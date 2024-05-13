Broskvový a tymiánový střik
- Nápoje
- Vegetariánské
Léto - to jsou voňavé bylinky a čerstvé ovoce, kam se podíváte. Jako aperitiv se podává osvěžující vinný střik neboli spritz s domácím broskvovým a tymiánovým sirupem.
Příprava
- Doba přípravy: 5 min
- 2 sklenice
Pro broskvovo-tymiánový sirup
Broskve omyjeme, rozpůlíme, vyjmeme pecku a nakrájíme na drobné kostičky.
Citron rozpůlíme a vymačkáme. Omyjeme snítku tymiánu.
Všechny ingredience vložíme do hrnce, dobře promícháme a přivedeme k varu. Za stálého míchání vaříme 15 minut. Poté je rozmixujeme ručním mixérem na pyré.
Sirup přelijeme do čisté láhve a necháme vychladnout. Lahev uchováváme uzavřenou v ledničce.
Pro broskvovo-tymiánový střik
Na střik omyjeme broskev a nakrájíme na tenké plátky. Omyjeme snítky tymiánu.
Do sklenic vložíme kostky ledu, plátky broskví a snítky tymiánu. Přidáme sirup a dolijeme Proseccem (nebo perlivým jablečným džusem).