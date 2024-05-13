Gugelhupf with almond flakes on white plate, slice cut out, wooden table, floral napkin.
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Mandlová bábovka

  • Klasické
  • Vegetariánské
  • Sladké
  • dessert
Recept od: Renate Wagner

V dobách monarchie byla spotřeba „královny všech ořechů“, jak se tehdy mandlím říkalo, obrovská. Vídeňští cukráři spomocí mandlí vylepšovali chuť pokrmů.

Příprava

  • Doba přípravy: 50 min
  • 10 Porcí
Krok 1

Formu na bábovku vymažeme máslem a horkovzdušnou troubu předehřejeme na 180 °C.

Krok 2

Žloutky vyšleháme s moučkovým cukrem do pěny. Přidáme trochu ořechového likéru nebo rumu a vanilkový cukr

Krok 3

Toast jemně rozdrobíme a smícháme s moukou a nastrouhanými mandlemi. Vmícháme do žloutkové směsi a dobře promícháme.

Krok 4

Bílky ušleháme s krystalovým cukrem do tuha. Vyšlehané bílky vmícháme do směsi. Nalijeme do připravené formy a vše pečeme 45-50 minut.

Krok 5

Bábovku necháme mírně vychladnout a poté jej vyklopíme. Jemně zahřejeme meruňkový džem a potřeme jím koláč.

Krok 6

Na nepřilnavé pánvi bez tuku na mírném ohni opražíme vločky mandlí do světle hnědé barvy. Posypeme jimi bábovku a nechame džem zaschnout.

Přísady

Suroviny na bábovku

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