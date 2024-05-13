Pancakes with powdered sugar on blue-and-white plates, jam jar and powdered sugar sifter beside them.
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Meruňkové palačinky

  • Klasické
  • Sladké
  • Vegetariánské
  • dessert

Palačinky - známé také jako omelety, crêpes nebo lívance - plněné meruňkovou marmeládou. Lahůdka, která se rozplývá v ústech!

Příprava

  • Doba přípravy: 30 min
  • 4 Porcí
Krok 1

Mléko ušleháme s moukou, cukrem a solí a postupně vmícháme vejce. Pokud se vytvoří hrudky, přelijeme těsto přes síto. Těsto necháme přibližně 15 minut odpočívat.

Krok 2

Předehřejeme troubu na 50 °C. Rozehřejeme pánev s nepřilnavým povrchem (Ø 24 cm) a potřeme ji tence olejem. Nalijeme tolik těsta, aby tence pokrylo dno pánve. Podržíme pánev v mírném úhlu a pak ji otočíme tak, aby se těsto rovnoměrně rozprostřelo. Když je vrchní část suchá a spodní část získala barvu, palačinky otočíme.

Krok 3

Ze zbylého těsta upečeme další palačinky, hotové palačinky naskládáme na sebe a udržujeme v předehřáté troubě.

Krok 4

Džem zahřejeme a v případě potřeby zjemněme trochou rumu. Palačinky potřeme marmeládou, srolujeme, naaranžujeme na nahřáté talíře a podáváme posypané moučkovým cukrem. Dle chuti je můžeme ozdobít šlehačkou a mátou.

Přísady

Suroviny na palačinky

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