Three apple dumplings with breadcrumbs and icing sugar on grey plate, halved apples and sugar sifter beside.
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Tvarohové knedlíky s jablečným pyré

  • Sladké
  • Vegetariánské
  • dessert

Existuje mnoho způsobů přípravy tvarohových knedlíků, ale tento se špaldou je velmi rychlý a snadný.

Příprava

  • Doba přípravy: 70 min
  • 12 knedlíků
Krok 1

Na tvarohové knedlíky se špaldou smícháme všechny ingredience a necháme alespoň 30 minut odležet v ledničce.

Krok 2

Jablka oloupáme, nakrájíme na malé kousky a vložíme do malého hrnce. Zalijeme vodou, přidáme citronovou šťávu a skořici a vaříme na mírném ohňi, dokud se jablka nerozpadnou. Dušená jablka můžeme také najemno rozmixovat mixérem na jemné pyré.

Krok 3

Dáme vařit hrnec s velkým množstvím vody. Vyjmeme těsto z lednice a mokrýma rukama nebo pomocí naběračky na zmrzlinu vytvarujeme knedlíky.

Krok 4

Knedlíky vložíme do vroucí vody a necháme přibližně 10-12 minut ohřívat těsně pod bodem varu– nevaříme. V závislosti na velikosti knedlíků může být doba vaření o něco kratší nebo delší.

Krok 5

Mezitím rozpustíme máslo a opečeme v něm špaldovou strouhanku dozlatova.

Krok 6

Knedlíky vyjmeme z vody, posypeme máslovými drobky a podáváme s jablečním pyré.

Přísady

Suroviny na tvarohové knedlíky
Suroviny na máslové drobky
Suroviny na jablečné pyré

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