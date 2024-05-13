Mandlová bábovka
- Klasické
- Vegetariánské
- Sladké
- dessert
V dobách monarchie byla spotřeba „královny všech ořechů“, jak se tehdy mandlím říkalo, obrovská. Vídeňští cukráři spomocí mandlí vylepšovali chuť pokrmů.
Příprava
- Doba přípravy: 50 min
- 10 Porcí
Formu na bábovku vymažeme máslem a horkovzdušnou troubu předehřejeme na 180 °C.
Žloutky vyšleháme s moučkovým cukrem do pěny. Přidáme trochu ořechového likéru nebo rumu a vanilkový cukr
Toast jemně rozdrobíme a smícháme s moukou a nastrouhanými mandlemi. Vmícháme do žloutkové směsi a dobře promícháme.
Bílky ušleháme s krystalovým cukrem do tuha. Vyšlehané bílky vmícháme do směsi. Nalijeme do připravené formy a vše pečeme 45-50 minut.
Bábovku necháme mírně vychladnout a poté jej vyklopíme. Jemně zahřejeme meruňkový džem a potřeme jím koláč.
Na nepřilnavé pánvi bez tuku na mírném ohni opražíme vločky mandlí do světle hnědé barvy. Posypeme jimi bábovku a nechame džem zaschnout.