Vanilkové rohlíčky
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Vanilkové rohlíčky jsou jedním z nejtradičnějších druhů cukroví v Rakousku. Jejich pečení navodí tu pravou sváteční atmosféru, když se kuchyní začne linout vůně vanilky.
Příprava
- Doba přípravy: 60 min
- 2 plechy
Z prosáté mouky, moučkového cukru a másla uhněteme hladké těsto. Rychle do něj zapracujeme ořechy, vytvarujeme váleček a necháme ho asi 30 minut odpočinout na chladném místě.
Z těsta vytvarujeme kuličky a vyválíme z nich malé válečky se zúženými konci. Z malých válečků vytvoříme rohlíčky.
Položíme rohlíčky na plech a pečeme v předehřáté troubě při střední teplotě (přibližně 200 °C) asi 10 minut.
Ještě teplé rohlíčky sundáme z plechu a obalíme v cukru.
Náš tip: Recept je ideální i pro děti. Vanilkové rohlíčky nejen rády mlsají, ale mohou si užít i jejich přípravu – pečení je krásným adventním zážitkem pro celou rodinu.