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Josef Hoffmann
Architekt a designér secese a spoluzakladatel Wiener Werkstätte

Na přelomu 19. a 20. století zažívala Vídeň umělecké i společenské obrození. Jedním z průkopníků moderní architektury a designu byl Josef Hoffmann.

Josef Hoffmann byl vizionářský architekt a designér, který zásadně ovlivnil pojem „Gesamtkunstwerk“ – celistvé umělecké dílo, v němž se spojují různé umělecké formy, jako architektura, design, hudba a řemeslo, do harmonického a jednotného celku. Každý detail byl navržen v souladu s celkovým konceptem.

Hoffmann usiloval o to, aby se umění stalo součástí každodenního života. Jako spoluzakladatel Wiener Werkstätte tuto vizi realizoval tím, že navrhoval estetické i funkční předměty denní potřeby. Jeho návrhy svědčí o důsledném důrazu na detail – od architektury a zahradního designu až po módu, nádobí a příbory. Jeho podpora řemeslné výroby a působení jako pedagog ovlivnily celé generace a učinily z něj průkopníka moderního designu v Rakousku.

Josef Hoffmann
narozen:15. prosince 1870 v Pirnici (dnes Brtnice, tehdejší Rakousko-Uhersko)
zemřel:7. května 1956 ve Vídni
povolání:architekt a designér
spoluzakladatel:Wiener Werkstätte
stylová období:secese (Art Nouveau), Vídeňská moderna, raná moderna

Celková umělecká díla Josefa Hoffmanna

Josef Hoffmann

Vizionář celkového uměleckého díla

Josef Hoffmann se narodil v roce 1870 v Pirnici na Moravě (dnešní Česká republika). Byla to doba průmyslové revoluce, která s sebou přinesla jak pozitivní, tak i negativní společenské a sociální důsledky – nedostatek bytů ve městech, dětskou práci, bídu mas a znečištění životního prostředí.

Když Josef Hoffmann v roce 1892 nastoupil ke studiu architektury na Akademii výtvarných umění ve Vídni, byl již tehdy inspirován anglickým a skotským uměleckým hnutím Arts & Crafts, které usilovalo o propojení umění se všemi oblastmi každodenního života. Krásné a funkční předměty denní potřeby měly zpříjemnit a estetizovat každodenní realitu i pro širší vrstvy společnosti. Mladý Hoffmann a jeho okruh přátel byli přesvědčeni, že umění může dokonce „léčit“ lidskou duši.

Josef Hoffmann
Tvoření bez hranic

Estét, který vnímal prostor jako oděv

Josef Hoffmann sdílel své názory s výjimečným vídeňským architektem Otto Wagnerem, jehož byl studentem na Akademii. Oba věřili, že role architekta nespočívá pouze v navrhování staveb. Architekt by měl být zároveň designérem a vytvářet harmonický celek až do posledního detailu. Tohoto přesvědčení se Hoffmann držel po celý svůj život.

Žádný úkol pro něj nebyl příliš velký – ani příliš malý. K jeho architektonickým mistrovským dílům patří sanatorium Westend v Purkersdorfu u Vídně nebo Palác Stoclet v Bruselu (dnes památka UNESCO), jejichž interiéry i zahrady navrhl do posledního detailu osobně. Zašel dokonce tak daleko, že se zamýšlel nad šatníkem paní domu. Podle něj totiž při slavnostním otevření bruselského paláce její oděv nekorespondoval s celkovým dojmem – rozhodl se tedy, že se v budoucnu bude více věnovat i módnímu designu. Vše dokonale promyšlené – opravdové Gesamtkunstwerk (celkové umělecké dílo).

Josefa Hoffmanna zažít ve Vídni

MAK – Muzeum užitého umění Vídeň

Sanatorium Purkersdorf u Vídně

Leopoldovo muzeum Vídeň

Horní Belveder Vídeň

Augarten Vídeň

Hotel Altstadt Vídeň

design, řemeslo, inovace

Die Wiener Werkstätte (Vídeňská dílna)

Aby bylo možné vyrábět a prodávat umělecky zpracované užitné předměty, bylo nutné vytvořit organizovanou strukturu. V roce 1897 se avantgardní umělecký okruh – Gustav Klimt, Koloman Moser, Joseph Maria Olbrich, Carl Moll, Josef Hoffmann a další – spojil ve Vídeňské secese jako protiopatření vůči zavedeným umělcům.

