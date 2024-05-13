Filet ze pstruha s houbami
- Rybí
- main-course
Tajemství tohoto receptu: lesní houby a čerstvé bylinky. Tento recept pro labužníky je snadný a rychlý.
Příprava
- Doba přípravy: 60 min
- 4 Porcí
Rybí filety omyjeme, osušíme, osolíme a opepříme. Potřeme je citronovou šťávou a dáme stranou.
Bylinkové máslo připravíme tak, že bylinky nasekáme najemno a smícháme s máslem. Dochutíme solí, pepřem, sardelovou pastou a trochou citronové šťávy. Poté máslo necháme vychladit na chladném místě.
Předehřejeme troubu na horní ohřev.
Houby očistíme a nakrájíme. Jarní cibulku nakrájíme nadrobno a lehce ji osmahneme na rozpáleném másle nebo oleji. Přidáme houby, okořeníme pepřem a pomalu smažíme pomalu na střední teplotě, dokud se nerozvaří.
Mezitím na pánvi rozehřejeme trochu oleje a másla. Filety ze pstruha obalíme z jedné strany v mouce (filety s kůží na této straně obalíme v mouce a krátce, ale prudce je osmažíme moučnou stranou dolů). Otočíme a krátce osmažíme (aby se ryba příliš nevysušila).
Filety vložíme do vymaštěného pekáče křupavou, moukou potřenou stranou nahoru a potřeme je bylinkovým máslem. Gratinujeme na prudkém horním ohřevu, dokud bylinkové máslo nezpění.
Uvařené houby osolíme a podle chuti posypeme nasekanou petrželkou. Naaranžujeme na nahřáté talíře. Navrch položíme gratinované filety ze pstruha a podáváme.
Tip: Hodí se k tomu na másle opečené „Heurige“ (rané brambory), špecle nebo salát.
Přísady
Věděli jste, že …?
Pstruh jezerní je skutečně světoběžník. Překračuje hranice států a cítí se jako doma všude, kde jsou hluboká jezera bohatá na kyslík: v severním Rusku, Skandinávii, Pobaltí a na Islandu. A samozřejmě v rakouských jezerech. Býval hlavní rybou v místních jezerech Weissensee nebo Millstätter See. A rakouská kuchyně ho miluje.