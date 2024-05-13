originální Sachrův dort
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Sachertorte – Sachrův dort

  • Klasické
  • Sladké
  • Vegetariánské
  • dessert
Recept od: Renate Wagner

S tímto receptem připravíte Sachrův dort jako v Vídni. Tajemství? Polevu nalijte na dort jedním rychlým tahem při správné teplotě.

Příprava

  • Doba přípravy: 60 min
  • 12 kusů
Krok 1

Čokoládu necháme pomalu rozpustit (nejlépe na vodní lázni).

Krok 2

Mezitím utřeme máslo s moučkovým a vanilkovým cukrem do pěny. Postupně vmícháme žloutky. Troubu předehřejme na 180 °C. Dortovou formu vymažme máslem a vysypeme moukou. Vaječné bílky zlehka osolíme a promícháme. Přidáme cukr krystal a ušleháme tuhý sníh. Rozpuštěnou čokoládu vmícháme do žloutkové hmoty. Pak do ní postupně přidáváme střídavě sníh z bílků a mouku. Těsto vlijeme do formy a pečeme asi 1 hodinu.

Krok 3

Dort vyndáme z trouby a necháme zchladnout. (Aby měl dort rovný hladký povrch, můžeme ho po upečení vyklopit na pracovní plochu dnem vzhůru a asi po 25 minutách ho zase obrátit.)

Krok 4

Je-li meruňková marmeláda příliš hustá, můžeme ji krátce ohřát, rozmíchat dohladka a případně ovonět trochou rumu. Dort uprostřed podélně rozkrojíme. Spodní polovinu korpusu potřeme marmeládou, přiložíme horní polovinu a celý povrch dortu včetně boků potřeme meruňkovou marmeládou.

Krok 5

Na polevu nalámeme čokoládu na malé kousky. Při vysoké teplotě necháme několik minut vařit vodu s cukrem. Odstavíme z ohně, vlijeme do misky a necháme zchladit na tělesnou teplotu (zhruba 37 °C). Příliš horká poleva by byla matná, příliš studená zase moc hustá. Přidáme čokoládu a necháme ji v cukrovém rozvaru rozpustit. Polevu rychle, to znamená jedním pohybem, nalijeme na dort a ihned rozetřeme stěrkou nebo hodně širokým nožem po celém povrchu i z boků a důkladně uhladíme. Dort necháme zaschnout při pokojové teplotě. Před podáváním ozdobíme ušlehanou šlehačkou. A pokud je to možné, neskladujeme Sachrův dort v lednici, aby se zbytečně „nepotil“.

Tip: Sacher dort by se pokud možno neměla skladovat v lednici, protože pak začne „rosit“.

Přísady

Suroviny na těsto
Suroviny na polevu

Věděli jste, že ...?

Vídeňané čokoládový dort nevynalezli. Že Sachertorte – Sachrův dort zastínil jakýkoli gâteau au chocolat, pokud jde o status celebrity, souvisí s Eduardem Sacherem. Šéfkuchař z rodu Metternichů byl geniální v oblasti PR a dokázal jednoduchý čokoládový dort dostat pod nejslavnejší rakouský jídla.

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