Wolfgang Amadeus Mozart
Ze Salcburku do Vídně: Mozart jako zázračné dítě, skladatel a ikona vídeňské klasiky.
Introduction
Wolfgang Amadeus Mozart je považován za zázračné dítě, které již v pěti letech komponovalo a v šesti letech cestovalo po Evropě – většinou společně se svou sestrou Nannerl. Jeho hudba mu otevřela dveře do šlechtických paláců, přivedla ho do Paříže a Londýna a učinila z něj jednoho z nejznámějších Evropanů své doby. Za pouhých 35 let života vytvořil Wolfgang Amadeus Mozart 626 děl: symfonie, koncerty, komorní hudbu, duchovní hudbu a opery, mezi nimiž je i „Eine kleine Nachtmusik“ (Malá noční hudba) a dodnes oslavovaná „Zauberflöte“ (Kouzelná flétna).
Jeho dopisy ukazují život milujícího a impulzivního člověka, který se pohyboval mezi disciplínou a chaosem. Jeho rodina mu říkala „Wolferl“ – dítě, které komponovalo na malém cestovním klavíru a ve svém zavazadle vozilo gramatiky, krásné koncertní oblečení, čaj, cukr a cestovní lékárničku. Cestování znamenalo hodinové jízdy kočárem po hrbolatých cestách. Mozart podnikl celkem 17 cest a téměř deset let svého života strávil na cestách.
V těchto bouřlivých letech vznikly opery, které ovlivnily hudební historii: „Idomeneo“ měl premiéru v roce 1781 v mnichovském divadle Cuvilliés a je považován za jeho první velkou operu. Ve Vídni uvedl své slavné opery Da Ponte na jevišti vídeňského divadla Hofburgtheater: „Le nozze di Figaro“ měla premiéru v roce 1786, „Così fan tutte“ následovala v roce 1790. „Don Giovanni“ měl premiéru v roce 1787 v Národním divadle hraběte Nostitze v Praze. Krátce před svou smrtí měla v roce 1791 ve Vídni premiéru „Kouzelná flétna“ v divadle Theater auf der Wieden.
Mozart byl hudebně ovlivněn v Salcburku, svém rodišti a prvním působišti. Ve Vídni dosáhl Mozart tvůrčí zralosti, která z něj učinila jednoho z nejvýznamnějších skladatelů vídeňské klasiky. V Domgasse 5, dnešním Mozarthaus Vienna, prožil Mozart své nejplodnější období. Zde vznikly symfonie, duchovní hudba, smyčcové kvartety a jeho nedokončené Requiem. Jako nezávislý umělec dosahoval Wolfgang Amadeus Mozart průměrného ročního příjmu 5 000 zlatých – dnes asi 150 000 eur.
Zároveň však zůstal člověkem: impulzivním, vtipným, chaotickým, plným radosti ze života. Jeho korespondence odhaluje stránky, které se skrývají za monumentem Mozarta: baviče, přítele, bratra. Pil mandlové mléko v salcburské kavárně Tomaselli, hrál kuželky se svou sestrou Nannerl, ochutnával tmavé pivo ve Stieglbräu a užíval si společenské večery.
Přátelství s Josephem Haydnem mu přineslo nejvyšší uznání. Haydn ho nazval největším skladatelem, jakého kdy znal. Oba spojovalo členství v zednářské lóži – kruhu umění, osvícenství a výměny.
Wolfgang Amadeus Mozart strávil posledních deset let svého života ve Vídni. Zde se oženil ve vídeňské katedrále sv. Štěpána, zde se narodily jeho děti a zde v roce 1791 zemřel. O jeho pohnutém životě a zejména o jeho náhlé smrti se vedou četné spekulace. Krátce před smrtí tvrdil, že byl otráven, ale vědecky je otrávení vyloučeno. Jeho hudba dodnes nadchne a dojímá lidi po celém světě – na koncertech v operních domech a na místech, kde působil v Rakousku.
Salcburské Mozartovy koule - Salzburger Mozartkugeln - vyrábějí v mnoha variantách, ale pouze cukrárna Konditorei Fürst vyrábí originál: marcipánové jádro obalené nugátem a hořkou čokoládou.
270 Jahre Wolfgang Amadeus Mozart: Salzburg widmet dem berühmten Sohn der Stadt ein Jubiläumsjahr voller Musik. Neben großen Konzertreihen, wie der 70. Mozartwoche, laden besondere Spielstätten dazu ein, Mozarts Musik in vielfältigen Facetten zu entdecken.
