Kokosky
- Klasické
- Sladké
- Vegetariánské
- dessert
V Rakousku se kokosky nazývají Kokosbusserl. Toto nadýchané cukroví je malým hříchem, který stojí za to – a to nejen o Vánocích.
Příprava
- Doba přípravy: 25 min
- 120 kokosek
Krok 1
Z bílků ušlehejte velmi tuhý sníh. Poté postupně vmíchejte moučkový cukr, aby vznikl hustý krém.
Krok 2
Do směsi přidejte kokos a citronovou šťávu a dobře promíchejte.
Krok 3
Pomocí lžičky vytvořte malé hromádky na plech vyložený pečicím papírem a pečte při 180 °C asi 15 minut dozlatova.
Přísady
Budeme potřebovat: