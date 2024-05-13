Golden-brown yeast rolls shaped like piglets on a plate, decorated with golden clover and green sprinkles
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Silvestrovská prasátka pro štěstí

  • Sladké
  • Klasické
  • Vegetariánské

Začněte nový rok sladkým překvapením! Pečená prasátka pro štěstí přinášejí nejen štěstí, ale jsou také ozdobou každého silvestrovského večírku.

Příprava

  • Doba přípravy: 85 min
  • 25 prasátek
Krok 1

Všechny ingredience zpracujeme do hladkého těsta, vytvarujeme kouli, zabalíme ji do potravinové fólie a necháme 30 minut odpočívat v lednici.

Krok 2

Těsto na pomoučeném povrchu vyválíme na tloušťku asi 5 mm. Vykrojíme většími vykrajovátky nebo sklenicí kolečka na obličejíčky. Pro každé prasátko ještě vykrojíme 2 menší kolečka (na rypáček a uši). Takto postupujeme, dokud nespotřebujeme celé těsto.

Krok 3

Rozbijeme jedno vejce a rozmícháme si ho na potření.

Krok 4

Prasátka položíme na plech vyložený pečicím papírem a potřeme je vajíčkem.

Krok 5

Předehřejeme horkovzdušnou troubu na 160 °C.

Krok 6

Do menšího kolečka uděláme brčkem dvě dírky (rypáček) a položíme je na obličej. Druhé malé kolečko rozpůlíme a vytvarujeme z něj dvě ouška. Prasátko ještě jednou potřeme vejcem. Postup opakujeme, dokud nejsou všechna prasátka hotová.

Krok 7

Nyní pečeme přibližně 20 minut dozlatova.

Krok 8

Prasátka vyjmeme z trouby, brčkem jim nad rypáčkem uděláme dvě dírky na oči a naplníme je rozinkami. Pokud je připravujeme den předem, uchováme je v hermeticky uzavřené nádobě, aby zůstala měkká. Nejlépe chutnají čerstvá.

Přísady

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