Meruňkové palačinky
- Klasické
- Sladké
- Vegetariánské
- dessert
Palačinky - známé také jako omelety, crêpes nebo lívance - plněné meruňkovou marmeládou. Lahůdka, která se rozplývá v ústech!
Příprava
- Doba přípravy: 30 min
- 4 Porcí
Mléko ušleháme s moukou, cukrem a solí a postupně vmícháme vejce. Pokud se vytvoří hrudky, přelijeme těsto přes síto. Těsto necháme přibližně 15 minut odpočívat.
Předehřejeme troubu na 50 °C. Rozehřejeme pánev s nepřilnavým povrchem (Ø 24 cm) a potřeme ji tence olejem. Nalijeme tolik těsta, aby tence pokrylo dno pánve. Podržíme pánev v mírném úhlu a pak ji otočíme tak, aby se těsto rovnoměrně rozprostřelo. Když je vrchní část suchá a spodní část získala barvu, palačinky otočíme.
Ze zbylého těsta upečeme další palačinky, hotové palačinky naskládáme na sebe a udržujeme v předehřáté troubě.
Džem zahřejeme a v případě potřeby zjemněme trochou rumu. Palačinky potřeme marmeládou, srolujeme, naaranžujeme na nahřáté talíře a podáváme posypané moučkovým cukrem. Dle chuti je můžeme ozdobít šlehačkou a mátou.