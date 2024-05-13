Štýrské pečené kuře - Steirisches Backhendl
- Masové
- Klasické
- Hlavní jídla
Ochutnejte klasiku štýrské kuchyně: smažené kuře podle receptu Johanna Lafera.
Příprava
- Doba přípravy: 30 min
- 2 Porcí
Omyjte kuře, osušte a rozdělte na 4, případně na 8 dílů a dle chuti múžeme odstranit kůži.
Předehřejeme troubu na 220 °C.
Rozšleháme vejce a jemně osolíme. Porce kuřete s kůží i vnitřnosti dostatečně osolíme i opepříme. Následně maso obalíme v mouce, vejci a strouhance.
Obalené kuřecí kousky položíme na plech, pokapáme olejem a pečeme v horké troubě přibližně 30 minut, přičemž je jednou otočtíme.
Tip: Pečené kuře se peče v troubě, ne smaží v tuku, což ho dělá šťavnatým, křupavým a zdravějším.
Osmažené kuře osušíme na kuchyňském papíře a podáváme ozdobené plátky citronu.
Tip: Hodí se k němu bramborový nebo polní salát s štýrským dýňovým olejem.