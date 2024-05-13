Čerstvý jarní salát z hovězí špičky - Tafelspitz
- Masové
- Klasické
- main-course
Jedno z nejtypičtějších vídeňských jídel je Tafelspitz. Dobré hovězí maso, několik druhů zeleniny, aromatické koření - to jsou nezbytné ingredience.
Příprava
- Doba přípravy: 120 min
- 4 Porcí
(podle receptu Marcuse G. Lindner)
Hovězí kýtu a hovězí kosti opláchneme. Dáme je do hrnce s 2-3 litry vody, kterou přivedeme k varu. Slijeme pěnu.
Cibuli osmahneme, přidáme ji k masu a připravíme zeleninu. V polovině doby vaření (přibližně 1,5 hodiny) přidáme zrnka pepře, bobule jalovce a bobkový list.
Uvařené hovězí maso vyjmeme z polévky. Maso je hotové, když lehce sklouzne z vidličky.
Polévku přecedíme přes plátno. Dochutíme solí. Uvařené hovězí maso necháme v polévce vychladnout.
Vývar můžeme použít na polévku podle vlastního výběru (např. polévku s krupicovými knedlíčky).
Vychladlé vařené hovězí maso nakrájíme na tenké plátky proti vláknu.
Fazole blanšírujeme. Smícháme je v míse s plátky sušených rajčat a dalšími ingrediencemi:
- Nastrouháme ředkvičky a nakrájíme je na proužky.
- Nakládané okurky nakrájíme na plátky.
- Rozlámeme srdíčka salátu
- Nakrájíme ředkvičky na plátky
- Vařená vejce nakrájíme na plátky
- Pažitku a libeček nakrájíme nadrobno vše přidáme do salátu.
Na marinádu
Na marinádu smícháme hořčici s ½ dl octa a 1 dl dýňového oleje (vyšleháme metličkou). Přidáme ½ dl vody v odměřených dávkách. Přidáme namočená hořčičná semínka, sůl, pepř a cukr.
Sardelové filety nakrájíme nadrobno a přidáme spolu s brusinkami. Marinádu přidáme do salátu a promícháme. Dochutíme solí a pepřem. Navrstvíme mezi ně plátky vařeného hovězího masa a naaranžujeme je do vícelistého uspořádání. Nastrouháme čerstvý křen a posypeme jím povrch.