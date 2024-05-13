Starovídeňská kynutá bábovka - Germgugelhupf
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Bábovka neboli Gugelhupf je klasikou rakouské kuchyně. Podle tohoto receptu připravíte starovídeňskou kynutou bábovku snadno a rychle.
Příprava
- Doba přípravy: 45 min
- 10 Porcí
Polovinu mléka mírně zahřejeme. Rozdrobíme do něj droždí a smícháme s trochou cukru. Posypeme moukou a necháme na teplém místě vzejít, dokud výrazně nezvětší svůj objem.
Máslo vyšleháme do pěny. Přidáme žloutky, polovinu cukru a vanilkový cukr a šleháme do pěny. Z mouky, zbylého vlažného mléka, směsi droždí a nastrouhané citronové kůry vypracujeme hladké těsto.
Bílky vyšleháme se špetkou soli a zbylým cukrem do tuha. Zapracujeme je do těsta spolu s okapanými rozinkami.
Formu na bábovku vymažeme rozpuštěným máslem a posypeme ji mandlovými vločkami. Těsto poté nalijeme do formy, formu přikryjeme.
Necháme na teplém místě vykynout 30-45 minut.
Pečeme v předehřáté horkovzdušné troubě při teplotě přibližně 180 °C po dobu 35-40 minut. Jěště horkou vyklopíme z formy, po vychladnutí posypeme moučkovým cukrem.
Přísady
Věděli jste, že ...?
Rakouská kuchyně je sice proslulá svou bíbovkou, tu však znali už staří Římané. Ti pekli kynutý koláč, jehož kulatý tvar symbolizoval slunce. Od té doby patří tato varianta ke klasickým sladkým moučníkům.