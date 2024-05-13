Preclíková polévka
- Klasické
Preclíková polévka je typickým receptem z tyrolského regionu Wildschönau. Ve skutečnosti se nejedná o polévku, i když tak bývá označována.
Příprava
- Doba přípravy: 45 min
- 4 Porcí
Krok 1
Preclíky nakrájíme na 1 cm široké kousky, zalijeme je horkou polévkou, přikryjeme a necháme nasáknout.
Krok 2
Přebytečnou polévku opatrně slijeme.
Krok 3
Preclíky a sýr položíme střídavě ve vrstvách do zapékací misky.
Krok 4
Na másle osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli dozlatova a přidáme navrh do zapékací misky.
Krok 5
Zapečeme v troubě a podáváme posypané pažitkou.
Tip: Podávejte s mlékem nebo podmáslím.
Přísady
Suroviny na preclíkovou polévku