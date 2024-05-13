Linzer eyes with apricot jam and powdered sugar on glass plate, beside sieve, candle and fir branch.
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Linecká kolečka

  • Klasické
  • Vegetariánské
  • Sladké
  • dessert

Linecká kolečka patří pravděpodobně k nejznámějším a nejtradičnějším druhům vánočního cukroví v Rakousku.

Příprava

  • Doba přípravy: 40 min
  • 25 ks
Krok 1

Studené máslo nakrájíme na malé kousky a rozdrobíme do mouky.

Krok 2

Přidáme cukr, vejce, vanilkový cukr a nastrouhanou citronovou kůru a vypracujeme hladké těsto. Těsto necháme v chladu odpočívat alespoň půl hodiny.

Krok 3

Poté z těsta vyválejte plát silný asi 3 mm. Z něj vykrajujte zubatým vykrajovátkem jednotlivá kolečka. Do poloviny z nich malým vykrajovátkem vykrojte vždy uprostřed ještě jedno menší kolečko.

Krok 4

Kolečka poklademe na plech vyložené pečicím papírem a pečeme v předehřáté troubě na 200 °C asi 10 minut.

Krok 5

Po vychladnutí potřeme spodní díl (celá kolečka) marmeládou a přiklopíme vrchním dílem s vykrojením kolečkem uprostřed. Na závěr linecká kolečka pocukrujeme.

Tip: Linecká kolečka potřebují nechat uležet minimálně po dobu 14 dnů, než změknou. Uchovávejte je v uzavřené kovové dóze.

Přísady

Suroviny na linecké kolečka

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