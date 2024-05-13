Vanilla crescents with icing sugar on wooden board, jam jar, candles and holly in background.
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Vanilkové rohlíčky

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Vanilkové rohlíčky jsou jedním z nejtradičnějších druhů cukroví v Rakousku. Jejich pečení navodí tu pravou sváteční atmosféru, když se kuchyní začne linout vůně vanilky.

Příprava

  • Doba přípravy: 60 min
  • 2 plechy
Krok 1

Z prosáté mouky, moučkového cukru a másla uhněteme hladké těsto. Rychle do něj zapracujeme ořechy, vytvarujeme váleček a necháme ho asi 30 minut odpočinout na chladném místě.

Krok 2

Z těsta vytvarujeme kuličky a vyválíme z nich malé válečky se zúženými konci. Z malých válečků vytvoříme rohlíčky.

Krok 3

Položíme rohlíčky na plech a pečeme v předehřáté troubě při střední teplotě (přibližně 200 °C) asi 10 minut.

Krok 4

Ještě teplé rohlíčky sundáme z plechu a obalíme v cukru.

Náš tip: Recept je ideální i pro děti. Vanilkové rohlíčky nejen rády mlsají, ale mohou si užít i jejich přípravu – pečení je krásným adventním zážitkem pro celou rodinu.

Přísady

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