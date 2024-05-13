Gustav Klimt
Jeho vášeň pro malířství, ženy a jezero Attersee
Introduction
Kromě založení svého "zlatého období" a slavných dekorativně-ornamentálních zobrazení žen vídeňské vyšší střední třídy objevil Klimt jako další oblíbené téma své malby krajinu.
Na adrese Attersee v Salzkammergut Gustav Klimt nalezl klid a inspiraci, kterou ve své tvorbě hledal. Vznikaly zde působivé krajinomalby, v nichž je patrné jeho nadšení pro květinovou barevnost přírody.
Přehled děl Gustava Klimta
Umělec a osobnost
Gustav Klimt se narodil 14. července 1862 v Baumgartenu v dnešním 14. vídeňském obvodu. Byl významným rakouským malířem a nejznámějším představitelem vídeňské secese. v roce 1897 opustil Künstlerhaus a stal se zakládajícím prezidentem Vídeňské secese. Tím vyhlásil válku státním požadavkům na umění.
O jeho četných vztazích s dámami z vyšší společnosti se dodnes spekuluje. V posledních letech svého života byl obzvláště vnímavý ke smyslové síle přírody. Maloval opuštěné krajiny, v nichž jako by se zastavil čas. Jsou to obrazy pozemského ráje ve věčném létě. Legendární je také Klimtův požitkářský životní styl, o čemž svědčí jeho opulentní večeře. Zemřel ve Vídni 6. února 1918.
Milovník a obdivovatel žen
"Se zamilovanou ženou můžete dělat všechno, co si zamane." Tento citát pravděpodobně nejbarvitějšího rakouského malíře, secesního umělce Gustava Klimta, nás nutí zpozornět.
Klimt uměl fascinovat, ať už svým uměním, jedinečnou osobností nebo svým savoir-vivre. Jak si malíř v modrém reformním kabátě dokázal získat ženy, zůstává jeho tajemstvím. Je však logické, že královna květin, růže, mohla hrát roli nejen v jeho dílech, ale i v jeho dvoření. Jako žádná jiná květina symbolizuje růže lásku a vášeň - příslib, kterému neodolal ani smyslný Klimt.
Klimt ženy miloval a zbožňoval, protože ačkoli malíř nebyl nikdy ženatý, měl sedm dětí s různými ženami. Kromě vášnivého poměru s múzou Emilií Flögeovou jsou známé i jeho "affaires d'amour" s devatenáctiletou Almou Schindlerovou (později Mahler-Werfelovou) a s četnými modelkami, například s Marií Učickou a Marií (Mizzi) Zimmermannovou. Klimt měl celoživotní vztah s emancipovanou módní návrhářkou Emilií Flögeovou. Ta byla zcela jistě jeho "životní osobou".
Múzy malíře
Emilie Flöge
Módní návrhářka a životní partnerka. Odborníci se domnívají, že Klimtovo nejslavnější dílo ho zobrazuje s jeho Emilií.
Amalie Zuckerkandlová
Lékařova manželka a přítelkyně. Portrét Klimtovy přítelkyně zůstal kvůli malířově smrti v roce 1918 nedokončen.
Sonja Knips
Mecenáška výtvarného umění. Objednané dílo je považováno za průlomové pro tehdy 27letého umělce.
Jezero Attersee: zdroj inspirace
Miliardy květin vyzařují nespočetné množství barev a odstínů s limetkovou nebo ostrou, sladkou nebo trpkou vůní.
Půvabnou minulost můžeme ještě dnes spatřit v tzv Attersee vily kde malíř Gustav Klimt trávil letní dovolenou: vily Orléans a Ransonnet se staly hotely Villa Weiss a GrafengutVilla Paulick nabízí prohlídky s průvodcem a Villa Polese soukromá rezidence, která opakovaně otevírá své dveře pro čtení.
Gustav Klimt a Attersee
Zámek Kammer na Attersee
Průčelí na břehu jezera namaloval pomocí dalekohledu z protějšího břehu.
Alej k paláci Kammer
Klimt zvolil pro alej košatých stromů čtvercovou výseč. Tím záměrně odřízl koruny stromů.
Znalec
Gustav Klimt miloval dobré jídlo - a rád si dopřával nadmíru. Podle umělcových kolegů "přijímal svá opulentní jídla se zjevným potěšením, vždy dvě až tři porce z každého pokrmu, a pokud byl pozván k přátelům, Klimtovi vždy naservírovali další dva talíře".
Umělec často snídal v mlékárně Tivoli poblíž zámeckého parku Schönbrunn Zámecký park Schönbrunn s kávou, Gugelhupf a šlehačkou; večer si rád vybíral Girardiho pečeni nebo sladký chléb à la Tegetthoff. Ve vídeňských restauracích a kavárnách je snadné pochopit, proč si bonviván tyto nadčasové klasiky tak oblíbil.