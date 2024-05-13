Bread slices with Liptauer spread and chives on plate, with labeled card beside.
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Pomazánka Liptauer

  • Klasické
  • Vegetariánské

Připravte si Liptauer, pomazánku z rakouských vinných šenků. Tvaroh, paprika, hořčice a nakládaná okurka jí dodávají výraznou chuť. Podávejte s chlebem.

Příprava

  • Doba přípravy: 15 min
  • 4 Porcí
Krok 1

Tvaroh utřete s majonézou dohladka. Nakládanou okurku, cibuli, kapary, česnek a petrželku nasekejte najemno a vmíchejte do tvarohového základu. Přidejte hořčici a sladkou mletou papriku, osolte a opepřete podle chuti.

Pomazánku nechte několik hodin odležet v lednici, aby se chutě propojily. Podávejte ideálně s chlebem. Pokud máte rádi ostřejší chuť, nahraďte část sladké papriky tou pálivou.

Krok 2

K pomazánce Liptauer se hodí svěží bílé nebo mladé červené víno. Vyzkoušejte například Zierfandler a Rotgipfler, bílé odrůdy typické pro rakouskou vinařskou oblast Thermenregion jižně od Vídně, které se jinde pěstují jen zřídka. K tradičním odrůdám regionu patří také Modrý Portugal (Blauer Portugieser), historicky známý jako „Vöslauer“, Neuburské (Neuburger), Svatovavřinecké a Rulandské bílé.

Přísady

Suroviny na pomazánku

Věděli jste, že ... ?

Název pomazánky Liptauer odkazuje na slovenský region Liptov. Tradičně se připravuje z brynzy. V rakouských vinných šencích se setkáte také s tvarohovou variantou, ze které vychází i tento recept.

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