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Thomas Bernhard
Silová místa svéhlavého myslitele

Charakter a dílo provokativního spisovatele Thomase Bernharda fascinují dodnes. Při hledání jeho silových míst – v přírodě i ve městě – se odkrývá mnoho vrstev.

Thomas Bernhard, nepřístupný a komplikovaný – byl nelítostným literárním zrcadlem rakouské společnosti. S přesností a ostrostí pitval rakouskou duši. Opakující se nenávistné tirády povýšil na umění – vášnivě nadával, všude viděl idioty, lži a nacisty. Jeho postoj vyvolával rozruch, skandály v Rakousku i mezinárodní ohlas. Jeho divadelní hra Heldenplatz vešla do dějin jako „největší divadelní skandál druhé republiky“.

Premiéra se konala 4. listopadu 1988 v Wiener Burgtheater. Thomas Bernhard byl krátce před svou smrtí osobně přítomen.

Thomas Bernhard
narozen:9. února 1931 v Heerlen, Nizozemsko
zemřel:12. února 1989 v Gmundenu, Horní Rakousko
povolání:spisovatel (romány, dramata, prózy)
Dramata:Der Theatermacher, Ritter, Dene, Voss, Heldenplatz, Der deutsche Mittagstisch
Próza:Der Keller. Eine Entziehung, Der Atem. Eine Entscheidung, Die Kälte. Eine Isolation, Ein Kind

Oblíbená místa Thomase Bernharda v přírodě a ve městě

Vídeňská kavárna

Oblíbené místo Thomase Bernharda

Hanění Rakouska, „pošpinění hnízda“, je jen polovinou pravdy o kontroverzním spisovateli. Existoval i mírumilovný Thomas Bernhard. Když například pracoval na svých divadelních hrách, románech a povídkách ve své oblíbené kavárně Bräunerhof v centru Vídně. Číšníci zde stále zdraví „vážená paní, vážený pane“. Koule svítidel, obdélníkové kamenné stolové desky, dřevěné židle a čalouněné lavice dělají z prostoru téměř obývací pokoj.

Někteří hosté schovávají hlavy za stránky mezinárodních novin – tehdy i dnes. Věrnou společnicí je vídeňská melange, možná jablečný závin. Klasická vídeňská kavárenská kultura. Lidé jsou zde nerušeni, nic je neodvádí od podstaty. To oceňovali i umělci z různých kruhů, kteří rádi navštěvovali Bräunerhof.

Uměleckohistorické muzeum Vídeň

Inspirativní místo Thomase Bernharda

Thomas Bernhard nepotřeboval mnoho, aby se cítil dobře. Ve vídeňském Uměleckohistorickém muzeu mu stačila lavička před obrazem Portrét starce s bílým vousem. Namaloval ho kolem roku 1570 Tintoretto a objevuje se i v Bernhardově románu Alte Meister (Staří mistři). Kritický hudební kritik Reger zde více než 30 let pravidelně navštěvuje toto muzeum. Od jedenácti do půl druhé si prohlíží portrét starého muže a zamýšlí se nad směšností umění, života obecně a zvlášť života v Rakousku.

Uměleckohistorické muzeum Vídeň
Domovy jako osobní sídla

Bernhardova místa ústraní

Útočiště byla pro Thomase Bernharda zásadní. Jako „vážený host“ pravidelně jedl v hostinci Klinger v Gaspoltshofenu v hornorakouském regionu Hausruckviertel. Kulturním vrcholem byla polévka s nudlemi – zmíněná v divadelní hře Der Theatermacher.

Tři domy sloužily Bernhardovi jako útočiště. Pečlivě renovoval již zchátralý čtyřkřídlý dvůr ze 14. století v Ohlsdorfu v Traunviertelu: „Objekt je staletý, leží pod horou Höllengebirge v oblasti, kterou jsem vždy považoval za svou úzkou vlast,“ napsal Bernhard. S rostoucí slávou ho však navštěvovali zvědavci, proto koupil také „Krucku“ u Gmundenu u jezera Traunsee – starý dobře ukrytý statek. Krátce poté přikoupil dům Quirchtenhaus v Ottnangu u Wolfseggu v Hausruckviertelu.

