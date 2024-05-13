Waldviertelské škubánky s mákem
- Klasické
- Sladké
- Vegetariánské
- dessert
- main-course
Ať už jako sladký dezert nebo hlavní chod, škubánky s mákem jsou kulinářským zážitkem pro každou příležitost.
Příprava
- Doba přípravy: 30 min
- 4 Porcí
Krok 1
Uvařené brambory jemně rozmačkáme a spolu s hrubou moukou, máslem, špetkou soli a vejcem vypracujeme těsto.
Krok 2
S těsta vytvarujeme skubánky a pomalu vaříme asi 10 minut. Uvařené je pak scedíme a servírujeme na talíř. V misce si smícháme rozpuštěné máslo s (vanilkovým) cukrem a kapkou rumu a nudle ve směsi obalíme.
Krok 3
Přimícháme dostatek strouhaného Waldviertlerova šedého máku a podáváme posypané moučkovým cukrem.
Přísady
Suroviny na škubánky s mákem