Vorarlberské sýrové fondue
- Klasické
- Vegetariánské
- Hlavní jídla
Vorarlberský sýr, lahodné přílohy a salát z čerstvého červeného zelí. S tímto receptem se vaše sváteční hostina vydaří.
Příprava
- Doba přípravy: 30 min
- 4 Porcí
Sýrové fondue
Oloupáme česnek a vytřeme s ním nádobu na fondue.
Sýr zbavíme okrajů a nahrubo ho nastrouháme.
Sýr vložíme do hrnce, zalijeme bílým vínem a za stálého míchání ho na mírném ohni pomalu zahříváme, dokud se zcela nerozpustí.
Vmícháme kukuřičný škrob a třešňovou pálenku a vmícháme do sýrové směsi, aby fondue získalo krémovou konzistenci.
Hrnec postavíme na vařič a udržujeme v teple.
Salát z červeného zelí
Z hlávky červeného zelí odstraníme vnější listy, rozčtvrtíme ji a vyřízneme košťál. Zelí nakrájíme na jemno nožem nebo na kruhadle.
Zelí vložíme do mísy, osolíme a zalijeme minerální vodou. Necháme asi hodinu odležet, poté důkladně prohněteme, vymačkáme a slijeme přebytečnou tekutinu.
Omyjeme jablko, zbavíme ho jádřince a nakrájíme na tenké plátky. Z granátového jablka opatrně vyjmeme semínka. Rozmarýn opláchneme a obereme lístky.
Všechny suroviny na zálivku společně promícháme.
Zelí smícháme s plátky jablek, semínky z granátového jablka a dýní a rozmarýnem. Zakápneme zálivkou a případně dosolíme.
Náš tip: Jako přílohu doporučujeme servírovat chléb, artyčoky (ve skle), kyselé okurky, nakládané kukuřičky a datle Medjool.