pohřben na místním hřbitově ve čtvrti Währing, jeho ostatky však byly později přeneseny do čestného hrobu na Vídeňském centrálním hřbitově.

Beethovenův hrob

4 úžasná hudební fakta o Ludwigovi van Beethovenovi

Mistr improvizace

Beethoven byl výjimečný improvizátor. Současníci popisovali jeho volnou hru jako osvobozující a ohromující publikum.

Revoluční symfonie

Každá z jeho devíti symfonií je jedinečná. Zejména Třetí, Eroica, a Pátá se slavnými motivy „ba-ba-ba-baaa“ jsou považovány za milníky hudební historie.

Rozšíření orchestru

Beethoven rozšířil klasický orchestr zavedením nových nástrojů a inovativním použitím stávajících pro silnější zvuk.

Hluchota jako zoufalá motivace

Navzdory postupné ztrátě sluchu komponoval Beethoven dál mistrovská díla. Jeho pozdní skladby vyzařují hlubokou emocionální a hudební komplexnost.

Beethovenovo Vídeň

Klimtova pocta Beethovenovi v Secesi

Zlatá kopule Secese je viditelná už zdaleka: Čím blíže se k budově přiblížíte, tím více vás tato architektonická ikona secese zaujme. Na fasádě se nachází nápis „Času jeho umění. Umění jeho svoboda.“ Od svého založení umělci vídeňské moderny, jako byli Gustav Klimt, Josef Hoffmann a mnozí další, je Secese vynikajícím místem pro umělecké výstavy.

V této jedinečné budově se nachází Beethovenův fríz. Tento umělecký dílo o rozměrech 34 x 2 metry vytvořil Gustav Klimt v roce 1902 jako poctu Beethovenovi při příležitosti 75. výročí jeho úmrtí. V něm je obrazně ztvárněna obsahová interpretace Beethovenovy 9. symfonie podle Richarda Wagnera: hledání štěstí lidstvem. Trojdílný fríz byl původně určen pouze jako dekorativní malba pro výroční výstavu. Po několika zvratech se dostal do rukou Rakouska a od roku 1986 je dílo opět k vidění v Secesi jako trvalá zápůjčka od Belvedere.

Zažijte Beethovena v muzeu

Beethovenův vlys ve Vídeňské secesi: Klimtova pocta

Monumentální vlys Gustava Klimta – vizuální óda na Beethovenovu 9. symfonii. Umění, hudba a mýtus se zde spojují v jednotné umělecké dílo.

Beethovenův vlys secesi

Haus der Musik ve Vídni: Beethovenovy světy zvuku

Interaktivní zážitek Beethovenova světa – zvukové experimenty, instalace o ztrátě sluchu a vídeňská klasika na čtyřech podlažích.

Haus der Musik (Dům hudby)

Muzeum Beethovenův dům Baden: Tvořivý svět génia

Biedermeierovské prostory odhalují Beethovenův život v Badenu – jeho zdejší díla, jako slavná 9. symfonie, jsou zde působivě prezentována k vidění i poslechu.

Muzeum Beethovenův dům Baden

Kunsthistorické muzeum: Sbírka starých hudebních nástrojů

Beethovenův hudební svět ožívá prostřednictvím historických klávesových nástrojů, notových zápisů a originálních portrétů v jedinečné vídeňské sbírce hudby.

Kunsthistorické muzeum ve Vídni
Beethovenova láska k přírodě

Procházky jako inspirace

Beethoven byl vášnivým milovníkem přírody. Mnoho jeho hudebních nápadů vznikalo při dlouhých procházkách lesy v okolí Vídně. Jeho 6. symfonie, známá jako „Pastorální“, tuto lásku k přírodě působivě odráží. V pěti větách líčí scény jako probouzení radostných pocitů na venkově, zurčící potok, bouřku a radost, která následuje po ní. Beethoven tuto symfonii nepovažoval za pouhou napodobeninu, ale za vyjádření emocí, které v něm příroda vyvolávala.

Jeho hluboké propojení s přírodou bylo nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro jeho tvorbu. I dnes připomínají skladatele různé turistické trasy a vycházkové okruhy.

Po Beethovenových stopách v přírodě i ve městě

Beethovenova turistická stezka ve Vídeňském lese

Procházková trasa Beethovengang ve Vídeňském lese

Beethovenův chrám v lázeňském parku v Badenu

Beethovenovo náměstí s památníkem Beethovena

Nejčastější dotazy (FAQ)

Ludwig van Beethoven byl pokřtěn 17. prosince 1770 v Bonnu. Jeho přesné datum narození není doloženo, ale obecně se předpokládá, že se narodil 16. prosince 1770. V té době bylo totiž běžné dítě krátce po narození pokřtít. Beethoven zemřel 26. března 1827 ve Vídni ve věku 56 let.

Ludwig van Beethoven byl původně pohřben v místním hřbitově ve vídeňské čtvrti Währing. Později byly jeho ostatky přeneseny do čestného hrobu na Vídeňském centrálním hřbitově.

Beethovenova jediná opera se jmenuje Fidelio. Původně nesla název Leonore a několikrát byla přepracována, než byla roku 1814 uvedena ve své finální podobě. Opera vypráví příběh Leonory, která se převlékne za muže jménem Fidelio, aby zachránila svého neprávem uvězněného manžela Florestana. Fidelio je hudebním manifestem lidskosti, svobody, spravedlnosti a věrnosti.

Beethoven zanechal mimořádné hudební dědictví. Mezi jeho nejznámější díla patří:

  • Symfonie č. 9 d moll, op. 125 – slavná závěrečná věta s Schillerovou Ódou na radost, dnes hymna Evropské unie.

  • Symfonie č. 5 c moll, op. 67 – známá jako Osudová symfonie, se slavným úvodním motivem.

  • Symfonie č. 3 Es dur, op. 55 „Eroica“ – původně věnovaná Napoleonovi, později chápána jako vyjádření hrdinských ideálů.

  • Klavírní sonáta č. 14 cis moll, op. 27 č. 2 „Měsíční svit“ – dílo plné emocionální hloubky.

  • Klavírní sonáta č. 8 c moll, op. 13 „Patetická“ – jedno z vrcholných děl klavírního repertoáru.

  • Klavírní koncert č. 5 Es dur, op. 73 „Císařský“ – monumentální dílo pro klavír a orchestr.

  • Houslový koncert D dur, op. 61 – klíčové dílo houslové literatury.

  • Opera „Fidelio“, op. 72 – jediné operní dílo s poselstvím svobody a odvahy.

  • Smyčcové kvartety op. 131 a op. 130 – pozdní díla ceněná pro svou hloubku a komplexnost.

  • „Pro Elišku“, WoO 59 – jedno z nejpopulárnějších klavírních skladeb všech dob.

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