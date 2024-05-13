Zázvorovo-mátový nápoj
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Recept na osvěžující nápoj, který kombinuje silnou chuťovou dvojici zázvoru a ginu.
Příprava
- Doba přípravy: 30 min
- 2 Porcí
Pro zázvorový sirup
Oloupeme zázvor a nakrájíme ho na tenké plátky. Omyjeme lístky máty.
Citron rozpůlíme a vymačkáme. Poté je vložíme do hrnce s vodou.
Přidáme plátky zázvoru, lístky máty a cukr. Dobře promícháme a přivedeme k varu. Poté teplotu snižíme a vaříme 20 minut na mírném ohni.
Vyjmeme lístky máty. Sirup spolu s plátky zázvoru přelijeme do čisté láhve a necháme vychladnout. Uchováváme uzavřený v ledničce.
Pro zázvorový mátový střik
Omyjeme citron a nakrájíme ho na tenké plátky.
Plátky citronu vložíme do sklenic spolu s kostkami ledu. Přidáme zázvorový sirup a gin. Na verzi bez alkoholu gin jednoduše vynecháme.
Doplníme perlivou vodou a ozdobíme čerstvou mátou.
Varianta: pro nealkoholickou verzi vynechte gin.