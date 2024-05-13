Close-up of red and occasional white lingonberries filling the entire image
  1. Homepage
  2. Jídlo a pití
  3. Recepty
  4. Brusinková marmeláda

Brusinková marmeláda

  • Sladké
  • Vegetariánské
Recept od: Annemarie Ennemoser z tyrolského Ötztalu

V Tyrolsku se brusinkám říká "Granten". Z těchto plodů se vyrábí šťávy, sirupy, likéry, pálenky i marmeláda. Skvěle chutná k vídeňskému řízku, zvěřině, lívancům a jogurtu

Příprava

  • Doba přípravy: 30 min
  • 7 skleniček
Krok 1

Brusinky omyjeme a smícháme s vodou a cukrem.

Krok 2

Směs necháme pár hodin odstát.

Krok 3

Následně ji 20 minut na mírném ohni povaříme a poté ihned přeléváme do zavařovacích sklenic.

Tip: Sklenice a šroubovací víčka předem vyčistit vroucí vodou, aby byly sterilní. Při plnění otřít zbytky marmelády na okrajích papírovou utěrkou nebo čistým hadříkem. Sklenice ihned po naplnění pečlivě uzavřít.

Přísady

Suroviny na marmeládu

Věděli jste, že …?

Brusinky rostou v Alpách i ve výškách přes 2.000 m.n.m. Ty, které rostou na sklonku léta a na podzim jsou bohaté na vitamíny a minerály. Kyselina benzoová a salicylová dodávají brusinkám jejich charakteristickou chuť. Uživají se jako osvědčený lék, například při nachlazení.

To by vás mohlo také zajímat

Objevte to nejlepší z Rakouska!

Přihlašte si odběr našeho newsletteru a obdržíte exkluzivní informace:

  • Tipy pro zasvěcené na vaši příští dovolenou

  • Kulinářské zajímavosti a recepty 

  • Kalendář akcí s nejlepšími událostmi

  • Aktuální cestovní nabídky a speciály