Bernhardovy domy
Příroda a procházky

Bernhardova láska k chození

Kvůli plicní nemoci byl na velkou fyzickou námahu Bernhard příliš slabý, ale rád chodil. Jít krok za krokem bylo také ústředním motivem jeho děl. Jeho postavy chodí, aby myslely, a myslí, aby chodily. Tento princip maximálně rozvinul v povídce Gehen (Chůze).

Kdo chce doslova jít Bernhardovými stopami, měl by se vydat pěšky: například na jeho oblíbenou trasu, po které chodil během pobytu v Grafenhofu v Salzburger Pongau. Cesta je dlouhá asi pět kilometrů a dnes ji lemují informační tabule o nejdůležitějších bodech spisovatelova života. Také v hornorakouském Ohlsdorfu existuje okružní trasa, kde lze poznat krajinu, která Bernharda inspirovala a často se objevuje v jeho dílech. Nejde o „turistiku po stopách“, ale o zážitek Bernhardovy filozofie „chození a přemýšlení“.

Thomas-Bernhard-Weg v PongauBernhard okružní stezka v Ohlsdorfu

Zažijte místa síly Thomase Bernharda

Region Traunsee-Almtal

Uměleckohistorické muzeum Vídeň

Höllengebirge v oblasti Attersee-Attergau

Gmunden u jezera Traunsee

Hausruckviertel

Thomas-Bernhard-Weg v St. Veit im Pongau

Kavárna Bräunerhof

FAQs

Romány

  • Verstörung (Zmatek)

  • Das Kalkwerk (Vápencový závod)

  • Korrektur (Korekce)

  • Die Ursache. Eine Andeutung (Příčina. Náznak)

  • Der Keller. Eine Entziehung (Sklep. Únik)

  • Der Atem. Eine Entscheidung (Dech. Rozhodnutí)

  • Die Kälte. Eine Isolation (Chlad. Izolace)

  • Ein Kind (Dítě)

  • Beton (Beton)

  • Der Untergeher (Pohřbenec)

  • Holzfällen. Eine Erregung (Kácení stromů. Rozrušení)

  • Alte Meister. Komödie (Staří mistři. Komedie)

  • Auslöschung. Ein Zerfall (Zánik. Rozpad)

Dramata

  • Der Ignorant und der Wahnsinnige (Nevědomý a šílenec)

  • Die Jagdgesellschaft (Lovci)

  • Minetti. Ein Porträt des Künstlers als alter Mann (Minetti. Portrét umělce ve stáří)

  • Der deutsche Mittagstisch (Německý oběd)

  • Der Theatermacher (Divadelník)

  • Ritter, Dene, Voss (Rytíř, Dene, Voss)

  • Elisabeth II

  • Heldenplatz (Hrdinské náměstí)

  • Claus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen. Drei Dramolette. (Claus Peymann si koupí kalhoty a jde se mnou na jídlo. Tři krátká dramata)

Zdroj

  • 1931: narozen 9. února v Heerlen, Nizozemsko

  • 1932: žil u prarodičů z matčiny strany ve Vídni

  • 1935: přestěhování k prarodičům do Seekirchenu am Wallersee, Salcbursko

  • 1937: přestěhování do Traunsteinu, Horní Bavorsko

  • 1944–1945: docházel na internátní školu v Salzburgu

  • 1952–1955: externí spolupracovník Demokratisches Volksblatt v Salzburgu

  • 1955–1957: studium na Hudební a dramatické akademii Mozarteum v Salzburgu

  • 1962: pobyt v Polsku

  • 1965: koupil statkářské stavení v Ohlsdorfu u Gmundenu, Horní Rakousko

  • 1971: koupil „die Krucka“, malou alpskou chatu u Grasbergu u Gmundenu

  • 1972: koupil „Quirchtenhaus“ v Ottnangu am Hausruck, Horní Rakousko

  • 1989: zemřel 12. února v Gmundenu, Horní Rakousko

Zdroj

Thomas Bernhard byl 16.2.1989 pohřben na hřbitově Grinzing ve Vídni.

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