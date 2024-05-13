Gustav Klimt v malířské halence s kočkou na zahradě svého ateliéru na Josefstädter Strasse 21, fotografoval Moriz Nahr v květnu 1911
  1. Homepage
  2. Umění a kultura
  3. Slavné osobnosti
  4. Gustav Klimt

Gustav Klimt
Jeho vášeň pro malířství, ženy a jezero Attersee

Miloval umění, život a ženy: Malíř Gustav Klimt byl jedním z nejvýznamnějších představitelů secese a spoluzakladatelem vídeňské secese.

Kromě založení svého "zlatého období" a slavných dekorativně-ornamentálních zobrazení žen vídeňské vyšší střední třídy objevil Klimt jako další oblíbené téma své malby krajinu.

Na adrese Attersee v Salzkammergut Gustav Klimt nalezl klid a inspiraci, kterou ve své tvorbě hledal. Vznikaly zde působivé krajinomalby, v nichž je patrné jeho nadšení pro květinovou barevnost přírody.

Gustav Klimt
se narodil:14. Červenec 1862 v Baumgartenu u Vídně
zemřel:6. Únor 1918 ve Vídni
Povolání:Václav: Malíř
Epochy:Secese, vídeňská secese, symbolismus, moderní umění
Slavné dílo:Jeho dílo: Polibek

Přehled děl Gustava Klimta

Umělec a osobnost

Gustav Klimt se narodil 14. července 1862 v Baumgartenu v dnešním 14. vídeňském obvodu. Byl významným rakouským malířem a nejznámějším představitelem vídeňské secese. v roce 1897 opustil Künstlerhaus a stal se zakládajícím prezidentem Vídeňské secese. Tím vyhlásil válku státním požadavkům na umění.

O jeho četných vztazích s dámami z vyšší společnosti se dodnes spekuluje. V posledních letech svého života byl obzvláště vnímavý ke smyslové síle přírody. Maloval opuštěné krajiny, v nichž jako by se zastavil čas. Jsou to obrazy pozemského ráje ve věčném létě. Legendární je také Klimtův požitkářský životní styl, o čemž svědčí jeho opulentní večeře. Zemřel ve Vídni 6. února 1918.

Milovník a obdivovatel žen

"Se zamilovanou ženou můžete dělat všechno, co si zamane." Tento citát pravděpodobně nejbarvitějšího rakouského malíře, secesního umělce Gustava Klimta, nás nutí zpozornět.

Klimt uměl fascinovat, ať už svým uměním, jedinečnou osobností nebo svým savoir-vivre. Jak si malíř v modrém reformním kabátě dokázal získat ženy, zůstává jeho tajemstvím. Je však logické, že královna květin, růže, mohla hrát roli nejen v jeho dílech, ale i v jeho dvoření. Jako žádná jiná květina symbolizuje růže lásku a vášeň - příslib, kterému neodolal ani smyslný Klimt.

Klimt ženy miloval a zbožňoval, protože ačkoli malíř nebyl nikdy ženatý, měl sedm dětí s různými ženami. Kromě vášnivého poměru s múzou Emilií Flögeovou jsou známé i jeho "affaires d'amour" s devatenáctiletou Almou Schindlerovou (později Mahler-Werfelovou) a s četnými modelkami, například s Marií Učickou a Marií (Mizzi) Zimmermannovou. Klimt měl celoživotní vztah s emancipovanou módní návrhářkou Emilií Flögeovou. Ta byla zcela jistě jeho "životní osobou".

Múzy malíře

Emilie Flöge

Módní návrhářka a životní partnerka. Odborníci se domnívají, že Klimtovo nejslavnější dílo ho zobrazuje s jeho Emilií.

Amalie Zuckerkandlová

Lékařova manželka a přítelkyně. Portrét Klimtovy přítelkyně zůstal kvůli malířově smrti v roce 1918 nedokončen.

Sonja Knips

Mecenáška výtvarného umění. Objednané dílo je považováno za průlomové pro tehdy 27letého umělce.

Jezero Attersee: zdroj inspirace

Miliardy květin vyzařují nespočetné množství barev a odstínů s limetkovou nebo ostrou, sladkou nebo trpkou vůní.

