Brusinková marmeláda
- Sladké
- Vegetariánské
V Tyrolsku se brusinkám říká "Granten". Z těchto plodů se vyrábí šťávy, sirupy, likéry, pálenky i marmeláda. Skvěle chutná k vídeňskému řízku, zvěřině, lívancům a jogurtu
Příprava
- Doba přípravy: 30 min
- 7 skleniček
Brusinky omyjeme a smícháme s vodou a cukrem.
Směs necháme pár hodin odstát.
Následně ji 20 minut na mírném ohni povaříme a poté ihned přeléváme do zavařovacích sklenic.
Tip: Sklenice a šroubovací víčka předem vyčistit vroucí vodou, aby byly sterilní. Při plnění otřít zbytky marmelády na okrajích papírovou utěrkou nebo čistým hadříkem. Sklenice ihned po naplnění pečlivě uzavřít.
Přísady
Věděli jste, že …?
Brusinky rostou v Alpách i ve výškách přes 2.000 m.n.m. Ty, které rostou na sklonku léta a na podzim jsou bohaté na vitamíny a minerály. Kyselina benzoová a salicylová dodávají brusinkám jejich charakteristickou chuť. Uživají se jako osvědčený lék, například při nachlazení.