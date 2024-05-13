Ořechovo čokoládová bábovka
- Klasické
- Sladké
- Vegetariánské
- dessert
Ořechovo-čokoládová bábovka neboli "Gugelhupf" je v rakouské kuchyni klasikou. Podle tohoto receptu je příprava ořechové a čokoládové bábovky snadná a rychlá.
Příprava
- Doba přípravy: 55 min
- 10 Porcí
Na těsto
Žloutky vyšleháme s moučkovým cukrem do pěny, přidáme máslo o pokojové teplotě a mícháme dál do pěny.
Předehřejeme troubu na přibližně 180 °C a vymažeme dortovou formu rozpuštěným máslem.
Vyšleháme bílky se špetkou soli a krystalovým cukrem do tuha. Čokoládu rozpustíme v bain-marie neboli vodních lázní.
Smícháme mouku s práškem do pečiva a přidáme ji do žloutkové směsi spolu s nastrouhanými ořechy, kakaovým práškem a rozpuštěnou čokoládou. Na konec opatrně vmícháme sníh.
Směs nalijeme do formy a pečeme přibližně 50-55 minut. Necháme vychladnout a vyklopíme na talír nebo prkýnko. Posypeme moučkovým cukrem nebo polijeme polevou.
Na polevu
Na polevu nalámeme čokoládu na hrubší kousky a smícháme ji s máslem a kokosovým olejem nad horkou párou, dokud se vše nerozpustí. Za stálého míchání necháme vychladnout. Teplou bábovku potřeme rybízovým džemem a přelijeme polevou. Dle chuti můžeme dort posypat krokantem nebo nasekanými ořechy.
Přísady
Vědeli jste, že ...?
Úspěch má mnoho otců, včetně bábovky neboli Gugelhupfa. Rakušané jsou přesvědčeni, že „jejich“ Gugelhupf pochází ze spojení středohornoněmeckého slova pro hnědou mnišskou kápi a kvasnice (gugele-hopf). To zní logicky. Stejně tak ale působí i francouzský výklad, který alsaský „Kouglhof“ odvozuje od dezertu, který si podle legendy nesli Tři mudrci s sebou v turbanu jako potravu na svém dlouhém pochodu.