Das Lieblingsstück – ein Leben lang

Kann man sich in ein Handwerksstück verlieben? Man kann. Und ja, bei Handwerk lohnt sich die Investition auf jeden Fall. Denn in den Manufakturen werden hochwertige Materialien verarbeitet. Die Werkstücke werden von den Besitzer:innen liebevoll gepflegt, aufbewahrt und geschätzt. So freuen sich oft noch kommende Generationen über gutes Handwerk.

Während günstige Produkte einige Zeit überstehen, hält die Freude an einem handgearbeiteten Meisterwerk sehr lang. Oft steigt sogar der Wert. Wie etwa bei den berühmten Lederhosen, die manchmal an die nächste Generation weitergegeben werden. Die individuelle Patina, die sie für den Träger so besonders macht, kommt schließlich erst mit den Jahren. Und ein echter Goiserer steht vielleicht ein ganzes Leben im Schuhschrank. Diese Wertschätzung macht Handwerk nachhaltig.