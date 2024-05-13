Two pans with cheese spätzle, crispy onions and chives, mortar and fork on dark surface.
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Vorarlberské sýrové noky – Käsknöpfle

  • Vegetariánské
  • Klasické
  • main-course
Recept od: Šéfkuchař Gerd Diezel, Hotel Kleinwalsertaler Rosenhof

Každé údolí ve Vorarlbersku má svou vlastní verzi sýrových noků Käsknöpfle. V Kleinwalsertalu ve Vorarlbersku je mají lidé rádi se spoustou aromatického horského sýra.

Příprava

  • Doba přípravy: 60 min
  • 4 Porcí
Krok 1

Mouku, vejce, muškátový oříšek a špetku soli vypracujeme v pevné těsto. Těsto by mělo být lepkavé a bublavé. Necháme krátce odpočinout.

Krok 2

Cibuli oloupáme, nakrájíme na kolečka a obalíme v mouce. Na pánvi rozehřejeme přepuštěné máslo, osmažíme na něm kolečka cibule do průsvitna, přidáme lžičku cukru a pomalu smažíme dozlatova.

Krok 3

Přivedeme k varu velký hrnec s osolenou vodou. Mezitím nastrouháme horský sýr. Pomocí kráječe na noky přidáváme těsto po dávkách do vroucí vody. Noky, které vyplavaly na povrch, vyjmeme naběračkou a propláchneme studenou vodou. Část vody z vaření si ponecháme.

Krok 4

Poté vložíme noky do horké pánve. Přidáme nastrouhaný sýr a část vody z vaření kterou jsme si ponechali. Vše dobře promícháme, osolíme a opepříme. Nakonec noky podáváme na nahřátých talířích a ozdobíme cibulí a pažitkou.

Přísady

Suroviny na sýrové noky

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