Mozart ve všech perspektivách
„… protože nemám u sebe ani jednu symfonii, píšu bezhlavě novou …“Wolfgang Amadeus Mozart, posláno Leopoldu Mozartovi z Lince 31. října 1783
Po stopách Mozarta Rakouskem
Mozartův rodný dům
Rodný dům, kde se v roce 1756 narodilo zázračné dítě, patří k nejnavštěvovanějším muzeím na světě a je bezbariérový.
Mozartův rodný dům na náměstí Makartplatz
Bývalý dům tanečního mistra vypráví o letech plných hudby: hodinová prohlídka zrekonstruovaných místností, výstav a slavného portrétu ve Veroně.
Po stopách Mozarta v Salcburku
Při procházce objevíte Salcburk krok za krokem: od míst, kde Mozart strávil raná léta svého života, přes tiché hřbitovy až po místa, kde Mozartova hudba psala historii.
DomQuartier
V DomQuartier a v katedrále ožívá Mozartovo dílo: původní místnosti ukazují místa, kde působil, kde komponoval a hrál pro knížecí arcibiskupský dvůr.
Salcburské Divadlo loutek
Kde se spojují loutky a Mozartova hudba: „Kouzelná flétna“ ožívá díky jemné loutkářské umění, hudební preciznosti a loutkovému divadlu.
Wiener Staatsoper - Vídeňská státní opera
Innsbruck byl jednou ze zastávek na Mozartových cestách po Itálii. Ve věku 13 let přenocoval Wolfgang Amadeus Mozart v hostinci „Weißes Kreuz“ – dnes na pěší zóně.
Gasthof Weißes Kreuz
Innsbruck byl jednou ze zastávek na Mozartových cestách po Itálii. Ve věku 13 let přenocoval Wolfgang Amadeus Mozart v hostinci „Weißes Kreuz“ – dnes na pěší zóně.
Volksgarten
To umožňuje vonná růže „Constanze Mozart“ – pojmenovaná po Mozartově manželce. Můžete ji obdivovat v moři růží ve Volksgarten. Samozřejmě pouze na jaře.
Haus der Musik- Dům hudby
Díky „Facing Mozart“ mohou návštěvníci interaktivně oživit Mozartův portrét: ovládání pohybů jeho hlavy a mimiky pomocí facetrackingu je opravdu velká zábava!
Time Travel Vienna
Multimediální efekty se v 5D kině setkávají s hudebními legendami. Wolfgang Amadeus Mozart a Johann Strauss ml. zajišťují při tom okouzlující a vtipné setkání.
Koupání u Vídně
Během návštěvy v Badenu u Vídně, kde Constanze byla na léčebném pobytu, složil Mozart pro sbormistra slavné „Ave verum corpus“.
Klášter Lambach
Oceněná zastávka: Mozart věnoval opatu benediktinského kláštera jako poděkování „Lambacherskou symfonii“.
Mozartův čestný hrob
Mozart byl nejprve pohřben v jednoduché hrobce na hřbitově St. Marxer. V roce 1891 byly jeho ostatky přeneseny do čestného hrobu na centrálním hřbitově (skupina 32 A).
Mozarthaus Vienna - Mozartův dům ve Vídni
Mozartův život a dílo můžete prožít v jeho historickém bytě nedaleko katedrály sv. Štěpána v centru Vídně. Zaměřuje se na vídeňská léta 1781–1791.
Mythos Mozart
IZa hodinu se ponořte do Mozartova světa v pěti místnostech: multimediální a interaktivní zážitek o životě a díle skladatele.
Procházka po stopách Mozarta ve Vídni
Po stopách Mozarta Vídní: Zde strávil posledních deset let svého života, oženil se, komponoval, zemřel a byl pohřben na hřbitově St. Marxer.
Přehled Mozartových nejznámějších děl
Opern
Idomeneo, KV 366 (1780): Osudový slib, který nutí krále obětovat vlastního syna. Konflikt mezi boží vůlí, láskou a lidskostí. Premiéra se konala 29. ledna 1781 v mnichovském divadle Cuvilliés.
Le nozze di Figaro (1786): Da Ponteho opera plná intrik a spletitých vztahů na zámku hraběte Almavivy. Premiéra se konala 1. května 1786 ve vídeňském divadle Hofburgtheater.
Don Giovanni (1787): Drama o svádění, moci a morálních propastech. V nadpřirozené noci směřuje k nevyhnutelnému konci. Premiéra se konala 29. října 1787 v Praze.
Opern
Così fan tutte, KV 588 (1790): Opera Da Ponte je pointovaná hra o lásce, věrnosti a pokušení, ve které jsou dva páry podrobeny zkoušce podvodem. Premiéra se konala 26. ledna 1790 ve vídeňském Hofburgtheater.
