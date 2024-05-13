Pomazánka Liptauer
- Klasické
- Vegetariánské
Připravte si Liptauer, pomazánku z rakouských vinných šenků. Tvaroh, paprika, hořčice a nakládaná okurka jí dodávají výraznou chuť. Podávejte s chlebem.
Příprava
- Doba přípravy: 15 min
- 4 Porcí
Tvaroh utřete s majonézou dohladka. Nakládanou okurku, cibuli, kapary, česnek a petrželku nasekejte najemno a vmíchejte do tvarohového základu. Přidejte hořčici a sladkou mletou papriku, osolte a opepřete podle chuti.
Pomazánku nechte několik hodin odležet v lednici, aby se chutě propojily. Podávejte ideálně s chlebem. Pokud máte rádi ostřejší chuť, nahraďte část sladké papriky tou pálivou.
K pomazánce Liptauer se hodí svěží bílé nebo mladé červené víno. Vyzkoušejte například Zierfandler a Rotgipfler, bílé odrůdy typické pro rakouskou vinařskou oblast Thermenregion jižně od Vídně, které se jinde pěstují jen zřídka. K tradičním odrůdám regionu patří také Modrý Portugal (Blauer Portugieser), historicky známý jako „Vöslauer“, Neuburské (Neuburger), Svatovavřinecké a Rulandské bílé.
Přísady
Věděli jste, že ... ?
Název pomazánky Liptauer odkazuje na slovenský region Liptov. Tradičně se připravuje z brynzy. V rakouských vinných šencích se setkáte také s tvarohovou variantou, ze které vychází i tento recept.