Linecká kolečka
- Klasické
- Vegetariánské
- Sladké
- dessert
Linecká kolečka patří pravděpodobně k nejznámějším a nejtradičnějším druhům vánočního cukroví v Rakousku.
Příprava
- Doba přípravy: 40 min
- 25 ks
Studené máslo nakrájíme na malé kousky a rozdrobíme do mouky.
Přidáme cukr, vejce, vanilkový cukr a nastrouhanou citronovou kůru a vypracujeme hladké těsto. Těsto necháme v chladu odpočívat alespoň půl hodiny.
Poté z těsta vyválejte plát silný asi 3 mm. Z něj vykrajujte zubatým vykrajovátkem jednotlivá kolečka. Do poloviny z nich malým vykrajovátkem vykrojte vždy uprostřed ještě jedno menší kolečko.
Kolečka poklademe na plech vyložené pečicím papírem a pečeme v předehřáté troubě na 200 °C asi 10 minut.
Po vychladnutí potřeme spodní díl (celá kolečka) marmeládou a přiklopíme vrchním dílem s vykrojením kolečkem uprostřed. Na závěr linecká kolečka pocukrujeme.
Tip: Linecká kolečka potřebují nechat uležet minimálně po dobu 14 dnů, než změknou. Uchovávejte je v uzavřené kovové dóze.