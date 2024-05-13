Cheese fondue on laid table with bread, red wine, candles and salad, hand dipping bread.
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Vorarlberské sýrové fondue

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  • Hlavní jídla

Vorarlberský sýr, lahodné přílohy a salát z čerstvého červeného zelí. S tímto receptem se vaše sváteční hostina vydaří.

Příprava

  • Doba přípravy: 30 min
  • 4 Porcí
Krok 1

Sýrové fondue

Oloupáme česnek a vytřeme s ním nádobu na fondue.

Krok 2

Sýr zbavíme okrajů a nahrubo ho nastrouháme.

Krok 3

Sýr vložíme do hrnce, zalijeme bílým vínem a za stálého míchání ho na mírném ohni pomalu zahříváme, dokud se zcela nerozpustí.

Krok 4

Vmícháme kukuřičný škrob a třešňovou pálenku a vmícháme do sýrové směsi, aby fondue získalo krémovou konzistenci.

Krok 5

Hrnec postavíme na vařič a udržujeme v teple.

Krok 6

Salát z červeného zelí

Z hlávky červeného zelí odstraníme vnější listy, rozčtvrtíme ji a vyřízneme košťál. Zelí nakrájíme na jemno nožem nebo na kruhadle.

Krok 7

Zelí vložíme do mísy, osolíme a zalijeme minerální vodou. Necháme asi hodinu odležet, poté důkladně prohněteme, vymačkáme a slijeme přebytečnou tekutinu.

Krok 8

Omyjeme jablko, zbavíme ho jádřince a nakrájíme na tenké plátky. Z granátového jablka opatrně vyjmeme semínka. Rozmarýn opláchneme a obereme lístky.

Krok 9

Všechny suroviny na zálivku společně promícháme.

Krok 10

Zelí smícháme s plátky jablek, semínky z granátového jablka a dýní a rozmarýnem. Zakápneme zálivkou a případně dosolíme.

Náš tip: Jako přílohu doporučujeme servírovat chléb, artyčoky (ve skle), kyselé okurky, nakládané kukuřičky a datle Medjool.

Přísady

Na fondue
Na zelný salát
Na zálivku

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