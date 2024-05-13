Mramorová bábovka
- Klasické
- Sladké
- Vegetariánské
- dessert
Gugelhupf je klasika rakouské kuchyně. Podle tohoto receptu je příprava mramorové babovky rychlá a snadná.
Příprava
- Doba přípravy: 55 min
- 10 Porcí
Troubu si předehřejeme na horkovzduch, na cca. 170 °C. Formu na bábovku si vytřeme máslem.
Máslo smícháme se žloutky a vytvoříme pěnu. Přidáme moučkový cukr a mícháme, dokud nevytvoříme krém. Přidáme vanilkový cukr a trochu citronové kůry.
Z bílků a krystalovým cukrem vyšleháme tuhý sníh. Mouku smícháme s práškem do pečiva a polovinu z ní zamícháme do žloutkové směsi, do které ještě přilejeme mléko. Poté střídavě přidáváme sníh a mouku.
Trochu méně než polovinu směsi nalijeme do formy na bábovku. Zbytek obarvíme tmavě kakaovým práškem, podle chuti ochutíme rumem a nalijeme navrch.
Rukojetí vařečky vlnkovitě projedeme oběma vrstvami.
Pečeme 50 – 55 minut. Necháme vychladnout a vyklopíme. Po vychladnutí posypeme moučkovým cukrem.
Přísady
Vědeli jste, že ...?
Mramorová bábovka nesmí chybět v žádné rakouské kavárně. Spolu s jablečným štrúdlem a Sachrovým dortem patří k dezertům, na kterých si nejlépe pochutnáte s vídeňskou melange nebo s jinými druhy káv.
Příběh o bábovce
Velkoryse posypaný jemným moučkovým cukrem, k tomu možná porce šlehačky a šálek voňavé melange – to je rakouská cukrářská kultura v té nejlepší podobě!
Doložené je veselé pečení bábovky až od středověku, kdy byly nalezeny typické formy na bábovku. Odtud začala strmá kariéra nadýchané piškotové nebo jemné brioškové bábovky. To, že se dá tak snadno vyklopit, je zásluhou šikmých drážek formy – a hlavně díky otvoru uprostřed. Díky tomu proudí teplo i zevnitř a bábovka se peče rovnoměrně ze všech stran. Pomáhá tomu i kulatý tvar formy, který symbolizuje slunce. Slunce bylo podle staré víry symbolem štěstí – a když jde o bábovku, tak i štěstí k zakousnutí.