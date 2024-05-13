Dušená barevná mrkev s lískovou pěnou
- Vegetariánské
- Hlavní jídla
Barevná mrkev dušená v troubě, nepotřebuje víc než tuto rafinovanou pěnu z lískových oříšků jako chuťový doprovod.
Příprava
- Doba přípravy: 60 min
- 4 Porcí
Mrkev omyjeme a oloupáme, podle velikosti nebo tloušťky ji podélně rozpůlíme nebo rozčtvrtíme. Položíme ji na plech s pečicím papírem. Z citronu oloupáme škrabkou širokou kůru a vymačkáme šťávu. Mrkev osolíme, ochutíme citronovou šťávou, citronovou kůrou, kousky másla a snítkami tymiánu, zabalíme do pečicího papíru a všechny konce připevníme sešívačkou.
Varianta: Místo mrkve použít černý kořen. Oloupané černé kořeny vložit do studené vody s šťávou z 1 citronu. Jakmile jsou všechny očištěné, vyjmout z vody, nechat okapat a pokračovat stejně jako s mrkví. Doba vaření je cca 25–30 minut.
Pečeme v troubě předehřáté na 150 °C přibližně 40 minut. Mrkev by měla být měkká (zkontrolujeme špičkou nože).
Na pěnu z lískových oříšků rozpustíme máslo na malé pánvi. Vývar a žloutky mícháme v konvici nad párou metličkou, dokud nevznikne krémová pěna. Do žloutkové pěny pomalu zašleháme lískooříškový olej a máslo a vmícháme lískooříškovou pastu/ kaši. Přidáme i ocet a podle chuti osolíme a okořeníme.
Nalijeme pěnu z lískových oříšků do láhve iSi (Gourmet Whip), zašroubujteme uzávěr s těsnícím kroužkem, vmáčkneme 2 kapsle na objem láhve 0,5 litru nebo 4 kapsle na 1 litr. Uchováváme v teple ve vodní lázni při teplotě 50 °C.
Tip: Kdo nemá láhev Isi, může lískový pěnový krém podávat i bez našlehání. V tom případě je důležité správné načasování: pěnu připravit čerstvou těsně před koncem doby vaření mrkve.
Mrkve podáváme v pečicím papíru, posypané lískooříškovými vločkami. Lískooříškovou pěnu podáváme zvlášť v malých miskách.
Tip na nápoj: středně plné víno Weissburgunder