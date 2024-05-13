Velikonoční věnec
- Klasické
- Sladké
- Vegetariánské
- dessert
Stačí jen pár ingrediencí a několik jednoduchých kroků a můžete si vykouzlit vlastní velikonoční věnec.
Příprava
- Doba přípravy: 45 min
- 6 kusů
Smícháme med a droždí s mlékem, dokud se droždí zcela nerozpustí. Necháme kvásek odpočívat, dokud se nevytvoří malé bublinky.
Mezitím ve velké míse smícháme mouku se špetkou soli. Přidáme směs droždí, máslo a vejce a vše uhněteme do hladkého těsta pomocí hnětače. Můžeme také poprášit pracovní plochu trochou mouky a těsto zpracovat ručně. Hotové těsto poté vložíme do mísy vysypané trochou mouky, přikryjeme utěrkou a necháme 1 hodinu kynout při pokojové teplotě.
Po uplynutí vykynutí těsta předehřejeme troubu na 180 °C.
Pracovní plochu poprašíme moukou. Těsto rozdělíme na šest dílů. Z kousků těsta vytvarujeme přibližně 25 cm dlouhé válečky. Válečky dvakrát podélně nařízneme ostrým nožem. Tři prameny těsta spleteme do copu a konce uzavřeme tak, aby vznikl kruh.
Před pečením věnečky potřeme trochou mléka.
Pečeme při stejné teplotě přibližně 25-30 minut dozlatova.
Po upečení necháme vychladnout. Před podáváním vložíme do středu velikonoční vajíčko. Věnec si vychutnáme s máslem a džemem.