Coconut macaroons on grey cloth with fir branch, star anise and fairy lights in background
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Kokosky

  • Klasické
  • Sladké
  • Vegetariánské
  • dessert

V Rakousku se kokosky nazývají Kokosbusserl. Toto nadýchané cukroví je malým hříchem, který stojí za to – a to nejen o Vánocích.

Příprava

  • Doba přípravy: 25 min
  • 120 kokosek
Krok 1

Z bílků ušlehejte velmi tuhý sníh. Poté postupně vmíchejte moučkový cukr, aby vznikl hustý krém.

Krok 2

Do směsi přidejte kokos a citronovou šťávu a dobře promíchejte.

Krok 3

Pomocí lžičky vytvořte malé hromádky na plech vyložený pečicím papírem a pečte při 180 °C asi 15 minut dozlatova.

Přísady

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