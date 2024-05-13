Tvarohové knedlíky s jablečným pyré
- Sladké
- Vegetariánské
- dessert
Existuje mnoho způsobů přípravy tvarohových knedlíků, ale tento se špaldou je velmi rychlý a snadný.
Příprava
- Doba přípravy: 70 min
- 12 knedlíků
Na tvarohové knedlíky se špaldou smícháme všechny ingredience a necháme alespoň 30 minut odležet v ledničce.
Jablka oloupáme, nakrájíme na malé kousky a vložíme do malého hrnce. Zalijeme vodou, přidáme citronovou šťávu a skořici a vaříme na mírném ohňi, dokud se jablka nerozpadnou. Dušená jablka můžeme také najemno rozmixovat mixérem na jemné pyré.
Dáme vařit hrnec s velkým množstvím vody. Vyjmeme těsto z lednice a mokrýma rukama nebo pomocí naběračky na zmrzlinu vytvarujeme knedlíky.
Knedlíky vložíme do vroucí vody a necháme přibližně 10-12 minut ohřívat těsně pod bodem varu– nevaříme. V závislosti na velikosti knedlíků může být doba vaření o něco kratší nebo delší.
Mezitím rozpustíme máslo a opečeme v něm špaldovou strouhanku dozlatova.
Knedlíky vyjmeme z vody, posypeme máslovými drobky a podáváme s jablečním pyré.