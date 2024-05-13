Vorarlberské sýrové noky – Käsknöpfle
- Vegetariánské
- Klasické
- main-course
Každé údolí ve Vorarlbersku má svou vlastní verzi sýrových noků Käsknöpfle. V Kleinwalsertalu ve Vorarlbersku je mají lidé rádi se spoustou aromatického horského sýra.
Příprava
- Doba přípravy: 60 min
- 4 Porcí
Mouku, vejce, muškátový oříšek a špetku soli vypracujeme v pevné těsto. Těsto by mělo být lepkavé a bublavé. Necháme krátce odpočinout.
Cibuli oloupáme, nakrájíme na kolečka a obalíme v mouce. Na pánvi rozehřejeme přepuštěné máslo, osmažíme na něm kolečka cibule do průsvitna, přidáme lžičku cukru a pomalu smažíme dozlatova.
Přivedeme k varu velký hrnec s osolenou vodou. Mezitím nastrouháme horský sýr. Pomocí kráječe na noky přidáváme těsto po dávkách do vroucí vody. Noky, které vyplavaly na povrch, vyjmeme naběračkou a propláchneme studenou vodou. Část vody z vaření si ponecháme.
Poté vložíme noky do horké pánve. Přidáme nastrouhaný sýr a část vody z vaření kterou jsme si ponechali. Vše dobře promícháme, osolíme a opepříme. Nakonec noky podáváme na nahřátých talířích a ozdobíme cibulí a pažitkou.