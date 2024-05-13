Fish goulash with paprika in blue and white bowl, sour cream, glass of water with lemon on wooden table.
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Panonská rybí polévka

  • Rybí
  • soup
Recept od: Renate Wagner

Podle tohoto receptu chutná panonská rybí polévka jako originál od Neziderského jezera v Burgenlandu.

Příprava

  • Doba přípravy: 30 min
  • 6 Porcí
Krok 1

Nejprve rybí filety opatrně zbavíme kostí a nakrájíme je na kousky. Papriky a - pro pikantnější rybí polévku - feferonky zbavíme pecek a nakrájíme je na proužky, cibuli nadrobno a špek na malé kostičky.

Krok 2

V hrnci rozehřejeme přepuštěné máslo nebo olej a krátce na něm osmahneme cibuli a špek. Přidáme papriku a proužky feferonek, prolisujeme česnek a necháme vše dusit na mírném ohni přibližně 15-20 minut. Několikrát promícháme a přidáme vždy 1 - 2 lžíce rybího vývaru nebo zeleninové polévky.

Tip: Pannonická rybí polévka získá zcela jinou chuť, když místo papriky nakrájíte kořenovou zeleninu na velmi tenké proužky a polévku s nimi připravíte. Jako doplňkovou vůni výborně sedí namožený burgenlandský šafrán.

Krok 3

Nyní směs posypeme mletou paprikou, vmícháme rajčatový protlak a vložíme nakrájené rybí filety. Vše jemně promícháme a zalijeme zbytkem horkého rybího vývaru a kousky ryby vaříme jen několik minut, dokud nejsou těsně pod bodem varu.

Krok 4

Vyndáme kousky ryby a naservírujeme je na předehřáté talíře či šálky. Rybí polévku ochutíme solí a pepřem. Pokud máme k dispozici kapří mlíčí, tak ho nyní vmícháme a krátce povaříme. Následně znovu dochutíme a hotovou polévku nalijeme na kousky ryb. Každou polévku ozdobíme malým kopečkem zakysané smetany nebo smetany a ihned podáváme.

Přísady

Suroviny na polévku

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