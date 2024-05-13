Fried fish fillets with chanterelles, herbs and spring onions on blue-white plate.
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Filet ze pstruha s houbami

  • Rybí
  • main-course
Recept od: Renate Wagner

Tajemství tohoto receptu: lesní houby a čerstvé bylinky. Tento recept pro labužníky je snadný a rychlý.

Příprava

  • Doba přípravy: 60 min
  • 4 Porcí
Krok 1

Rybí filety omyjeme, osušíme, osolíme a opepříme. Potřeme je citronovou šťávou a dáme stranou.

Krok 2

Bylinkové máslo připravíme tak, že bylinky nasekáme najemno a smícháme s máslem. Dochutíme solí, pepřem, sardelovou pastou a trochou citronové šťávy. Poté máslo necháme vychladit na chladném místě.

Krok 3

Předehřejeme troubu na horní ohřev.

Krok 4

Houby očistíme a nakrájíme. Jarní cibulku nakrájíme nadrobno a lehce ji osmahneme na rozpáleném másle nebo oleji. Přidáme houby, okořeníme pepřem a pomalu smažíme pomalu na střední teplotě, dokud se nerozvaří.

Krok 5

Mezitím na pánvi rozehřejeme trochu oleje a másla. Filety ze pstruha obalíme z jedné strany v mouce (filety s kůží na této straně obalíme v mouce a krátce, ale prudce je osmažíme moučnou stranou dolů). Otočíme a krátce osmažíme (aby se ryba příliš nevysušila).

Krok 6

Filety vložíme do vymaštěného pekáče křupavou, moukou potřenou stranou nahoru a potřeme je bylinkovým máslem. Gratinujeme na prudkém horním ohřevu, dokud bylinkové máslo nezpění.

Krok 7

Uvařené houby osolíme a podle chuti posypeme nasekanou petrželkou. Naaranžujeme na nahřáté talíře. Navrch položíme gratinované filety ze pstruha a podáváme.

Tip: Hodí se k tomu na másle opečené „Heurige“ (rané brambory), špecle nebo salát.

Přísady

Suroviny na pstruha
Suroviny na bylinkové máslo
Suroviny na ozdobu

Věděli jste, že …?

Pstruh jezerní je skutečně světoběžník. Překračuje hranice států a cítí se jako doma všude, kde jsou hluboká jezera bohatá na kyslík: v severním Rusku, Skandinávii, Pobaltí a na Islandu. A samozřejmě v rakouských jezerech. Býval hlavní rybou v místních jezerech Weissensee nebo Millstätter See. A rakouská kuchyně ho miluje.

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