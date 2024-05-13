Wachauské meruňkové knedlíky
- Klasické
- Sladké
- Vegetariánské
- dessert
Tajemství wachauského meruňkového knedlíku spočívá v jeho náplni: „pravé“ meruňky. Podle tohoto receptu chutná meruňkový knedlík jako originál z Wachau.
Příprava
- Doba přípravy: 60 min
- 10 knedlíků
Měkké máslo utřeme s vanilkovým cukrem a malou špetkou soli. Vmícháme vejce, tvaroh a mouku a vypracujeme hladké těsto. Vytvarujeme z něj kouli, zabalíme ji do fólie a necháme asi 30 minut odpočívat na chladném místě.
Z meruněk odstraníme pecky (buď je vytlačíme rukojetí dřevěné lžíce, nebo je rozkrojíme) a do každé meruňky vložíme kostku cukru.
Na pomoučené pracovní ploše vytvarujeme z těsta váleček o tloušťce asi 5 cm. Nožem odkrajíme plátky a v dlani je mírně zploštíme. Navrch položíme meruňky, těsto přeložíme k sobě a dobře uzavřeme. Pomoučenýma rukama vytvarujeme knedlíky a položíme je na pomoučené prkénko.
Ve velkém hrnci přivedeme k varu dostatečné množství vody a mírně osolíme. Přidáme meruňkové knedlíky a necháme je vařit 10 - 13 minut. Občas jemně promícháme, aby se knedlíky nepřichytily.
Tip: Aby se knedlíky nerozpadly, je vhodné nejdřív uvařit zkušební knedlík. Pokud je těsto příliš měkké, přidejte mouku, pokud příliš tuhé, upravte ho máslem.
Na ozdobu rozpustíme máslo na pánvi. Přidáme strouhanku, ochutíme ji skořicí, opékáme dozlatova a ke konci posypeme cukrem. Uvařené knedlíky opatrně vyjmeme a obalíme v připravené strouhance. Posypeme moučkovým cukrem a můžeme servírovat.
Přísady
Vědeli jste, že …?
Meruňkový knedlík je ztělesněním Wachau. A příkladem otevřenosti Rakušanů vůči jiným kulturám. Vždyť tato pochoutka kombinuje původně čínské ovoce (meruňku) s rostlinou z Polynésie (cukr) a hornorakouským nápadem na přípravu (knedlíky). Své oficiální prsty v koláči má i EU - jak by to mohlo být jinak. V tomto případě se však pěstitelé meruněk z Wachau mohou přísným požadavkům jen smát. Bylo jim uděleno kontrolované označení původu Wachauer Marille g. U., certifikát platný v celé Evropě, který jejich vzácné ovoce řadí mezi nejlepší svého druhu.