Josef Hoffmann a jeho přítel Koloman Moser založili s finanční podporou průmyslníka Fritze Waerndorfera Vídeňskou dílnu (Wiener Werkstätte). Logo Vídeňské dílny WW symbolizovalo kvalitu, jednoduché formy a eleganci v každodenním životě. Josef Hoffmanna lze nazvat průkopníkem dnešního „corporate designu“, protože mu byla idea celkového uměleckého díla velmi blízká. Sám vytvořil nespočet návrhů užitných a dekorativních předmětů, které dodnes vyrábějí firmy jako manufaktura porcelánu Augarten.

Téměř 30 let – od roku 1903 do roku 1932 – byla tato produkční komunita umělců a řemeslníků jedinečnou firmou v celé Evropě.

Motto Wiener Werkstätte:
„Raději deset dní pracovat na jednom předmětu, než vyrobit deset předmětů za jeden den.“

Archiv Wiener Werkstätte v MAK

Celodenní prohlídka po stopách Josefa Hoffmanna ve Vídni

Etapa 1: MAK – Muzeum užitého umění

Stubenring 5, 1010 Vídeň

  • Originální nábytek ze sanatoria Purkersdorf

  • Stříbrné a kovové práce pro Vídeňskou dílnu

  • Architektonické plány, tapety, návrhy textilií

  • Design Lab: Kontext evropských designových směrů

MAK

Etapa 2: Leopoldovo muzeum

MuseumsQuartier, 1070 Vídeň

Zde se lze ponořit do vídeňské moderny – včetně celé sekce věnované Vídeňské dílně a Hoffmannovým ideálům designu:

  • Návrhy nábytku

  • Interiérové simulace

  • Spojení s Klimtem a Schielem

  • Kontrasty k Loosovi a spol.

Leopoldovo muzeum

Etapa 3: Vila Primavesi (exteriér)

Gloriettegasse 14-16, 1130 Vídeň

Reprezentativní vila postavená v letech 1913 až 1915. Hoffmannova secesní zahrada si zachovala svůj původní vzhled. Patří k nejvýznamnějším zahradně architektonickým památkám v Rakousku.

Vila Primavesi

Etapa 4: Umělecká kolonie Hohe Warte (exteriér)

Hohe Warte, 1190 Vídeň

Procházka vilovou čtvrtí, kde Hoffmann a kolegové jako Koloman Moser tvořili své životní a pracovní prostory.

Umělecká kolonie Hohe Warte
Udržitelnost v tradicích

Řemeslo a tradice

Kreativní skupina Vídeňské dílny vyráběla díky tradičním řemeslným technikám ve spojení s moderními návrhy esteticky dokonalé produkty. Cílem bylo odejít od průmyslové masové výroby. Tento trend dnes zažívá znovuzrození díky touze po udržitelnosti a ruční práci.

Péče o tradice a zvyky v Rakousku je úzce spjata s udržitelností. Tradice jako alpské sestupy do údolí (Almabtriebe), lidové slavnosti a regionální řemesla svědčí o hlubokém respektu k přírodě a zdrojům.

Nehmotné kulturní dědictví oceňuje tradiční rituály, zvyky a řemeslné dovednosti, které se předávají z generace na generaci. Kdo jako návštěvník zažije tyto tradice, pronikne do rakouské kultury – a to posiluje místní identitu.

Často kladené otázky (FAQ)

Josef Hoffmann (1870–1956) byl průkopníkem moderny a spoluzakladatelem Vídeňské dílny. Jako architekt, designér a tvůrce výrazně ovlivnil styl vídeňské moderny. Architektura, nábytek, textilie, každodenní předměty – pro Hoffmanna tvořily celek, tzv. Gesamtkunstwerk: funkční, čisté, řemeslně precizní a přitom smyslné. Jeho stavby – například sanatorium Purkersdorf nebo vila Primavesi ve Vídni – představují novou formální řeč: geometrickou, redukovanou a elegantní. V roce 1903 založil s Kolomanem Moserem Vídeňskou dílnu, vizionářské kolektivum, které vneslo umění do každodenního života – od nábytku až po sklo a textilie. Hoffmann vyučoval na Vídeňské škole uměleckých řemesel a ovlivnil celé generace. Spojoval tvorbu s postojem, kladl důraz na povědomí o materiálech a kvalitě – a položil tak základy moderního životního stylu daleko za hranicemi Rakouska.

Josef Hoffmann se narodil 15. prosince 1870 v Pirnici (tehdy Rakousko-Uhersko, dnes Česká republika) a zemřel 7. května 1956 ve Vídni. Dožil se 85 let a svým dílem ovlivnil více než půl století designu a architektury, od vídeňské secese přes Vídeňskou dílnu až po poválečnou modernu. Jeho životní období zahrnovalo rozkvět a přeměnu monarchie, dvě světové války a přechod k novému způsobu stavění a myšlení.

Josef Hoffmann je pochován na Vídeňském centrálním hřbitově v čestném hrobě.

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