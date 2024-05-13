Hand garnishing cocktail glass with mint and lemon slice, syrup bottle and jigger beside on linen cloth.
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Zázvorovo-mátový nápoj

  • Nápoje

Recept na osvěžující nápoj, který kombinuje silnou chuťovou dvojici zázvoru a ginu.

Příprava

  • Doba přípravy: 30 min
  • 2 Porcí
Krok 1

Pro zázvorový sirup

Oloupeme zázvor a nakrájíme ho na tenké plátky. Omyjeme lístky máty.

Krok 2

Citron rozpůlíme a vymačkáme. Poté je vložíme do hrnce s vodou.

Krok 3

Přidáme plátky zázvoru, lístky máty a cukr. Dobře promícháme a přivedeme k varu. Poté teplotu snižíme a vaříme 20 minut na mírném ohni.

Krok 4

Vyjmeme lístky máty. Sirup spolu s plátky zázvoru přelijeme do čisté láhve a necháme vychladnout. Uchováváme uzavřený v ledničce.

Krok 5

Pro zázvorový mátový střik

Omyjeme citron a nakrájíme ho na tenké plátky.

Krok 6

Plátky citronu vložíme do sklenic spolu s kostkami ledu. Přidáme zázvorový sirup a gin. Na verzi bez alkoholu gin jednoduše vynecháme.

Krok 7

Doplníme perlivou vodou a ozdobíme čerstvou mátou.

Varianta: pro nealkoholickou verzi vynechte gin.

Přísady

Suroviny na zázvorový sirup
Suroviny na zázvoro-mátový střik

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