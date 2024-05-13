Laid table with Easter pastries, coloured egg, jam, butter, cress and cutlery on white tablecloth.
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Velikonoční věnec

  • Klasické
  • Sladké
  • Vegetariánské
  • dessert

Stačí jen pár ingrediencí a několik jednoduchých kroků a můžete si vykouzlit vlastní velikonoční věnec.

Příprava

  • Doba přípravy: 45 min
  • 6 kusů
Krok 1

Smícháme med a droždí s mlékem, dokud se droždí zcela nerozpustí. Necháme kvásek odpočívat, dokud se nevytvoří malé bublinky.

Krok 2

Mezitím ve velké míse smícháme mouku se špetkou soli. Přidáme směs droždí, máslo a vejce a vše uhněteme do hladkého těsta pomocí hnětače. Můžeme také poprášit pracovní plochu trochou mouky a těsto zpracovat ručně. Hotové těsto poté vložíme do mísy vysypané trochou mouky, přikryjeme utěrkou a necháme 1 hodinu kynout při pokojové teplotě.

Krok 3

Po uplynutí vykynutí těsta předehřejeme troubu na 180 °C.

Krok 4

Pracovní plochu poprašíme moukou. Těsto rozdělíme na šest dílů. Z kousků těsta vytvarujeme přibližně 25 cm dlouhé válečky. Válečky dvakrát podélně nařízneme ostrým nožem. Tři prameny těsta spleteme do copu a konce uzavřeme tak, aby vznikl kruh.

Krok 5

Před pečením věnečky potřeme trochou mléka.

Krok 6

Pečeme při stejné teplotě přibližně 25-30 minut dozlatova.

Krok 7

Po upečení necháme vychladnout. Před podáváním vložíme do středu velikonoční vajíčko. Věnec si vychutnáme s máslem a džemem.

Přísady

Suroviny na velikonoční věnec

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