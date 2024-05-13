Panonská rybí polévka
- Rybí
- soup
Podle tohoto receptu chutná panonská rybí polévka jako originál od Neziderského jezera v Burgenlandu.
Příprava
- Doba přípravy: 30 min
- 6 Porcí
Nejprve rybí filety opatrně zbavíme kostí a nakrájíme je na kousky. Papriky a - pro pikantnější rybí polévku - feferonky zbavíme pecek a nakrájíme je na proužky, cibuli nadrobno a špek na malé kostičky.
V hrnci rozehřejeme přepuštěné máslo nebo olej a krátce na něm osmahneme cibuli a špek. Přidáme papriku a proužky feferonek, prolisujeme česnek a necháme vše dusit na mírném ohni přibližně 15-20 minut. Několikrát promícháme a přidáme vždy 1 - 2 lžíce rybího vývaru nebo zeleninové polévky.
Tip: Pannonická rybí polévka získá zcela jinou chuť, když místo papriky nakrájíte kořenovou zeleninu na velmi tenké proužky a polévku s nimi připravíte. Jako doplňkovou vůni výborně sedí namožený burgenlandský šafrán.
Nyní směs posypeme mletou paprikou, vmícháme rajčatový protlak a vložíme nakrájené rybí filety. Vše jemně promícháme a zalijeme zbytkem horkého rybího vývaru a kousky ryby vaříme jen několik minut, dokud nejsou těsně pod bodem varu.
Vyndáme kousky ryby a naservírujeme je na předehřáté talíře či šálky. Rybí polévku ochutíme solí a pepřem. Pokud máme k dispozici kapří mlíčí, tak ho nyní vmícháme a krátce povaříme. Následně znovu dochutíme a hotovou polévku nalijeme na kousky ryb. Každou polévku ozdobíme malým kopečkem zakysané smetany nebo smetany a ihned podáváme.