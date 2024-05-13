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Svařené víno

  • Nápoje

Svařené víno patří v Rakousku k nejoblíbenějším zimním nápojům. Vůně červeného vína ochuceného hřebíčkem a skořicí navodí tu pravou zimní náladu.

Příprava

  • Doba přípravy: 30 min
  • 8 Porcí
Krok 1

Červené víno ohřejeme s vodou a cukrem.

Krok 2

Přidáme hřebíček, skořici a pomeranče.

Krok 3

Vše necháme dále těšně pod bodem varu dalších 15-20 minut ohřívat.

Pozor: Víno by se nemělo vařit! Potom ochutnáme a v případě potřeby osladíme.

Krok 4

Vyjmeme hřebíček a skořicové tyčinky a nalijeme horké víno do šálků.

Tip: Svařené víno lze ozdobit plátkem pomeranče, nejlépe chutná horký.

Přísady

Suroviny na svařené víno a punč

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