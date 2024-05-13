Freshly baked buchteln in black baking dish, next to bowl of jam and sieve with icing sugar.
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Buchty s vanilkovým krémem

  • Klasické
  • Sladké
  • Vegetariánské
  • dessert
Recept od: Richard Rauch a Katharina Seiser

Buchty plněné povidly nebo meruňkovou marmeládou a podávané s vanilkovou omáčkou - klasický zimní dezert.

Příprava

  • Doba přípravy: 60 min
  • 30 ks
Krok 1

Hodinu před přípravou těsta vyndejte všechny suroviny z lednice.

Krok 2

Für den Teig

Máslo rozpusťte. Mléko zahřejte tak, aby bylo vlažné. Smíchejte vejce, žloutek, sůl, krystalový cukr, citronovou kůru, droždí a vlažné mléko a vyšlehejte je s rozpuštěným máslem. Přidejte mouku a hněťte (nejlépe pomocí kuchyňského robotu/hnětacího háku) přibližně 5 minut tak, aby těsto bylo hladké, měkké, vláčné, ale nelepivé. Těsto by se mělo odlepovat od okraje.

Krok 3

Přikryjeme kuchyňskou utěrkou a necháme při pokojové teplotě kynout 30 minut až 1 hodinu, dokud těsto nezdvojnásobí svůj objem. Poté jednou zahněteme a necháme znovu 10 minut kynout.

Krok 4

Rozpustíme máslo na namáčení. Těsto rozdělíme na 30 - 35 malých kousků. Těsto rozválíme na pomoučené pracovní ploše na tloušťku 7 - 8 mm a vykrajujeme z něj kolečka o průměru 4 cm. Naplníme je nejlépe pomocí zdobicího sáčku požadovanou náplní (přibližně ½ lžičky na každou) Okraje těsta přetáhneme přes náplň a prsty dobře utěsníme. Každou buchtu krátce je namočíme do rozpuštěného másla a vložíme do formy spojenou částí. Postup opakujeme a buchty vložíme je do formy (těsně, ale ne příliš blízko vedle sebe). Necháme znovu kynout přibližně 10 minut při pokojové teplotě, přikryjeme kuchyňskou utěrkou.

Tip: Pokud Buchteln připravujete pro děti, vynechejte z náplně a omáčky rum.

Krok 5

Buchty pečeme v předehřáté troubě na160 °C 30 minut do světle hnědé barvy. Necháme je naplechu vychladnout, dokud nebudou vlažné, aby zůstaly pěkně vlhké. Vyklopíme, jednotlivé buchty oddělíme a posypeme moučkovým cukrem.

Krok 6

Für die Vanillesauce

Vanilkový lusk rozmačkáme do měkka, podélně rozřízneme na polovinu a vyškrábneme dužinu. V hrnci přivedeme k varu mléko, smetanu, cukr a vanilkový lusk. Žloutky šleháme, dokud směs nezačne houstnout. Vanilkový lusk vyjmeme, vmícháme rum. Vanilkový krém podáváme podle potřeby vlažný nebo studený s buchtami.

Přísady

Suroviny na těsto
Suroviny na náplň
Suroviny na vanilkový krém

Věděli jste, že… ?

Bez náplně se buchtám říká dukátové buchtičky. Vanilkový krém je ke klasickým buchtám s meruňkovou nebo povidlovou náplní sice výborný, ale mohou se jíst i bez něj. Na předehřátém talíři s dukátovými buchtičkami je ovšem nezbytný! Někteří lidé tvrdí, že dukátové buchtičky připravují jen proto, aby mohli jíst lžící domácí vanilkový krém.

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