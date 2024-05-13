Silvestrovská prasátka pro štěstí
- Sladké
- Klasické
- Vegetariánské
Začněte nový rok sladkým překvapením! Pečená prasátka pro štěstí přinášejí nejen štěstí, ale jsou také ozdobou každého silvestrovského večírku.
Příprava
- Doba přípravy: 85 min
- 25 prasátek
Všechny ingredience zpracujeme do hladkého těsta, vytvarujeme kouli, zabalíme ji do potravinové fólie a necháme 30 minut odpočívat v lednici.
Těsto na pomoučeném povrchu vyválíme na tloušťku asi 5 mm. Vykrojíme většími vykrajovátky nebo sklenicí kolečka na obličejíčky. Pro každé prasátko ještě vykrojíme 2 menší kolečka (na rypáček a uši). Takto postupujeme, dokud nespotřebujeme celé těsto.
Rozbijeme jedno vejce a rozmícháme si ho na potření.
Prasátka položíme na plech vyložený pečicím papírem a potřeme je vajíčkem.
Předehřejeme horkovzdušnou troubu na 160 °C.
Do menšího kolečka uděláme brčkem dvě dírky (rypáček) a položíme je na obličej. Druhé malé kolečko rozpůlíme a vytvarujeme z něj dvě ouška. Prasátko ještě jednou potřeme vejcem. Postup opakujeme, dokud nejsou všechna prasátka hotová.
Nyní pečeme přibližně 20 minut dozlatova.
Prasátka vyjmeme z trouby, brčkem jim nad rypáčkem uděláme dvě dírky na oči a naplníme je rozinkami. Pokud je připravujeme den předem, uchováme je v hermeticky uzavřené nádobě, aby zůstala měkká. Nejlépe chutnají čerstvá.