Kouzelná flétna (1791): Opera s pohádkovými motivy a symbolikou, která vypráví o cestě Tamina a Paminy za moudrostí a pravdou. Premiéra se konala krátce před Mozartovou smrtí, 30. září 1791 v Theater auf der Wieden ve Vídni.
Weitere Werke
Klavírní koncert č. 21 (1785): Známý pro své jemné andante, spojuje brilantní sólové pasáže s elegantním zvukem orchestru.
Eine kleine Nachtmusik (1787): Veselá serenáda s chytlavými motivy, živými větami a klidným andante.
Symfonie č. 41 „Jupiter“ (1788): Mozartova poslední symfonie, proslulá svou harmonickou jemností a brilantním kontrapunktickým finále.
Requiem d moll (1791): Dramatické a hluboce emotivní; zůstalo nedokončené a je charakteristické temnými sborovými pasážemi a silnými sóly.
Od Hollywoodu po streamování: Mozart na plátně
Wen die Götter lieben (1942)
Amadeus (1984)
Jenseits von Afrika (1985)
Das Ende einer großen Liebe (1967)
Der Spion, der mich liebte (1977)
Lizenz zum Töten (1989)
Last Action Hero (1993)
Die Abenteuer von Huck Finn (1993)
Hocus Pocus (1993)
Die Verurteilten (1994)
Mr. Magoo (1997)
Findet Nemo (2003)
Breaking Bad (2008)
Alice im Wunderland (2010)
The Crown (2016)
Incredibles 2 (2018)
Bridgerton (2020)
Události a koncerty spojené s MozartemPo celý rok se konají koncerty, festivaly a speciální programy oslavující hudební dědictví Wolfganga Amadea Mozarta. Zde můžete zažít události, které udržují jeho dílo a svět vídeňské klasiky naživu.
Muzeum Moderny Rupertinum
Výstava „Im Bann der Zauberflöte“ (V zajetí Kouzelné flétny) ukazuje, jak umělci jako Kokoschka, Slevogt a Hutter interpretovali Mozartovo dílo – doplněno interaktivní zvukovou sochou, do které se můžete ponořit.
Speciální výstava Kosmos Zauberflöte
Die Zauberflöte - Kouzelná flétna a její cesta od premiéry k mezinárodnímu úspěchu – přiblížená pomocí vzácných předmětů, scénických návrhů a pohledů do více než dvou století historie představení.
Mozart Dinner Konzerte
Mezi tóny z „Dona Giovanniho“, „Figara“ nebo „Kouzelné flétny“ si vychutnáte kulinářské kreace, které umocní tento okamžik – v historické atmosféře Mozartovy doby.
Vídeňské Mozartovy koncerty
Jako kdysi v 18. století: árie, předehry a Mozartovy melodie se snoubí s barokními kostýmy a legendárními vídeňskými koncertními sály – večer s historickou atmosférou.
Nannerl und Constanze: Mozartova hnací síla
Maria Anna „Nannerl“ Mozart byla Wolfgangovou první velkou hudební partnerkou. Narodila se v Getreidegasse v Salcburku a sama byla považována za zázračné dítě. Její dětství v Getreidegasse bylo poznamenáno hudbou, hádankami a cestováním – podpořeno matkou, která svým dětem poskytla vzdělání a podnítila jejich zvědavost. Nannerl zazářila na pódiích v Paříži, Londýně a na evropských knížecích dvorech – obdivovala ji Marie Terezie –, ale společenské hranice brzy její talent skryly. Později učila v Salcburku a St. Gilgenu, komponovala vlastní díla a vedla intenzivní korespondenci se svým bratrem. Manželství s Johannem Baptistem von Berchtoldem jí přineslo jistotu, ale v prostředí, které ženám nenabízelo téměř žádnou uměleckou svobodu. Mnoho let žila v St. Gilgenu, starala se o velkou smíšenou rodinu a po smrti svého manžela se vrátila do Salcburku.
Constanze Mozart se ve Vídni stala Wolfgangovou nejbližší spojenkou a chytrou manažerkou po jeho boku. Inspirovala ho umělecky, podporovala ho organizačně a zpívala náročné party, jako například sopránové sólo ve Velké mši c moll. Po jeho smrti v roce 1791 převzala odpovědnost: organizovala koncerty, cestovala s jeho skladbami, jednala s vydavateli a pomáhala s první Mozartovou biografií. Constanze také zajistila dokončení Requiem a tím rozhodujícím způsobem ovlivnila tradici a vnímání Mozartovy hudby.
Mozartovy Fun Facts: nahlédnutí do života zázračného dítěteWolfgang Amadeus Mozart byl více než jen génius vídeňské klasiky: jeho každodenní život, cesty a zvláštnosti vyprávějí fascinující příběhy, které daleko přesahují rámec jeho hudby. Věděli jste, že...
