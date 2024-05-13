Hands garnishing a glass with ice cubes and fruit with fresh herbs; glasses with syrup nearby.
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Broskvový a tymiánový střik

  • Nápoje
  • Vegetariánské

Léto - to jsou voňavé bylinky a čerstvé ovoce, kam se podíváte. Jako aperitiv se podává osvěžující vinný střik neboli spritz s domácím broskvovým a tymiánovým sirupem.

Příprava

  • Doba přípravy: 5 min
  • 2 sklenice
Krok 1

Pro broskvovo-tymiánový sirup

Broskve omyjeme, rozpůlíme, vyjmeme pecku a nakrájíme na drobné kostičky.

Krok 2

Citron rozpůlíme a vymačkáme. Omyjeme snítku tymiánu.

Krok 3

Všechny ingredience vložíme do hrnce, dobře promícháme a přivedeme k varu. Za stálého míchání vaříme 15 minut. Poté je rozmixujeme ručním mixérem na pyré.

Krok 4

Sirup přelijeme do čisté láhve a necháme vychladnout. Lahev uchováváme uzavřenou v ledničce.

Krok 5

Pro broskvovo-tymiánový střik

Na střik omyjeme broskev a nakrájíme na tenké plátky. Omyjeme snítky tymiánu.

Krok 6

Do sklenic vložíme kostky ledu, plátky broskví a snítky tymiánu. Přidáme sirup a dolijeme Proseccem (nebo perlivým jablečným džusem).

Přísady

Suroviny na domácí broskvový a tymiánový sirup (1 malá láhev)
Suroviny na střik

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