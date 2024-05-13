Perníčky
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Perník, dříve známý jako medový koláč je dnes neodmyslitelnou součástí vánočního pečení nejen v Rakousku.
Příprava
- Doba přípravy: 60 min
- 4 plech
Žitnou mouku smícháme s práškem do pečiva a zalijeme máslem.
Přidáme moučkový cukr, koření, jemně nastrouhanou citronovou kůru, med a vejce.
Vypracujeme hladké těsto a necháme ho hodinu odpočinout. Poté ho vyválíme a vykrajujeme.
Před pečením potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme ořechy.
Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C asi 8–10 minut.
Podle chuti můžeme perníčky ozdobit cukrovou polevou nebo kandovaným ovocem.
Tip: Při uchovávání přidejte do dózy pár plátků jablka: perníčky zůstanou vláčné a získají jemné aroma.