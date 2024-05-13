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Čerstvý jarní salát z hovězí špičky - Tafelspitz

  • Masové
  • Klasické
  • main-course
Recept od: Šéfkuchař Marcus G. Lindner

Jedno z nejtypičtějších vídeňských jídel je Tafelspitz. Dobré hovězí maso, několik druhů zeleniny, aromatické koření - to jsou nezbytné ingredience.

Příprava

  • Doba přípravy: 120 min
  • 4 Porcí
Krok 1

(podle receptu Marcuse G. Lindner)

Hovězí kýtu a hovězí kosti opláchneme. Dáme je do hrnce s 2-3 litry vody, kterou přivedeme k varu. Slijeme pěnu.

Krok 2

Cibuli osmahneme, přidáme ji k masu a připravíme zeleninu. V polovině doby vaření (přibližně 1,5 hodiny) přidáme zrnka pepře, bobule jalovce a bobkový list.

Krok 3

Uvařené hovězí maso vyjmeme z polévky. Maso je hotové, když lehce sklouzne z vidličky.

Krok 4

Polévku přecedíme přes plátno. Dochutíme solí. Uvařené hovězí maso necháme v polévce vychladnout.

Krok 5

Vývar můžeme použít na polévku podle vlastního výběru (např. polévku s krupicovými knedlíčky).

Krok 6

Vychladlé vařené hovězí maso nakrájíme na tenké plátky proti vláknu.

Krok 7

Fazole blanšírujeme. Smícháme je v míse s plátky sušených rajčat a dalšími ingrediencemi:

-       Nastrouháme ředkvičky a nakrájíme je na proužky.

-       Nakládané okurky nakrájíme na plátky.

-       Rozlámeme srdíčka salátu

-       Nakrájíme ředkvičky na plátky

-       Vařená vejce nakrájíme na plátky

-       Pažitku a libeček nakrájíme nadrobno vše přidáme do salátu.

Krok 8

Na marinádu

Na marinádu smícháme hořčici s ½ dl octa a 1 dl dýňového oleje (vyšleháme metličkou). Přidáme ½ dl vody v odměřených dávkách. Přidáme namočená hořčičná semínka, sůl, pepř a cukr.

Sardelové filety nakrájíme nadrobno a přidáme spolu s brusinkami. Marinádu přidáme do salátu a promícháme. Dochutíme solí a pepřem. Navrstvíme mezi ně plátky vařeného hovězího masa a naaranžujeme je do vícelistého uspořádání. Nastrouháme čerstvý křen a posypeme jím povrch.

Přísady

Suroviny na salát
Suroviny na marinádu

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