Půvabnou minulost můžeme ještě dnes spatřit v tzv Attersee vily kde malíř Gustav Klimt trávil letní dovolenou: vily Orléans a Ransonnet se staly hotely Villa Weiss a GrafengutVilla Paulick nabízí prohlídky s průvodcem a Villa Polese soukromá rezidence, která opakovaně otevírá své dveře pro čtení.

Gustav Klimt a Attersee

Zámek Kammer na Attersee

Průčelí na břehu jezera namaloval pomocí dalekohledu z protějšího břehu.

Alej k paláci Kammer

Klimt zvolil pro alej košatých stromů čtvercovou výseč. Tím záměrně odřízl koruny stromů.

Znalec

Gustav Klimt miloval dobré jídlo - a rád si dopřával nadmíru. Podle umělcových kolegů "přijímal svá opulentní jídla se zjevným potěšením, vždy dvě až tři porce z každého pokrmu, a pokud byl pozván k přátelům, Klimtovi vždy naservírovali další dva talíře".

Umělec často snídal v mlékárně Tivoli poblíž zámeckého parku Schönbrunn Zámecký park Schönbrunn s kávou, Gugelhupf a šlehačkou; večer si rád vybíral Girardiho pečeni nebo sladký chléb à la Tegetthoff. Ve vídeňských restauracích a kavárnách je snadné pochopit, proč si bonviván tyto nadčasové klasiky tak oblíbil.

Zažijte Klimta ve Vídni

Pokud chcete v Rakousku obdivovat Klimtova díla, uvidíte také jednu z nejlepších architektur - ať už v císařských sálech Horního Belvederu, Vídeňské secesi nebo moderním Leopoldově muzeu. Zvláštním skvostem je Klimtova vila.

Horní Belveder: Polibek

Vídeňská secese: Betthovenův vlys

Leopoldovo muzeum: Smrt a život

Klimtova vila: Ateliér

Nejčastější dotazy

Gustav Klimt byl významný rakouský malíř, nejznámější představitel vídeňské secese a zakládající předseda Vídeňské secese. Narodil se 14. července 1862 v Baumgartenu v dnešním 14. vídeňském obvodu a zemřel 6. února 1918 v 9. vídeňském obvodu.

Gustav Klimt miloval malířství, ženy a jezero Attersee. Jeho vášně se odrážejí v jeho obrazech.

  • Dáma s fialovým šátkem (1895)

  • Pallas Athéna (1898)

  • Portrét Sonji Knipsové (1898)

  • Nuda Veritas (1899)

  • Judita I (1901)

  • Beethovenův vlys (1902)

  • Portrét Emilie Louise Flöge (1902)

  • Portrét Gertrudy Löwové (1902)

  • Vodní hadi I (1904-1907)

  • Portrét Margarethe Stonborough-Wittgensteinové (1905)

  • Tři věky ženy (1905)

  • Adele Bloch-Bauerová I (1907)

  • Danae (1907)

  • Polibek (1908-1909)

  • Judith II (1909)

  • Objetí (1909)

  • Cesta v parku zámku Kammer (1912)

  • Jabloň I (1912)

Gustav Klimt trávil každoroční letní dovolenou u jezera Attersee a namaloval zde přibližně 50 svých krajin. Patří mezi ně např:

  • Cesta v parku zámku Kammer

  • Kostel v Unterachu u Attersee

  • Alej k zámku Kammer

  • Lesovna ve Weißenbachu am Attersee

Gustav Klimt byl od roku 1900 po dobu přibližně 16 letních prázdnin hostem ve vile Paulick v Seewalchenu, která byla pojmenována po svém staviteli, císařském a královském tesařském mistru Friedrichu Paulickovi. Vila je pojmenována po svém staviteli, císařském a královském tesařském mistru Friedrichu Paulickovi, a v jejím pološeru se člověk stále cítí přenesen do císařské éry.

Léto 1914 strávil Klimt v lesovně ve Weißenbachu na jižním konci jezera Attersee. Svůj prázdninový domov zachytil na dvou obrazech.

To by vás mohlo také zajímat

Objevte to nejlepší z Rakouska!

Přihlašte si odběr našeho newsletteru a obdržíte exkluzivní informace:

  • Tipy pro zasvěcené na vaši příští dovolenou

  • Kulinářské zajímavosti a recepty 

  • Kalendář akcí s nejlepšími událostmi

  • Aktuální cestovní nabídky a speciály