  1. Homepage
  2. Jídlo a pití
  3. Recepty
  4. Dušená mrkev s lískovou pěnou

Dušená barevná mrkev s lískovou pěnou

  • Vegetariánské
  • Hlavní jídla
Recept od: Richard Rauch a Katharina Seiser

Barevná mrkev dušená v troubě, nepotřebuje víc než tuto rafinovanou pěnu z lískových oříšků jako chuťový doprovod.

Příprava

  • Doba přípravy: 60 min
  • 4 Porcí
Krok 1

Mrkev omyjeme a oloupáme, podle velikosti nebo tloušťky ji podélně rozpůlíme nebo rozčtvrtíme. Položíme ji na plech s pečicím papírem. Z citronu oloupáme škrabkou širokou kůru a vymačkáme šťávu. Mrkev osolíme, ochutíme citronovou šťávou, citronovou kůrou, kousky másla a snítkami tymiánu, zabalíme do pečicího papíru a všechny konce připevníme sešívačkou.

Varianta: Místo mrkve použít černý kořen. Oloupané černé kořeny vložit do studené vody s šťávou z 1 citronu. Jakmile jsou všechny očištěné, vyjmout z vody, nechat okapat a pokračovat stejně jako s mrkví. Doba vaření je cca 25–30 minut.

Krok 2

Pečeme v troubě předehřáté na 150 °C přibližně 40 minut. Mrkev by měla být měkká (zkontrolujeme špičkou nože).

Krok 3

Na pěnu z lískových oříšků rozpustíme máslo na malé pánvi. Vývar a žloutky mícháme v konvici nad párou metličkou, dokud nevznikne krémová pěna. Do žloutkové pěny pomalu zašleháme lískooříškový olej a máslo a vmícháme lískooříškovou pastu/ kaši. Přidáme i ocet a podle chuti osolíme a okořeníme.

Krok 4

Nalijeme pěnu z lískových oříšků do láhve iSi (Gourmet Whip), zašroubujteme uzávěr s těsnícím kroužkem, vmáčkneme 2 kapsle na objem láhve 0,5 litru nebo 4 kapsle na 1 litr. Uchováváme v teple ve vodní lázni při teplotě 50 °C.

Tip: Kdo nemá láhev Isi, může lískový pěnový krém podávat i bez našlehání. V tom případě je důležité správné načasování: pěnu připravit čerstvou těsně před koncem doby vaření mrkve.

Krok 5

Mrkve podáváme v pečicím papíru, posypané lískooříškovými vločkami. Lískooříškovou pěnu podáváme zvlášť v malých miskách.

Tip na nápoj: středně plné víno Weissburgunder

Přísady

Suroviny na mrkve
Suroviny na lískooříškovou pěnu

To by vás mohlo také zajímat

Objevte to nejlepší z Rakouska!

Přihlašte si odběr našeho newsletteru a obdržíte exkluzivní informace:

  • Tipy pro zasvěcené na vaši příští dovolenou

  • Kulinářské zajímavosti a recepty 

  • Kalendář akcí s nejlepšími událostmi

  • Aktuální cestovní nabídky a speciály