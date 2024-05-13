Koblihy
- Klasické
- Vegetariánské
- Sladké
- dessert
Koblihy plněné meruňkovou marmeládou a sypané moučkovým cukrem jsou klasikou rakouského masopustího období.
Příprava
- Doba přípravy: 60 min
- 16 Stück
Na základní těsto
Smícháme droždí, mléko a 100 g mouky a vypracujeme vláčné těsto. Vytvarujeme z něj kouli a zabalíme ji do fólie. Těsto pak necháme 1 - 2 hodiny odpočívat při pokojové teplotě.
V míse smícháme 3 žloutky, celé vejce, cukr, rum, vanilku a citronovou kůru. Tuto směs a zbývající mouku přidáme do připraveného těsta. Promícháme a postupně přidáme máslo a sůl. Pokračujeme v hnětení, dokud není těsto pěkně hladké.
Těsto rozdělíme na porce po 50 g, vytvarujeme z nich kuličky a položíme je na pomoučené prkénko. Přikryjeme je pomoučenou utěrkou a necháme přibližně 1 - 2 hodiny kynout. Kuličky by se měly ve velikosti téměř zdvojnásobit.
Na pánvi s vysokými okraji rozehřejeme olej a koblihy smažíme z každé strany tři minuty dozlatova. Necháme vychladnout na mřížce, naplníme meruňkovým džemem a posypeme moučkovým cukrem.
Přísady
Původ a zajímavosti koblih
Pověsti o původu koblihy
Někteří tvrdí, že jméno pochází ze starého německého "krafo" (palačinka), jiní se domnívají, že pochází od rakouské cukrářky Cäcilie Krapfa, která u příležitosti Vídeňského kongresu v roce 1815 tyto kulaté kynuté kuličky vynalezla. Byly tak úspěšné, že se v rakouském hlavním městě toho roku spotřebovalo více než deset milionů koblih.
Jeden dezert, mnoho jmen
Zatímco v Rakousku se vám při slově "Krapfen" okamžitě sbíhají sliny, v Berlíně musíte říct "Pfannkuchen", abyste dosáhli stejného efektu. Směrem k Rýnu se říká "Kreppel", zatímco ve zbytku Německa stačí pro zlaté pečivo vyslovit "Berliner". Příliš mnoho verzí? Nezapomeňme: pokud chceme ochutnat nejtypičtější rakouský masopustní dezert, musíme si objednat "Krapfen". Mimochodem: toto pečivo není k dostání jen v době masopustu, ale po celý rok.
Proč zrovna v době masopustu?
Z kulturního hlediska jsou "Krapfen" pokrmy z kynutého těsta, které se smaží v oleji. Po rakousku i na sádle. A právě sádlo a vejce se nesměly jíst v období půstu, který následoval po masopustním období. Proto se před Popeleční středou, oficiálním začátkem půstu, pekly z těchto surovin lahodné koblihy, které potěšily všechny mlsné jazýčky.
Afrodiziakum?
Říká se, že předchůdce masopustních koblih bychom našli ve starověkém Římě. Zdá se, že kobliha, které se tehdy říkalo "globuli", byla potřená medem a mákem a patřila k nejchutnějším pokrmům při jarních bakchanáliích - prý díky svým afrodiziakálním účinkům.
Kobliha je věčná (alespoň kolem roku 1900)
Je rozdělení se o koblihu synonymem slibu manželství? Zdá se, že to bylo někdy na začátku 20. století: Ve Vídni dal muž najevo svou lásku tím, že pozval svou milou na společnou koblihu. Dělení se o koblihu symbolizovalo oficiální zasnoubení obou milenců. Jak bychom mohli odmítnout tak lahodné pozvání?