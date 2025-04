Již více než 250 let je Schönbrunn domovem umění Loutkového divadla se v Schönbrunnu udržuje při životě - tradice sahá až do dob Marie Terezie. To, co se kdysi hrálo pro císařský dvůr, dnes těší mezinárodní publikum s repertoárem od opery a operety až po muzikály a pohádky.