Svařené víno
- Nápoje
Svařené víno patří v Rakousku k nejoblíbenějším zimním nápojům. Vůně červeného vína ochuceného hřebíčkem a skořicí navodí tu pravou zimní náladu.
Příprava
- Doba přípravy: 30 min
- 8 Porcí
Krok 1
Červené víno ohřejeme s vodou a cukrem.
Krok 2
Přidáme hřebíček, skořici a pomeranče.
Krok 3
Vše necháme dále těšně pod bodem varu dalších 15-20 minut ohřívat.
Pozor: Víno by se nemělo vařit! Potom ochutnáme a v případě potřeby osladíme.
Krok 4
Vyjmeme hřebíček a skořicové tyčinky a nalijeme horké víno do šálků.
Tip: Svařené víno lze ozdobit plátkem pomeranče, nejlépe chutná horký.
Přísady
Suroviny na svařené víno a punč