Cestování a vzdělání
…Cestování v Mozartově době bylo obtížné a pomalé?
Cesta kočárem ze Salcburku do Vídně mohla trvat až týden....
Mozarta na jeho turné doprovázelo „cestovní klavír“?
Tento malý klavír měl šířku 90 cm a hloubku 31 cm – ideální pro komponování na cestách.
… otec Leopold Mozart měl vždy u sebe doporučující dopisy?
Ty mu pomáhaly získat přijetí u šlechty a zpříjemnit cestování.
… Mozart jako společenský svobodomyslný člověk upřednostňoval malé domácí plesy před dvorskými slavnostmi?
V dopisech se s ostrovtipem vysmíval šlechtě.
Láska, přátelství a úspěch
… Mozart strávil své nejplodnější období ve Vídni?
V dnešním Mozarthaus Vienna vytvořil mnoho svých nejslavnějších děl.
… Mozart se rozhodl pro sňatek z lásky, místo aby si hledal „baronku“?
Navzdory rytířskému titulu zůstal tento titul v pozadí a Mozart se oženil s Constanze Weberovou.
… Mozart strávil posledních 10 let svého života ve Vídni?
Zde se oženil, narodily se mu děti a nakonec ve Vídni také zemřel.…
Mozart a Joseph Haydn navázali od roku 1781 úzké přátelství?
Navzdory věkovému rozdílu 24 let je spojovalo silné hudební pouto.
Život a smrt
… Mozart byl vášnivým hráčem karet, miloval číselné hádanky a ovládal více než 14 karetních her?
Mezi jeho oblíbené patřil tarot – často se hrálo o peníze.
… Mozart byl módní a měl slabost pro látky, knoflíky a výšivky?
Oblečení pro něj bylo součástí vystoupení.
… Mozart byl fanouškem vydatných jídel – od grilované karbonády po játrové knedlíky se zelím?
K tomu nejraději pil tmavé pivo.
… Mozart byl pohřben ve Vídni?
Jeho hrob se nachází na hřbitově St. Marxer, ale přesné místo není známo.
Filmové adaptace
... existují filmy, vyprávějící o životě a mýtu Wolfganga Amadea Mozarta?
Amadeus (1984, režie: Miloš Forman) – celosvětově nejúspěšnější film o Mozartovi s Tomem Hulcem v roli Mozarta a F. Murrayem Abrahamem v roli Salieriho
Wen die Götter lieben (1942, režie: Karl Hartl) – rakouský klasický film s Hansem Holtem v roli Mozarta
Mozart – Reich mir die Hand, mein Leben (1955, režie: Karl Hartl) – Pokračování s Oskarem Wernerem v hlavní roli.
Vergesst Mozart (1985, režie: Slavo Luther) – Německý film s Arminem Mueller-Stahlem
Der Wadenmesser (2005, režie: Kurt Palm) – Moderní rakouský film o Mozartovi
Vídeňská klasická hudba
Vídeňský klasicismus (1770-1830) je styl evropské umělecké hudby. Patří k němu skladatelé Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart a Ludwig van Beethoven.
Pro rozvoj vídeňského klasicismu byla rozhodující léta následující po Mozartově přestěhování do Vídně. Právě zde si Joseph Haydn a Mozart vyměňovali umělecké nápady a vzájemně se inspirovali při komponování nových smyčcových kvartetů a symfonií jako tehdy oblíbeného žánru.
Mimochodem: ve Vídni si každý večer vychutná živou klasickou hudbu 10 000 hudebních fanoušků - to je světový unikát.
Kulinářská stránka zázračného dítěte
Wolfgang Amadeus Mozart miloval nejen hudbu, ale také malé radosti každodenního života. V tradiční kavárně Café Tomaselli v Salcburku, jen pár kroků od svého rodného domu, rád popíjel mandlové mléko – rituál, který mu přinášel klid v rušném každodenním životě. Mezi jeho oblíbená jídla patřila také vydatná jídla: ke zelí s játrovými knedlíky si nejraději dal tmavé pivo. V deníku jeho sestry Nannerl je zaznamenáno, jak oba trávili společné chvíle při kuželkách v Stieglbräu.
V dopise své ženě Constanze z Frankfurtu nad Mohanem z října 1791 Mozart píše: „V půl šesté jsem vyšel ze Stubenthoru – a vydal se na svou oblíbenou procházku přes Glacis do divadla – a co vidím? – Co cítím? – To je Don Primus s nádechem carbonary! – Jaká chuť!“
Tyto okamžiky vyprávějí o člověku, který dokázal propojit požitek, společenskost a každodenní život.